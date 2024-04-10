«Бавария» продлит контракт с Нюбелем на 5 лет и оставит вратаря в «Штутгарте» на следующий сезон
Александр Нюбель заключит новый контракт с «Баварией».
Журналист Bild Юлиан Агарди сообщает, что стороны подпишут договор, рассчитанный на пять лет. Текущее соглашение рассчитано до лета 2025 года.
При этом мюнхенцы оставят вратаря в «Штутгарте» на правах аренды еще на один сезон.
В текущем чемпионате Германии Нюбель провел 25 матчей, 9 из которых были сухими. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Он основным уже вряд ли станет в Баварии.
Ну разве что Бавария рассчитывает его выгодно продать.