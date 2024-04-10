«Барселона» выиграла 5 матчей подряд. Поражений нет 12 игр – с конца января
«Барселона» выиграла 5 матчей подряд.
Команда Хави обыграла «ПСЖ» (3:2) в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В последний раз каталонцы уступали 27 января – «Вильярреалу» (3:5) в Ла Лиге. После той игры главный тренер «блауграны» объявил об уходе из клуба по окончании сезона.
С тех пор у «Барселоны» 9 побед и 3 ничьих в чемпионате Испании и ЛЧ.
13 апреля она встретится с «Кадисом», а 16-го вновь сыграет с «ПСЖ».
Мбаппе перед матчем с «Барсой»: «Я не собираюсь прятаться. Пришло время больших игроков, и я готов»
Или он про баталии против Гавров и Клермонов говорил?
Сегодня, во время матча ПСЖ - Барселона, потерялся мальчик !
Зовут Килиан, может называть себя «Черепашкой».
Просьба сообщить Араухо и Кунде, которые пытались найти его весь матч на поле Парк де Пренс.
Кайф, чистый кайф!
Кунде, Лева тоже молодцы.
Кубарси гений
Хави красавец
Я столько лет смотрю футбол, и первый раз вижу, чтоб сразу два игрока, вышедших на замену, сделали результат ЗА МИНУТУ. Это уму непостижимо.
И что, получается Барса заиграла тогда, когда Хави сказал, что собирается уходить? Что за психологические игры или просто совпадение?
Мбаппе и К достался самый слабый соперник из всех оставшихся, учитывая кадровые потери каталонцев, но и тут парижане опростоволосились.
Конечно, впереди ответный матч, все может измениться, однако надо постараться проиграть такой полумертвой "блаугране" (болельщик "сине-гранатовых" с 1992 года).
Хави спасибо. Перевернул игру заменами.
Обоим командам спасибо за результативный футбол.
Всех болельщиков, с Победой!
Но ответка будет сложная.