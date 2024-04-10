«Бавария» продлит контракт с Нюбелем на 5 лет и оставит вратаря в «Штутгарте» на следующий сезон

Александр Нюбель заключит новый контракт с «Баварией».

Журналист Bild Юлиан Агарди сообщает, что стороны подпишут договор, рассчитанный на пять лет. Текущее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

При этом мюнхенцы оставят вратаря в « » на правах аренды еще на один сезон.

В текущем чемпионате Германии Нюбель провел 25 матчей, 9 из которых были сухими. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.