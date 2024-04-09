Мальорка — Реал Мадрид: прогноз на матч 13 апреля 2024, Ла Лига

13 апреля 2024 года в испанском городе Пальма де Майорка состоится матч 31 тура Чемпионата Испании между командами «Мальорка» и «Реал Мадрид». Матч пройдет на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Мальорка» неплохо проводит домашние матчи и в этом году уже не раз отнимала очки у лидеров чемпионата. «Реал Мадрид» будет решительно настроен на победу, ведь сейчас на финише чемпионата на пути к чемпионству им потеря очков может обернуться не лучшим образом. Получится ли все же у скромной «Мальорки» навязать борьбу такому сильному сопернику, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П2, ТБ (2).

Мальорка

В текущем испанском первенстве «Мальорка» неплохо себя проявляет, но результаты все же оставляют желать лучшего. Они больше всех в чемпионате сыграли вничью (13 раз) и будь они немного расторопнее в некоторых матчах, они бы могли уже идти в первой семерке лучших команд. В 30 сыгранных встречах им удалось в свою копилку положить 31 балл, где они одержали победу лишь в 6 встречах. В таблице не все так радужно для команды из Майорки, и они сейчас идут лишь на 15 месте, рискуя и вовсе оказаться в зоне вылета, до куда как рукой подать (6 баллов). Но при этом таблица настолько плотная, что есть хорошие шансы попасть и в первую десятку, до куда отставание в 7 очков. Команда слабо действует в этом сезоне в атаке и показывает плохую результативность, отличившись всего 25 раз и это один из худших показателей среди всех команд Ла Лиги. Лучшими бомбардирами клуба являются: Мурики и Пратс, которые забили всего лишь по 5 мячей. Не все так гладко и в обороне и пропущено 35 голов, но по этому компоненту это 7 показатель в Ла Лиге.

В последних 3 сыгранных матчах Ла Лиги у «Мальорки» были разные исходы встречи. Сначала они в упорном матче уступили (0:1) «Барселоне», где немного не удержали ничейный счет и пропустили на 73 минуте матча, смотревшись при этом достаточно неплохо против такого грозного оппонента.

Следом в рамках 29 тура чемпионата удалось добиться волевой домашней победы над одним из аутсайдеров таблицы «Гранадой» (1:0). Победу принес гол Раилло на 85 минуте встречи, который долгое время назревал и получился по итогу заслуженный результат, все же хозяева смотрелись гораздо лучше гостей.

В последней встрече «Мальорке» удалось отобрать очки в гостях у крепкой «Валенсии», сыграв с ними без забитых мячей (0:0). Матч получился достаточно равным и моменты были с одной и другой стороны, но надежная игра в обороне не позволила случиться голам.

В этом сезоне команде из Майорки удалось неплохо пошуметь в Кубке Испании, где им удалось выбить из турнира «Жирону», «Реал Сосьедад». Они были близки к том, чтобы завоевать трофей, но вот в финальном матче немного не повезло в серии послематчевых пенальти, в которой они проиграли (2:4) «Атлетику». Сама игра же закончилась ничейным счетом (1:1), где «Мальорка» пропустив в 1 тайме, отыгралась во втором и перевела игру в дополнительное время, а затем и в серию пенальти.

Результаты «Мальорки» в 5 последних сыгранных матчах:

07.04.24 «Атлетик» — «Мальорка» 1:1, в серии пенальти ( 4 :2);

:2); 30.03.24 «Валенсия» — «Мальорка» 0:0;

16.03.24 «Мальорка» — «Гранада» 1 :0;

— «Гранада» :0; 09.03.24 «Барселона» — «Мальорка» 1 :0;

— «Мальорка» :0; 03.03.24 «Мальорка» — «Жирона» 1:0.

Интересные статические факты последних матчей «Мальорки»:

В 6 из 7 последних встречах клуб лишь 1 раз уступил в основное время матча;

В 3 последних матчах команда не проигрывает в основное время игры;

В последних 2 домашних матчах была одержана победа;

В 5 из 9 последних встречах клуба забивают обе команды, в том числе и последней;

В 7 последних поединках не пробивался тотал в 2,5 мяча в основное время игры;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 1 гола за игру;

Команда отличается голом в 3 из 5 последних поединках.

Реал Мадрид

В текущем сезоне испанского чемпионата мадридцы доминируют над соперниками и уверенными шагами мчатся к своему очередному чемпионству. В 30 сыгранных турах чемпионата мадридцам удалось добиться 23 викторий, к тому же в 6 матчах они сыграли вничью и проиграли лишь однажды. Сейчас они опережают вторую «Барселону» на 8 очков и третью «Жирону» на 10, что достаточно прилично с учетом оставшихся 8 туров в чемпионате.

Мадридцы лучшие в результативности в чемпионате и наколотили уже 66 мячей, 16 из которых на свой счет записал второй бомбардир чемпионата — Джуд Беллингем. Да и пропустили голов мадридцы меньше всех (20) и это лучший показатель с приличным отрывом в 8 мячей от «Атлетика».

В последних 3 матчах Ла Лиги мадридская команда побеждала. Сначала была уверенная победа дома над «Сельтой» (4:0), где подопечные Анчелотти полностью доминировали на поле и практически ничего не дали создать оппоненту, который вынужден был часто ошибаться. 2 мяча в этой встрече клуб из Виго забил в свои ворота после неудачных рикошетов.

Следом на выезде удалось уверенно обыграть «Осасуну» (4:2), где хороший матч провел Винисиус Жуниор, забивший 2 мяча. Мадридцы забили быстрый гол в этой встрече, но также быстро и пропустили. А после пропущенного мяча они сразу же взяли игру под свой контроль и быстро отыгрались, а в первой половине 2 тайма упрочили свое превосходство в счете.

В последнем туре удалось обыграть крепкий «Атлетик» (2:0), который идет в ТОП-5 чемпионата. Не сказать, что победа далась просто хот счет с разницей в 2 мяча. Благо мадридцам удалось забить быстрый гол, который им придал уверенности. А Родриго отметился в этой встрече голевым дублем.

Последний свой матч команда Анчелотти проводила в рамках первой четвертьфинальной встречи Лиги Чемпионов и разошлась там миром в сумасшедшем по зрелищности матче с «Манчестер Сити» (3:3). Англичане первыми открыли счет уже на 2 минуте матча, но это не смутило испанцев и они быстро пришли в себя и вышли вперед в счете уже к 14 минуте за счет автогола и мяча Родриго. Королевский клуб мог упрочить преимущество и неплохо давил оппонента в 1 тайме, но немного не везло в завершении. Во 2 тайме команда Гвардиолы уже начала наступление на ворота мадридцев и в течение 5 минут с 66 по 71 минуту забила 2 мяча и вновь вышла вперед. От поражения спас испанцев гол Вальверде в концовке встречи, который он забил с передачи Винисиуса Жуниора.

Результаты «Реал Мадрид» в 5 последних сыгранных матчах:

09.04.24 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» 3:3;

31.03.24 «Реал Мадрид» — «Атлетик» 2 :0;

— «Атлетик» :0; 16.03.24 «Осасуна» — «Реал Мадрид» 2: 4 ;

2: ; 10.03.24 «Реал Мадрид» — «Сельта» 4 :0;

— «Сельта» :0; 07.03.24 «Реал Мадрид» — «Лейпциг» 1:1.

Интересные статические факты последних матчей «Реал Мадрид»:

В 36 последних встречах команда не проигрывает в основное время матча;

В 3 из 4 последних встречах в активе были победы;

В последней гостевой игре была победа;

В 4 из 6 последних играх клуба забивают обе команды;

В 3 из 4 последних матчах команды пробивается тотал в 3,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 3 голов за игру;

Клуб отличается голом лишь в 28 последних поединках.

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Мальорка – Реал Мадрид: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 71 встречу. 16 из них стали победными для «Мальорки», а у «Реала М» в активе 43 виктории. И 12 игр закончились ничейным результатом.

«Мальорка» в этих матчах забивала в среднем 0,96 голов (68 мячей), а «Реал М» 2,04 (145 мячей).

С самой большой разницей в счете были 2 виктории мадридцев (5:0) и (6:1), в 2012 и 2021 годах в рамках Примеры. «Мальорка» побеждала дважды с разницей в 4 мяча (5:1) и (4:0) в 2003 году.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

03.01.24 «Реал Мадрид» – «Мальорка» ( 1 :0).

– «Мальорка» ( :0). 05.02.23 «Мальорка» – «Реал Мадрид» ( 1 :0).

– «Реал Мадрид» ( :0). 11.09.22 «Реал Мадрид» – «Мальорка» ( 4 :1)

– «Мальорка» ( :1) 15.03.22 «Мальорка» – « Реал Мадрид » (0: 3 ).

» (0: ). 23.09.21 «Реал Мадрид» – «Мальорка» (6:1).

В последних 5 сыгранных очных поединках мадридцы 4 раза обыгрывали оппонента, на что он ответил 1 викторией.

В 3 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. А в 2 последних встречах было забито менее 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Мальорка – Реал Мадрид

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Мальорки» — 4.90;

Ничья — 3.61;

Победа «Реал Мадрид» — 1.78;

Ф1 (1) — 1.59;

Ф2 (-1) — 2.38;

ТБ (2,5) — 2.08;

ТМ (2,5) — 1.78;

ТБ (2) — 1.56;

ТМ (2) — 2.45;

ОЗ (да) — 1.95;

ОЗ (нет) — 1.87.

Для «Мальорки» сезон складывается достаточно тяжело, но при этом они прошли в финал Кубка Испании и не раз отбирали очки у команд с лидирующей пятерки. Но все же «сливочные» в этом сезоне просто на высоте в чемпионате и им осталось сделать небольшой рывок, чтобы за несколько туров до конца взять чемпионство. В этом матче я больше склоняюсь к победе гостей, все же они сейчас набрали потрясающий ход, да и в этом году уже обыгрывали предстоящего соперника.

Хорошим вариантом будет заключить пари и на П2, за приличный кэф 1.78.

Мадридцы в этом сезоне очень результативны, в особенности в своих последних встречах. Да и 3 из 5 последних сыгранных очных матчах было забито не менее 3 голов. Тут можно заключить пари на ТБ (2), за неплохой коэффициент 1.56.

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