Клопп о протестах фанатов против повышения цен на билеты: «Хотим, чтобы наш клуб был для всех. Я лишь прошу, чтобы мы оставались «Ливерпулем» между свистками»

Юрген Клопп высказался о протестах болельщиков против повышения цен на билеты.

«Я понимаю опасения и дискуссии. С моей точки зрения говорить об этом сложно. Я не знал об этом, но мое мнение однозначно. Мы хотим, чтобы наши болельщики были на стадионе, мы хотим, чтобы «Ливерпуль» был для всех.

Мы самодостаточный клуб, и я могу сказать, что с тех пор, как я здесь, каждый фунт вкладывается в футбол и не пропадает даром, клуб делает много хорошего для общества.

Но, конечно, я понимаю. Уверен, что получится найти решение. Возможно, все начнется с протестов, которые приведут к дискуссиям, и это хорошо. Но мы должны быть уверены, что ничто не встанет между нами и болельщиками. Обсуждайте это, это должно произойти, если они будут недовольны, но между [стартовым и финальным] свистками мы просто должны быть «Ливерпулем», вот о чем я прошу», – сказал главный тренер «Ливерпуля».