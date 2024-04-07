Сенников об озвучивании судьями решения: «Никому не нужная информация. Если бы подробно объясняли решение, тогда стоило бы»

Теги Локомотив Дмитрий Сенников премьер-лига Россия судьи видеоповторы Футбол

Дмитрий Сенников не видит сысла в объявлении решений по стадиону после ВАР.

«Вот эти объявления судьями по стадиону, что был фол или пенальти, но об этом можно даже не говорить. Это объявление вообще не нужно!

Если бы было подробное объяснение, конкретно, что произошло, то тогда бы стоило, но чтобы было понятно. Но нам же просто говорят: «Был офсайд». Ну, и? И что?!

Это никому не нужная информация, можно было и не говорить. Информация нужна, когда объясняют, почему какое-то решение по, например, пенальти принято», – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников.

С 2024 года в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России главный арбитр встречи после вмешательства ВАР и просмотра эпизода объявляет решения по стадиону. 

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11 комментариев
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Согласен полностью,только игру еще больше затягивают!
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У комментаторов голоса неприятные,а у судей еще более неприятные.
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Согласен полностью,только игру еще больше затягивают!
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Согласен полностью,только игру еще больше затягивают!
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