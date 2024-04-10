Федотов о том, что Чалов потерял место в старте ЦСКА: «Всегда говорю игрокам: «Ставьте себя в состав, показывайте мастерство тренеру»
Владимир Федотов рассказал, почему Федор Чалов потерял место в стартовом составе ЦСКА.
— Последние три матча он начинает матч со скамейки запасных. С чем это связано?
— Я всегда говорю это и вновь повторюсь. Кто себя ставит в состав?
— Футболисты.
— Конечно, об этом и речь. Ставьте себя в состав. Какие вопросы?
— Получается, Чалов не ставит себя в состав.
— Я так не говорил. Ставьте себя в состав, показывайте свое мастерство тренеру, — сказал главный тренер ЦСКА.
Накануне Чалов продлил контракт с армейцами до лета 2025 года. Подробнее его статистика – здесь.