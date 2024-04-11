Хави о 3:2 с «ПСЖ»: «Барселона» сыграла очень хорошо. Кубарси накрывал любого, кто был в его зоне»
Хави доволен победой над «ПСЖ» (3:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Это важная победа, конечно. Победа в выездном матче Лиги чемпионов – серьезное достижение.
Мы по-настоящему хорошо сыграли, особенно в защите, но и в плане тактики мы были хороши. Вингеры нам очень помогли.
Кубарси выскакивал вперед и накрывал или вытеснял любого, кто был в его зоне. Педри тоже вышел и помог нам. Я горжусь этой командой. И Кристенсен нам помог после выхода, забив с углового.
Мы сыграли очень хорошо!» – сказал главный тренер «Барселоны».
Никто не даст такой игры с 17 и 16 летними пацанами в основе в 1/4 ЛЧ
Летом вернется Гави, купят опорника, подтянут еще 2-3 молодых
Дело в том, что президент очень давит на Хави, что касается результатов, но нынешний состав по мнению Хави недоукомплектован. Особенно, что касается опорной зоны. Хави уход Дембеле тоже очень не легко перенес
Надеюсь пройдут ПСЖ.
Вперед Барса!!!
Я после 2:1 пяти этажным матом крыл весь дом, Хави мои соседи тебе благодарны)
Субименди нафиг не нужен, такой у самих в академии есть
По слухам пойдут либо за Киммихом, либо за Онана
Повезло Барселоне.