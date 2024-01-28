Юрген Клопп: «Сказал не петь про меня во время матча. Люди уже не слушаются!»

Юрген Клопп отреагировал на песню фанатов «Ливерпуля», посвященную ему.

«Это не всегда легко, но моя задача – взять себя в руки. Я получил все сообщения, которые прислали люди, – я же не из дерева сделан.

Не так давно я сказал не петь эту песню во время матча. Очевидно, люди уже перестали меня слушать! И это хорошо!

Это была первая игра после объявления. Не мне указывать людям, что делать. Просто у нас матч уже в среду. Если бы мы на 95 минут смогли забыть, что тренер уходит в конце сезона, и сделать все, чтобы « » было некомфортно, было бы здорово. И я знаю, что люди это понимают», – сказал главный тренер « » после разгрома « » (5:2).

«Энфилд» впервые встретил Клоппа после решения об уходе. Как он сдержался?