«Спартак» играет как середняк, без преимущества, хотя и «Зенит» такой же – сейчас даже у «Балтики» есть шансы». Сенников о Мир РПЛ

Дмитрий Сенников оценил игру «Спартака» в последнее время.

«В последних матчах « » играет как середняк.

У нас такой чемпионат, что последняя команда , « », показывает хороший футбол.

«Спартак» играет без преимущества, хотя и « » такой же. В прошлом году было очевидно, что петербуржцы выиграют крупно, а сейчас даже у «Балтики» есть шансы», – сказал бывший защитник сборной России.