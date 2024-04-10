Жоан Лапорта: «Не променял бы ни одного игрока «Барсы» на игрока «ПСЖ». Я верю в своих футболистов»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» не обменял бы ни одного своего игрока на игрока «ПСЖ».

«ПСЖ» сегодня примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я вижу, что наши футболисты очень сконцентрированы, очень мотивированы, очень сплочены. Они осознают важность этих четвертьфиналов, понимают, что будет значить для клуба выход в полуфинал. Я вижу, что они действительно очень сплочены.

Также вижу, что тренер очень убежден в наших возможностях. Игроки верят в себя, они верят в команду, и это заставляет нас верить в них.

Я верю в своих игроков. Я один из тех, кто не променял бы ни одного из наших игроков на любого игрока соперника», – сказал Жоан Лапорта клубному ТВ «Барсы».

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ни дня без популистского заявления от Лапорты.
+14
-5
+9
Ромеу понятно, уровнем выше всех игроков ПСЖ, на счет остальных есть вопросы
+10
-2
+8
Ответ fraqtop
Слова хорошие с одной стороны, с другой едва ли кто то им поверит учитывая существ, которые есть сецчас в барсе. Если хотел подбодрить, нужно было что то более приближенное к реальности сказать
Лапорта говорит как типичный сектант.
+3
0
+3
Было бы странно, если б сказал, "я на мбаппе и полсостава этих клоунов махнул бы не глядя"
+3
0
+3
Слова хорошие с одной стороны, с другой едва ли кто то им поверит учитывая существ, которые есть сецчас в барсе. Если хотел подбодрить, нужно было что то более приближенное к реальности сказать
+3
-1
+2
Ответ Евгений Сидоров
Ни дня без популистского заявления от Лапорты.
ваш коммент яркий пример того что люди видят то что хотят видеть. Лапорте задали вопрос, и учитывая предстоящий матч, это лучшее что он мог сказать. и что же в данном вью популистическое?! типичное вью, где он поддержал свою команду. другое дело, что он это говорил бы, если бы не было игры с псг но тут команды с друг другом сыграют и сказать что он хотел бы поменять нескольких игроков - абсолютная тупость что может выдать чел!
+2
0
+2
Я бы променял Ромеу на Мбаппе😂
+2
0
+2
Ахах, сказочный... ))
+2
0
+2
Ты один из тех, кто врет. За Мбаппе бы на коленях пополз до Парижа
+3
-1
+2
верим
+1
0
+1
А за тренера промолчал, между слов )
+1
0
+1
Разве что за деньги ДА 😜💦
+4
-3
+1
Псс.. Лапорта... Меняй Мбаппе на Левандовски. Говорят, что Мбаппе очень круто играет в футбол и уже выигрывал чемпионат мира
+2
-1
+1
Лицемер
+1
0
+1
Ну ахинея же. В Барсе довольно много средних игроков типа Ромеу, Мартинеса и Бальде.
0
0
0
Ответ Владимир Самсонов
Ну ахинея же. В Барсе довольно много средних игроков типа Ромеу, Мартинеса и Бальде.
А в ПСЖ 11 Мбаппе на поле бегают? Киллиан конечно топ 1 на две команды. Остальные плюс минус те же Грабли
0
0
0
Ответ Владимир Самсонов
Ну ахинея же. В Барсе довольно много средних игроков типа Ромеу, Мартинеса и Бальде.
А кто вместо них предложит обменять хорошего игрока? Типа Ромеу на Мбаппе?
0
0
0
Ответ fraqtop
Слова хорошие с одной стороны, с другой едва ли кто то им поверит учитывая существ, которые есть сецчас в барсе. Если хотел подбодрить, нужно было что то более приближенное к реальности сказать
а что он сказал такое уж нереальное? если вынести Мбаппе за скобки(тут согласен,Лапорта луковит),то все остальные, как футболисты,ни чем не лучше игроков Барсы.да, у ПСЖ игра наложено лучше и они в лучшей физ. форме,в отличие от Барсы,но это уже вопрос к тренерскому штабу,а не к отдельным игрокам
+1
-1
0
Даже Ромеу?
+2
-2
0
То есть "черепашка" ему не нужен ни при каком обмене.
+3
-3
0
Ответ Дмитрий Рабко
То есть "черепашка" ему не нужен ни при каком обмене.
Его предлагали Барсе в 2017 -м после ухода Неймара, но даже Барто , который творил дичь, не получилось развести, он уже тогда просил космическую зарплату и бонусы. Пусть идет разваливать маргарин.
+2
-2
0
Ответ Vlad Zhadejko
Даже Ромеу?
Ромеу не футболист
+1
-1
0
Делай что хочешь но Барса должна побеждать, нам не нужны громкие слова, нам нужны победы без валидола
+1
-1
0
Пр сути в ПСЖ кроме Мбаппе, Хакими и пожалуй Донарому вряд-ли топам кто-то очень уж и нужен.
0
0
0
Всё по делу. Так и должен говорить любой здравый президент клуба. Вперёд, Барса!
0
0
0
Сегодня вечером посмотрим на результат.
0
0
0
Заир-Эмери
Мечта любого топ клуба
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий