Хави о 3:2 с «ПСЖ»: «Барселона» сыграла очень хорошо. Кубарси накрывал любого, кто был в его зоне»

Хави доволен победой над «ПСЖ» (3:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Это важная победа, конечно. Победа в выездном матче чемпионов – серьезное достижение.

Мы по-настоящему хорошо сыграли, особенно в защите, но и в плане тактики мы были хороши. Вингеры нам очень помогли.

выскакивал вперед и накрывал или вытеснял любого, кто был в его зоне. Педри тоже вышел и помог нам. Я горжусь этой командой. И Кристенсен нам помог после выхода, забив с углового.

Мы сыграли очень хорошо!» – сказал главный тренер «Барселоны».