Сенников об озвучивании судьями решения: «Никому не нужная информация. Если бы подробно объясняли решение, тогда стоило бы»

Дмитрий Сенников не видит сысла в объявлении решений по стадиону после ВАР.

«Вот эти объявления судьями по стадиону, что был фол или пенальти, но об этом можно даже не говорить. Это объявление вообще не нужно!

Если бы было подробное объяснение, конкретно, что произошло, то тогда бы стоило, но чтобы было понятно. Но нам же просто говорят: «Был офсайд». Ну, и? И что?!

Это никому не нужная информация, можно было и не говорить. Информация нужна, когда объясняют, почему какое-то решение по, например, пенальти принято», – сказал бывший защитник « » и сборной России Дмитрий Сенников.

С 2024 года в Мир и Фонбет Кубке России главный арбитр встречи после вмешательства ВАР и просмотра эпизода объявляет решения по стадиону.