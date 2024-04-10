Жоан Лапорта: «Не променял бы ни одного игрока «Барсы» на игрока «ПСЖ». Я верю в своих футболистов»
Президент «Барселоны» не обменял бы ни одного своего игрока на игрока «ПСЖ».
«ПСЖ» сегодня примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 22:00 по московскому времени.
«Я вижу, что наши футболисты очень сконцентрированы, очень мотивированы, очень сплочены. Они осознают важность этих четвертьфиналов, понимают, что будет значить для клуба выход в полуфинал. Я вижу, что они действительно очень сплочены.
Также вижу, что тренер очень убежден в наших возможностях. Игроки верят в себя, они верят в команду, и это заставляет нас верить в них.
Я верю в своих игроков. Я один из тех, кто не променял бы ни одного из наших игроков на любого игрока соперника», – сказал Жоан Лапорта клубному ТВ «Барсы».
Мечта любого топ клуба