Юрген Клопп: «Сказал не петь про меня во время матча. Люди уже не слушаются!»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп болельщики Норвич Сити Футбол

Юрген Клопп отреагировал на песню фанатов «Ливерпуля», посвященную ему.

«Это не всегда легко, но моя задача – взять себя в руки. Я получил все сообщения, которые прислали люди, – я же не из дерева сделан.

Не так давно я сказал не петь эту песню во время матча. Очевидно, люди уже перестали меня слушать! И это хорошо!

Это была первая игра после объявления. Не мне указывать людям, что делать. Просто у нас матч уже в среду. Если бы мы на 95 минут смогли забыть, что тренер уходит в конце сезона, и сделать все, чтобы «Челси» было некомфортно, было бы здорово. И я знаю, что люди это понимают», – сказал главный тренер «Ливерпуля» после разгрома «Норвича» (5:2).

«Энфилд» впервые встретил Клоппа после решения об уходе. Как он сдержался?

16 комментариев
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Какой же Клопп скромный
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Фанаты любят Клоппа, теперь будут гнать команду к чемпионству в каждом домашнем матче. Тут все заслуженно.
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было бы четко зацепить еще одно Чемпионство с победным голом Алиссона в последнем туре на 90+ минуте
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Ответ Melissa Parker
Гвардиола уйдет из Сити все сразу забудут как Пеллегрини В Баварии никто уже давно и не помнит что Гвардиола тренировал Баварию
Ты латентный фанат Гвардиолы?
Только о нем и говоришь, даже под теми новостями, где он не указан.
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Как будто кто-то ожидал другой реакции. Клопп - крутой.
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Какой же Клопп немузыкальный
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Попросил не петь про меня, а не сказал (asked). Перевод не верный
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Ответ Cearvm
Фанаты любят Клоппа, теперь будут гнать команду к чемпионству в каждом домашнем матче. Тут все заслуженно.
Эта толпа разучилась гнать. Раньше как ни включишь матч - болельщиков весь матч слышно. А сейчас чуть вначале. Потом про Жоту спели пару раз. Песню Ван Дейка спели когда он вышел и когда забил. Остальное время прямо слышится тишина.

Я был на матче ЛЕ против Тулузы. Французы весь матч не затыкались, гости.
А трибуны Энфилда превращаются понемногу в этихад.
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Ответ Александр Суряев
Комментарий неверный. В тексте: “I said not too long ago don’t sing the song during the game". Asked вообще не фигурирует во всей его речи.
сори, читал видимо в другом источнике
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Гвардиола уйдет из Сити все сразу забудут как Пеллегрини
В Баварии никто уже давно и не помнит что Гвардиола тренировал Баварию
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Какой же Клопп всё-таки крутой!
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Надеюсь в этом сезоне мы выиграем все возможные кубки и проводим Клоппа с честью
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Ответ SmokingShadow
было бы четко зацепить еще одно Чемпионство с победным голом Алиссона в последнем туре на 90+ минуте
первый гол Гомеза будет эпичнее
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Ответ ta-tosha
Попросил не петь про меня, а не сказал (asked). Перевод не верный
Комментарий неверный.
В тексте: “I said not too long ago don’t sing the song during the game". Asked вообще не фигурирует во всей его речи.
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Ответ Амина Ибрагимова
Надеюсь в этом сезоне мы выиграем все возможные кубки и проводим Клоппа с честью
Я тут хотел билет купить на последнюю игру. Минимальный прайс - 20К фунтов :))) Абоны тупо никто даже и не заикается пообещать
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