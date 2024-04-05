В ЮАР игрока «Кайзер Чифс» Флерса застрелили на заправке, чтобы угнать машину. Ему было 24 года

Теги происшествия сборная ЮАР по футболу Кайзер Чифс высшая лига ЮАР олимпийская сборная ЮАР Люк Флерс Футбол

Игрока молодежной сборной ЮАР убили на заправке, чтобы угнать машину.

В 24-летнего защитника «Кайзер Чифс» Люка Флерса выстрелили на заправке в Йоханнесбурге, пока он сидел в машине и ждал сотрудников. Преступников было двое, они быстро скрылись. Футболист умер по дороге в больницу. Полиция расследует дело.

Люк выступал за сборную ЮАР до 23 лет на Олимпиаде в Токио – полностью провел все матчи в группе, но команда ни разу не выиграла. В 2021-м его вызвали в основную сборную на отборочные матчи чемпионата мира против Эфиопии, но Флерс тогда так и не вышел на поле.

Южноафриканский Премьершип объявил, что все матчи 6 и 7 апреля начнутся с минуты молчания.

Игрока сборной ЮАР убили, чтобы угнать машину. Ему было 24

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7 комментариев
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Йобург страшный город да по-юаровским меркам. Когда был, говорили, не рекомендуется даже останавливаться на светофоре на машине в некоторых районах
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Жесть какая... И, к сожалению, неудивительно.
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Там жёстко. Там даже Гену Орлова ограбили на ЧМ-2010, не посмотрели на то, что мировая знаменитость.
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Тоже слышал о столице ЮАР, что там неспокойно.
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Каков ######, очень жаль парня, такой молодой, жить да жить (
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