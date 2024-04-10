Федотов о том, что Чалов потерял место в старте ЦСКА: «Всегда говорю игрокам: «Ставьте себя в состав, показывайте мастерство тренеру»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Федор Чалов Футбол

Владимир Федотов рассказал, почему Федор Чалов потерял место в стартовом составе ЦСКА.

— Последние три матча он начинает матч со скамейки запасных. С чем это связано?

— Я всегда говорю это и вновь повторюсь. Кто себя ставит в состав?

— Футболисты.

— Конечно, об этом и речь. Ставьте себя в состав. Какие вопросы?

— Получается, Чалов не ставит себя в состав.

— Я так не говорил. Ставьте себя в состав, показывайте свое мастерство тренеру, — сказал главный тренер ЦСКА.

Накануне Чалов продлил контракт с армейцами до лета 2025 года. Подробнее его статистика – здесь.

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4 комментария
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Федотов ,Федотов. Про Заболотного забыл.
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