«Спартак» играет как середняк, без преимущества, хотя и «Зенит» такой же – сейчас даже у «Балтики» есть шансы». Сенников о Мир РПЛ

Теги Спартак Зенит Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Балтика Сочи Футбол

Дмитрий Сенников оценил игру «Спартака» в последнее время.

«В последних матчах «Спартак» играет как середняк.

У нас такой чемпионат, что последняя команда РПЛ, «Сочи», показывает хороший футбол.

«Спартак» играет без преимущества, хотя и «Зенит» такой же. В прошлом году было очевидно, что петербуржцы выиграют крупно, а сейчас даже у «Балтики» есть шансы», – сказал бывший защитник сборной России.

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4 комментария
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слабый анализ
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А мне нравится, что не в одной игре нельзя быть уверенным в победе какого либо клуба.
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Я тут подумал и составил топ аналитиков:
Лидеры: Анзор и Пономарев.
Авторитетные аналитики: Мостовой, Канчельскис, Ловчев.
Рядовые аналитики: Тихонов, Аленичев, Петержела, Радимов, Аршавин, Генич, Черданцев, Бубнов?, Быстров и т.д.
После того как я это сделал возник вопрос, а вообще у нас в стране есть адекватная футбольная аналитика которая основывается на анализе цифр, а не на каких-то там позициях типа я играл я знаю. Бубнов не в счёт, это скорее исключение с подсчётом ТТД.
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Ответ Глебов Илья
слабый анализ
Да нормально, он же защитник и часто играл головой, а Мостовой и Канчельскис довольно редко, поэтому у них развернутый анализ, а у него нет:))))
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