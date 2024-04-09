Мальорка — Реал Мадрид: прогноз на матч 13 апреля 2024, Ла Лига

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

13 апреля 2024 года в испанском городе Пальма де Майорка состоится матч 31 тура Чемпионата Испании между командами «Мальорка» и «Реал Мадрид». Матч пройдет на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Мальорка» неплохо проводит домашние матчи и в этом году уже не раз отнимала очки у лидеров чемпионата. «Реал Мадрид» будет решительно настроен на победу, ведь сейчас на финише чемпионата на пути к чемпионству им потеря очков может обернуться не лучшим образом. Получится ли все же у скромной «Мальорки» навязать борьбу такому сильному сопернику, это мы узнаем совсем скоро.

💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡

Рекомендованная ставка: П2, ТБ (2).

Мальорка

 

В текущем испанском первенстве «Мальорка» неплохо себя проявляет, но результаты все же оставляют желать лучшего. Они больше всех в чемпионате сыграли вничью (13 раз) и будь они немного расторопнее в некоторых матчах, они бы могли уже идти в первой семерке лучших команд. В 30 сыгранных встречах им удалось в свою копилку положить 31 балл, где они одержали победу лишь в 6 встречах. В таблице не все так радужно для команды из Майорки, и они сейчас идут лишь на 15 месте, рискуя и вовсе оказаться в зоне вылета, до куда как рукой подать (6 баллов). Но при этом таблица настолько плотная, что есть хорошие шансы попасть и в первую десятку, до куда отставание в 7 очков. Команда слабо действует в этом сезоне в атаке и показывает плохую результативность, отличившись всего 25 раз и это один из худших показателей среди всех команд Ла Лиги. Лучшими бомбардирами клуба являются: Мурики и Пратс, которые забили всего лишь по 5 мячей. Не все так гладко и в обороне и пропущено 35 голов, но по этому компоненту это 7 показатель в Ла Лиге.

В последних 3 сыгранных матчах Ла Лиги у «Мальорки» были разные исходы встречи. Сначала они в упорном матче уступили (0:1) «Барселоне», где немного не удержали ничейный счет и пропустили на 73 минуте матча, смотревшись при этом достаточно неплохо против такого грозного оппонента.

Следом в рамках 29 тура чемпионата удалось добиться волевой домашней победы над одним из аутсайдеров таблицы «Гранадой» (1:0). Победу принес гол Раилло на 85 минуте встречи, который долгое время назревал и получился по итогу заслуженный результат, все же хозяева смотрелись гораздо лучше гостей.

В последней встрече «Мальорке» удалось отобрать очки в гостях у крепкой «Валенсии», сыграв с ними без забитых мячей (0:0). Матч получился достаточно равным и моменты были с одной и другой стороны, но надежная игра в обороне не позволила случиться голам.

В этом сезоне команде из Майорки удалось неплохо пошуметь в Кубке Испании, где им удалось выбить из турнира «Жирону», «Реал Сосьедад». Они были близки к том, чтобы завоевать трофей, но вот в финальном матче немного не повезло в серии послематчевых пенальти, в которой они проиграли (2:4) «Атлетику». Сама игра же закончилась ничейным счетом (1:1), где «Мальорка» пропустив в 1 тайме, отыгралась во втором и перевела игру в дополнительное время, а затем и в серию пенальти.

Результаты «Мальорки» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 07.04.24 «Атлетик» — «Мальорка» 1:1, в серии пенальти (4:2);
  • 30.03.24 «Валенсия» — «Мальорка» 0:0;
  • 16.03.24 «Мальорка» — «Гранада» 1:0;
  • 09.03.24 «Барселона» — «Мальорка» 1:0;
  • 03.03.24 «Мальорка» — «Жирона» 1:0.

Интересные статические факты последних матчей «Мальорки»:

  • В 6 из 7 последних встречах клуб лишь 1 раз уступил в основное время матча;
  • В 3 последних матчах команда не проигрывает в основное время игры;
  • В последних 2 домашних матчах была одержана победа;
  • В 5 из 9 последних встречах клуба забивают обе команды, в том числе и последней;
  • В 7 последних поединках не пробивался тотал в 2,5 мяча в основное время игры;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 1 гола за игру;
  • Команда отличается голом в 3 из 5 последних поединках.

Реал Мадрид

 

 

В текущем сезоне испанского чемпионата мадридцы доминируют над соперниками и уверенными шагами мчатся к своему очередному чемпионству. В 30 сыгранных турах чемпионата мадридцам удалось добиться 23 викторий, к тому же в 6 матчах они сыграли вничью и проиграли лишь однажды. Сейчас они опережают вторую «Барселону» на 8 очков и третью «Жирону» на 10, что достаточно прилично с учетом оставшихся 8 туров в чемпионате.

Мадридцы лучшие в результативности в чемпионате и наколотили уже 66 мячей, 16 из которых на свой счет записал второй бомбардир чемпионата — Джуд Беллингем. Да и пропустили голов мадридцы меньше всех (20) и это лучший показатель с приличным отрывом в 8 мячей от «Атлетика».

В последних 3 матчах Ла Лиги мадридская команда побеждала. Сначала была уверенная победа дома над «Сельтой» (4:0), где подопечные Анчелотти полностью доминировали на поле и практически ничего не дали создать оппоненту, который вынужден был часто ошибаться. 2 мяча в этой встрече клуб из Виго забил в свои ворота после неудачных рикошетов.

Следом на выезде удалось уверенно обыграть «Осасуну» (4:2), где хороший матч провел Винисиус Жуниор, забивший 2 мяча. Мадридцы забили быстрый гол в этой встрече, но также быстро и пропустили. А после пропущенного мяча они сразу же взяли игру под свой контроль и быстро отыгрались, а в первой половине 2 тайма упрочили свое превосходство в счете.

В последнем туре удалось обыграть крепкий «Атлетик» (2:0), который идет в ТОП-5 чемпионата. Не сказать, что победа далась просто хот счет с разницей в 2 мяча. Благо мадридцам удалось забить быстрый гол, который им придал уверенности. А Родриго отметился в этой встрече голевым дублем.

Последний свой матч команда Анчелотти проводила в рамках первой четвертьфинальной встречи Лиги Чемпионов и разошлась там миром в сумасшедшем по зрелищности матче с «Манчестер Сити» (3:3). Англичане первыми открыли счет уже на 2 минуте матча, но это не смутило испанцев и они быстро пришли в себя и вышли вперед в счете уже к 14 минуте за счет автогола и мяча Родриго. Королевский клуб мог упрочить преимущество и неплохо давил оппонента в 1 тайме, но немного не везло в завершении. Во 2 тайме команда Гвардиолы уже начала наступление на ворота мадридцев и в течение 5 минут с 66 по 71 минуту забила 2 мяча и вновь вышла вперед. От поражения спас испанцев гол Вальверде в концовке встречи, который он забил с передачи Винисиуса Жуниора.

Результаты «Реал Мадрид» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 09.04.24 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» 3:3;
  • 31.03.24 «Реал Мадрид» — «Атлетик» 2:0;
  • 16.03.24 «Осасуна» — «Реал Мадрид» 2:4;
  • 10.03.24 «Реал Мадрид» — «Сельта» 4:0;
  • 07.03.24 «Реал Мадрид» — «Лейпциг» 1:1.

Интересные статические факты последних матчей «Реал Мадрид»:

  • В 36 последних встречах команда не проигрывает в основное время матча;
  • В 3 из 4 последних встречах в активе были победы;
  • В последней гостевой игре была победа;
  • В 4 из 6 последних играх клуба забивают обе команды;
  • В 3 из 4 последних матчах команды пробивается тотал в 3,5 мяча;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 3 голов за игру;
  • Клуб отличается голом лишь в 28 последних поединках.

Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм

Мальорка – Реал Мадрид: история личных встреч

 

Команды в истории очных матчей провели между собой 71 встречу. 16 из них стали победными для «Мальорки», а у «Реала М» в активе 43 виктории. И 12 игр закончились ничейным результатом.

«Мальорка» в этих матчах забивала в среднем 0,96 голов (68 мячей), а «Реал М» 2,04 (145 мячей).

С самой большой разницей в счете были 2 виктории мадридцев (5:0) и (6:1), в 2012 и 2021 годах в рамках Примеры. «Мальорка» побеждала дважды с разницей в 4 мяча (5:1) и (4:0) в 2003 году.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 03.01.24 «Реал Мадрид» – «Мальорка» (1:0).
  • 05.02.23 «Мальорка» – «Реал Мадрид» (1:0).
  • 11.09.22 «Реал Мадрид» – «Мальорка» (4:1)
  • 15.03.22 «Мальорка» – «Реал Мадрид» (0:3).
  • 23.09.21 «Реал Мадрид» – «Мальорка» (6:1).

В последних 5 сыгранных очных поединках мадридцы 4 раза обыгрывали оппонента, на что он ответил 1 викторией.

В 3 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. А в 2 последних встречах было забито менее 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Мальорка – Реал Мадрид

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Мальорки» — 4.90;
  • Ничья — 3.61;
  • Победа «Реал Мадрид» — 1.78;
  • Ф1 (1) — 1.59;
  • Ф2 (-1) — 2.38;
  • ТБ (2,5) — 2.08;
  • ТМ (2,5) — 1.78;
  • ТБ (2) — 1.56;
  • ТМ (2) — 2.45;
  • ОЗ (да) — 1.95;
  • ОЗ (нет) — 1.87.

Для «Мальорки» сезон складывается достаточно тяжело, но при этом они прошли в финал Кубка Испании и не раз отбирали очки у команд с лидирующей пятерки. Но все же «сливочные» в этом сезоне просто на высоте в чемпионате и им осталось сделать небольшой рывок, чтобы за несколько туров до конца взять чемпионство. В этом матче я больше склоняюсь к победе гостей, все же они сейчас набрали потрясающий ход, да и в этом году уже обыгрывали предстоящего соперника.

Хорошим вариантом будет заключить пари и на П2, за приличный кэф 1.78.

Мадридцы в этом сезоне очень результативны, в особенности в своих последних встречах. Да и 3 из 5 последних сыгранных очных матчах было забито не менее 3 голов. Тут можно заключить пари на ТБ (2), за неплохой коэффициент 1.56.

Где смотреть матч Мальорка – Реал

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Мальорка – Реал Мадрид
Дата проведения
13 апреля, 19.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий