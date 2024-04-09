Мальорка – Реал Мадрид где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 13 апреля

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Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Футбол

В субботу, 13 апреля, сыграют Мальорка и Реал Мадрид в 31 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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Во сколько играют Мальорка – Реал Мадрид

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Мальорка: все новости

Реал Мадрид: все новости

Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости

Прогноз на матч Мальорка – Реал

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