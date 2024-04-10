«Спартак» играет как середняк, без преимущества, хотя и «Зенит» такой же – сейчас даже у «Балтики» есть шансы». Сенников о Мир РПЛ
Дмитрий Сенников оценил игру «Спартака» в последнее время.
«В последних матчах «Спартак» играет как середняк.
У нас такой чемпионат, что последняя команда РПЛ, «Сочи», показывает хороший футбол.
«Спартак» играет без преимущества, хотя и «Зенит» такой же. В прошлом году было очевидно, что петербуржцы выиграют крупно, а сейчас даже у «Балтики» есть шансы», – сказал бывший защитник сборной России.
Лидеры: Анзор и Пономарев.
Авторитетные аналитики: Мостовой, Канчельскис, Ловчев.
Рядовые аналитики: Тихонов, Аленичев, Петержела, Радимов, Аршавин, Генич, Черданцев, Бубнов?, Быстров и т.д.
После того как я это сделал возник вопрос, а вообще у нас в стране есть адекватная футбольная аналитика которая основывается на анализе цифр, а не на каких-то там позициях типа я играл я знаю. Бубнов не в счёт, это скорее исключение с подсчётом ТТД.