Юрген Клопп: «Сказал не петь про меня во время матча. Люди уже не слушаются!»
Юрген Клопп отреагировал на песню фанатов «Ливерпуля», посвященную ему.
«Это не всегда легко, но моя задача – взять себя в руки. Я получил все сообщения, которые прислали люди, – я же не из дерева сделан.
Не так давно я сказал не петь эту песню во время матча. Очевидно, люди уже перестали меня слушать! И это хорошо!
Это была первая игра после объявления. Не мне указывать людям, что делать. Просто у нас матч уже в среду. Если бы мы на 95 минут смогли забыть, что тренер уходит в конце сезона, и сделать все, чтобы «Челси» было некомфортно, было бы здорово. И я знаю, что люди это понимают», – сказал главный тренер «Ливерпуля» после разгрома «Норвича» (5:2).
«Энфилд» впервые встретил Клоппа после решения об уходе. Как он сдержался?
Только о нем и говоришь, даже под теми новостями, где он не указан.
Я был на матче ЛЕ против Тулузы. Французы весь матч не затыкались, гости.
А трибуны Энфилда превращаются понемногу в этихад.
В Баварии никто уже давно и не помнит что Гвардиола тренировал Баварию
В тексте: “I said not too long ago don’t sing the song during the game". Asked вообще не фигурирует во всей его речи.