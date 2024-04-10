«Барселона» выиграла 5 матчей подряд. Поражений нет 12 игр – с конца января

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» выиграла 5 матчей подряд.

Команда Хави обыграла «ПСЖ» (3:2) в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В последний раз каталонцы уступали 27 января – «Вильярреалу» (3:5) в Ла Лиге. После той игры главный тренер «блауграны» объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

С тех пор у «Барселоны» 9 побед и 3 ничьих в чемпионате Испании и ЛЧ.

13 апреля она встретится с «Кадисом», а 16-го вновь сыграет с «ПСЖ».

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168 комментариев
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А я напомню.
Мбаппе перед матчем с «Барсой»: «Я не собираюсь прятаться. Пришло время больших игроков, и я готов»

Или он про баталии против Гавров и Клермонов говорил?
+135
-5
+130
Хави перевернул игру заменами,сильный матч от него
+121
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+119
Внимание розыск !

Сегодня, во время матча ПСЖ - Барселона, потерялся мальчик !
Зовут Килиан, может называть себя «Черепашкой».

Просьба сообщить Араухо и Кунде, которые пытались найти его весь матч на поле Парк де Пренс.
+92
-7
+85
Ответ VuNePonimaete
А я напомню. Мбаппе перед матчем с «Барсой»: «Я не собираюсь прятаться. Пришло время больших игроков, и я готов» Или он про баталии против Гавров и Клермонов говорил?
Это он про Кубарси говорил
+73
0
+73
Ответ Тигран Мец
Хави перевернул игру заменами,сильный матч от него
Я честно думал что Педри это плохая замена, как же я ошибался вылитый Иньеста хлоднокровие на уровне
+62
0
+62
Хочу отметить джерри в лице Дембеле,который не постеснялся праздновать гол в ворота Барсы. Как приятно было видеть его кислую физиономию в конце👏
+47
-1
+46
Лига Чемпионов - это лучшее, что есть в европейском футболе! Каждая вывеска оправдала себя, и ни в одной паре ещё не известно, кто пройдёт дальше!
Кайф, чистый кайф!
+53
-8
+45
Рафинья и Араухо лучшие матчи провели за футболку Барсы.

Кунде, Лева тоже молодцы.
Кубарси гений
Хави красавец
+37
-1
+36
Ответ Эксперт Спортс
Я честно думал что Педри это плохая замена, как же я ошибался вылитый Иньеста хлоднокровие на уровне
Но как же ему мешают травмы. Эхх надеюсь вернулся надолго.
+27
0
+27
Потрясающая тренерская победа Хави.
Я столько лет смотрю футбол, и первый раз вижу, чтоб сразу два игрока, вышедших на замену, сделали результат ЗА МИНУТУ. Это уму непостижимо.
+25
-1
+24
Ответ Эксперт Спортс
Да хорош уже. Впереди ответка без Кристенсена, Роберта
Без роберта это уже плюс. Вот кристенсен нужен был в ответке
+24
-2
+22
Ответ g4g6dw65j9
Рафинья и Араухо лучшие матчи провели за футболку Барсы. Кунде, Лева тоже молодцы. Кубарси гений Хави красавец
Я бы еще Гюндогана отметил, просто всю игру на классе контролирует:)
+28
-6
+22
Надеюсь у ультрас пэж остался фейерверк отпраздновать
+22
0
+22
Прикольно, что вся тройка претендентов на «лучшего игрока мира» в лицах Холланда, Мбаппе и Белингема не проявила себя в первых матчах вообще никак.
+21
0
+21
Барса сделала огромную ошибку открывшись в начале второго тайма. Надо было продолжать играть прагматично и контратаковать забивая больше голов.
+21
-1
+20
Крутой матч, красивый футбол.
+16
-1
+15
Ответ Кирилл
Внимание розыск ! Сегодня, во время матча ПСЖ - Барселона, потерялся мальчик ! Зовут Килиан, может называть себя «Черепашкой». Просьба сообщить Араухо и Кунде, которые пытались найти его весь матч на поле Парк де Пренс.
Да хорош уже. Впереди ответка без Кристенсена, Роберта
+24
-10
+14
Да уж, эта неделя ЛЧ показала, что все рейтинги на золотой мяч сейчас это полный бред. Холланд, Мбаппе и Беллингем по полной обо$рались. И вообще, никогда не сравнивайте их с Месси и даже с Роналду.
+14
-1
+13
Барса удивляет, вообще не ожидал от них гостевой победы над ПСЖ.

И что, получается Барса заиграла тогда, когда Хави сказал, что собирается уходить? Что за психологические игры или просто совпадение?
+13
0
+13
Спесь с парижан и их болел сбили. Осталось закрепить.
+13
0
+13
Барса, я тебя люблю!
+18
-5
+13
ооо... я видел Мбаппе: после матча показали, как пожимал руку игроку Барсы
+14
-2
+12
«Барселона» летела в столицу Франции встречаться с «ПСЖ», а сыграла с «Осасуной».
Мбаппе и К достался самый слабый соперник из всех оставшихся, учитывая кадровые потери каталонцев, но и тут парижане опростоволосились.
Конечно, впереди ответный матч, все может измениться, однако надо постараться проиграть такой полумертвой "блаугране" (болельщик "сине-гранатовых" с 1992 года).
+12
-2
+10
Ответ VuNePonimaete
А я напомню. Мбаппе перед матчем с «Барсой»: «Я не собираюсь прятаться. Пришло время больших игроков, и я готов» Или он про баталии против Гавров и Клермонов говорил?
Из серии где был Холланд, где был Биллингем, а ещё раньше где был Месси, где был Роналду и т.д. Вам не надоело эту ахинею писать?
+11
-2
+9
Рафинья этим матчем показал что он больше не продаётся
+8
0
+8
Ответ Олег Иваницкий
Да в своем репертуаре запорол 100% момент в решающий момент игры, поделом. Вроде игрок оч талантливый, но неприятный до ужаса
Его надо было расстрелять еще за тот промах в ворота "Ливерпуля" при 3:0 на "Камп Ноу".
+7
0
+7
БАРСЕЛОНА С ПОБЕДОЙ!
+7
0
+7
Болею за Барсу 25 лет. Как же я скучал по такой барсе в плей офф ЛЧ.
Хави спасибо. Перевернул игру заменами.
Обоим командам спасибо за результативный футбол.
Всех болельщиков, с Победой!
Но ответка будет сложная.
+7
0
+7
Ответ ISkO
Барса сделала огромную ошибку открывшись в начале второго тайма. Надо было продолжать играть прагматично и контратаковать забивая больше голов.
Да говорить легко. По факт замены и перестановки ПСЖ тоже неплохо сработали. Это тоже не мальчики для битья
+6
0
+6
Наконец то я получил удовольствие от игры Барсы . Всех с победой!!
+6
0
+6
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