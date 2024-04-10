«Бавария» продлит контракт с Нюбелем на 5 лет и оставит вратаря в «Штутгарте» на следующий сезон

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия возможные трансферы Александр Нюбель Футбол

Александр Нюбель заключит новый контракт с «Баварией».

Журналист Bild Юлиан Агарди сообщает, что стороны подпишут договор, рассчитанный на пять лет. Текущее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

При этом мюнхенцы оставят вратаря в «Штутгарте» на правах аренды еще на один сезон.

В текущем чемпионате Германии Нюбель провел 25 матчей, 9 из которых были сухими. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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А что это даст Нюбелю-то?)

Он основным уже вряд ли станет в Баварии.

Ну разве что Бавария рассчитывает его выгодно продать.
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Бавария уже ищет вратаря. Чувствую у Нойера в след.году последний сезон в карьере. Но Ману все равно легенда как ни крути
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легенда Баварии уже😁
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Ответ a2wai
А что это даст Нюбелю-то?) Он основным уже вряд ли станет в Баварии. Ну разве что Бавария рассчитывает его выгодно продать.
Раз Нубель подписывает, значит что то знает. Или зп выгоднее, или шанс через 2 года ещё разок в Баварию на роль хоть основы, хоть резервного кипера
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