В ЮАР игрока «Кайзер Чифс» Флерса застрелили на заправке, чтобы угнать машину. Ему было 24 года

Игрока молодежной сборной ЮАР убили на заправке, чтобы угнать машину.

В 24-летнего защитника « » Люка Флерса выстрелили на заправке в Йоханнесбурге, пока он сидел в машине и ждал сотрудников. Преступников было двое, они быстро скрылись. Футболист умер по дороге в больницу. Полиция расследует дело.

Люк выступал за сборную ЮАР до 23 лет на Олимпиаде в Токио – полностью провел все матчи в группе, но команда ни разу не выиграла. В 2021-м его вызвали в основную сборную на отборочные матчи чемпионата мира против Эфиопии, но Флерс тогда так и не вышел на поле.

Южноафриканский Премьершип объявил, что все матчи 6 и 7 апреля начнутся с минуты молчания.

Игрока сборной ЮАР убили, чтобы угнать машину. Ему было 24