«Барселона» выиграла 5 матчей подряд. Поражений нет 12 игр – с конца января

«Барселона» выиграла 5 матчей подряд.

Команда Хави обыграла « » (3:2) в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В последний раз каталонцы уступали 27 января – «Вильярреалу» (3:5) в . После той игры главный тренер «блауграны» объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

С тех пор у «Барселоны» 9 побед и 3 ничьих в чемпионате и ЛЧ.

13 апреля она встретится с «Кадисом», а 16-го вновь сыграет с «ПСЖ».