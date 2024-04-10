По делу об убийстве футболиста Флерса в ЮАР арестованы 6 человек. Полиция считает, что это члены синдиката, занимающегося угоном

Теги происшествия сборная ЮАР по футболу высшая лига ЮАР Люк Флерс контент Футбол

По делу об убийстве Люка Флерса арестованы шестеро подозреваемых.

24-летнего защитника «Кайзер Чифс» Люка Флерса убили на заправке в Йоханнесбурге, чтобы угнать машину. Футболист скончался по дороге в больницу. 

Как передает ESPN, шестеро подозреваемых в убийстве были арестованы в Соуэто в среду рано утром. При этом автомобиль Флерса был найден в понедельник.

«Полиция считает, что подозреваемые входят в синдикат, который занимается угоном автомобилей в Гаутенге, и поиски новых подозреваемых продолжаются», – говорится в заявлении полиции.

Ожидается, что подозреваемые предстанут перед судом в пятницу по обвинению в убийстве и угоне.

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