Мальорка – Реал Мадрид где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Мальорка и Реал Мадрид в 31 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Сон Моиш».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Мальорка – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Прогноз на матч Мальорка – Реал