Жоан Лапорта: «Не променял бы ни одного игрока «Барсы» на игрока «ПСЖ». Я верю в своих футболистов»

Президент «Барселоны» не обменял бы ни одного своего игрока на игрока «ПСЖ».

« » сегодня примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала . Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я вижу, что наши футболисты очень сконцентрированы, очень мотивированы, очень сплочены. Они осознают важность этих четвертьфиналов, понимают, что будет значить для клуба выход в полуфинал. Я вижу, что они действительно очень сплочены.

Также вижу, что тренер очень убежден в наших возможностях. Игроки верят в себя, они верят в команду, и это заставляет нас верить в них.

Я верю в своих игроков. Я один из тех, кто не променял бы ни одного из наших игроков на любого игрока соперника», – сказал клубному ТВ «Барсы».