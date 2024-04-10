По делу об убийстве футболиста Флерса в ЮАР арестованы 6 человек. Полиция считает, что это члены синдиката, занимающегося угоном

По делу об убийстве Люка Флерса арестованы шестеро подозреваемых.

24-летнего защитника «Кайзер Чифс» Люка Флерса убили на заправке в Йоханнесбурге, чтобы угнать машину. Футболист скончался по дороге в больницу.

Как передает ESPN, шестеро подозреваемых в убийстве были арестованы в Соуэто в среду рано утром. При этом автомобиль Флерса был найден в понедельник.

«Полиция считает, что подозреваемые входят в синдикат, который занимается угоном автомобилей в Гаутенге, и поиски новых подозреваемых продолжаются», – говорится в заявлении полиции.

Ожидается, что подозреваемые предстанут перед судом в пятницу по обвинению в убийстве и угоне.