Хави о 3:2 с «ПСЖ»: «Барселона» сыграла очень хорошо. Кубарси накрывал любого, кто был в его зоне»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Андреас Кристенсен Педри Пау Кубарси Футбол

Хави доволен победой над «ПСЖ» (3:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Это важная победа, конечно. Победа в выездном матче Лиги чемпионов – серьезное достижение.

Мы по-настоящему хорошо сыграли, особенно в защите, но и в плане тактики мы были хороши. Вингеры нам очень помогли.

Кубарси выскакивал вперед и накрывал или вытеснял любого, кто был в его зоне. Педри тоже вышел и помог нам. Я горжусь этой командой. И Кристенсен нам помог после выхода, забив с углового.

Мы сыграли очень хорошо!» – сказал главный тренер «Барселоны».

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пацан конечно в 17 играет как 30 летний топарь на опыте. Надеюсь будет новым Пуйолем 🤞
+112
-3
+109
Тренерская победа Хави!
+56
-2
+54
Ответ Стопы Зайона
Пацан конечно в 17 играет как 30 летний топарь на опыте. Надеюсь будет новым Пуйолем 🤞
Таких как Пуйоль скорее всего никогда не будет ни в одном клубе, но Кубарси так хорош на мяче под давлением что даже сам Пуйоль бы позавидовал имхо)
+52
-2
+50
Ну Ну Хави, в первую очередь лучше всех сыграл ты.
+47
-2
+45
Лапорта должен просто умолять Хави остаться
Никто не даст такой игры с 17 и 16 летними пацанами в основе в 1/4 ЛЧ
Летом вернется Гави, купят опорника, подтянут еще 2-3 молодых
+48
-4
+44
Кунде и Араухо не смогли решить кто из них засунет черепаху в карман, пришлось чередовать
+30
-2
+28
Ответ Стопы Зайона
Пацан конечно в 17 играет как 30 летний топарь на опыте. Надеюсь будет новым Пуйолем 🤞
Лишь бы не сглазить
+30
-2
+28
Нужно и Араухо отметить. Просто феноменально отыграл и по-настоящему спас в моменте с Барколя, я думал, что это уже гол, но Араухо каким-то чудом телепортировался прямо под удар.
+25
0
+25
Ответ Bazilic
Лапорта должен просто умолять Хави остаться Никто не даст такой игры с 17 и 16 летними пацанами в основе в 1/4 ЛЧ Летом вернется Гави, купят опорника, подтянут еще 2-3 молодых
Ходит слух, и лично я ему доверяю, что главное условие Хави, чтобы он остался это трансфер Субименди или Киммиха

Дело в том, что президент очень давит на Хави, что касается результатов, но нынешний состав по мнению Хави недоукомплектован. Особенно, что касается опорной зоны. Хави уход Дембеле тоже очень не легко перенес
+18
-2
+16
Выдал отличный перформанс, но в конце видео было что "поднаелся*. Впрочем, не он один. Все знатно устали, но довели дело до победного. План Хави сработал!
+14
0
+14
Хави здорово подготовился к матчу. Все его действия были к месту и вовремя. Молодца!
Надеюсь пройдут ПСЖ.
Вперед Барса!!!
+13
-1
+12
Переиграть ПСЖ в Париже это круто
+11
0
+11
Рад видеть любимый клуб с тренером, игроками и игрой, за которыми хочется смотреть. Тут чувствуется контраст с эпохой Бармалея, где непонятно кого брали по верху рынка и отсутствовала банально воля к победе. Тут каждый выложился на 100%. Это дорогого стоит
+11
0
+11
Кубарси надо переводить в опорку на ответный матч, других вариантов просто не вижу. Ну не Ромео же выпускать?
+10
-1
+9
Сегодня Хави - удивил заменами, приятно удивил.
Я после 2:1 пяти этажным матом крыл весь дом, Хави мои соседи тебе благодарны)
+8
0
+8
Браво,Маэстро! Сегодня все было выше всяких похвал!
+8
-1
+7
Ответ Рамазан Лепшоков
Кунде и Араухо не смогли решить кто из них засунет черепаху в карман, пришлось чередовать
Кубарси от «зависти» побежал накрывать Мбаппе даже в офсайде (момент из первого тайма)😄
+7
-1
+6
Второй гол Рафиньи просто УАУ! Высший класс. Кто не видел - посмотрите обязательно!
+7
-1
+6
А что за передачи между линий он рисует, просто конфетки
+6
-1
+5
Парни, молодцы!))
+5
0
+5
Не ожидал от барсы такой прыти
+5
0
+5
Голден бой 2024 95%
+6
-1
+5
Ответ Madhamish
Кубарси надо переводить в опорку на ответный матч, других вариантов просто не вижу. Ну не Ромео же выпускать?
Де Йонг и Гюндоган вдвоем могут взять на себя опорку, Педри может играть выше, ну и на крайняк есть Фермин если Педри недостаточно готов будет
+4
0
+4
Ответ Madhamish
Кубарси надо переводить в опорку на ответный матч, других вариантов просто не вижу. Ну не Ромео же выпускать?
да лиж бы не Ромео
+4
0
+4
Ответ Миша
Ходит слух, и лично я ему доверяю, что главное условие Хави, чтобы он остался это трансфер Субименди или Киммиха Дело в том, что президент очень давит на Хави, что касается результатов, но нынешний состав по мнению Хави недоукомплектован. Особенно, что касается опорной зоны. Хави уход Дембеле тоже очень не легко перенес
В последние месяцы прекратились эти крики Лапорты про «борьбу за все турниры»
Субименди нафиг не нужен, такой у самих в академии есть
По слухам пойдут либо за Киммихом, либо за Онана
+8
-4
+4
Ответ Tristan...
Маэстро Чави не перестаёт удивлять. Ну почему нельзя было играть так с начала сезона?…
Просто все мы нетерпеливые, всем нам надо все и сразу
+3
0
+3
Пацаненок в свои 17 играет очень по взрослому.
Повезло Барселоне.
+4
-1
+3
Кубарси в 17 лет какой-то нереально спокойный топище
+5
-2
+3
Ответ Гномович!
Лютый отскок второго каталонского
Лютый отскок был вчера. Что голы с отскоками, что и весь матч в целом
+3
0
+3
Ответ Bazilic
В последние месяцы прекратились эти крики Лапорты про «борьбу за все турниры» Субименди нафиг не нужен, такой у самих в академии есть По слухам пойдут либо за Киммихом, либо за Онана
Субименди - идеальный опорник для Барсы (после Кимиха). Онана по футбольному интеллекту на порядок ниже.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий