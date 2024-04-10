Экс-судья Итурральде о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Абсурд, но это пенальти – таковы правила»

Экс-судья заявил, что «Бавария» должна была бить пенальти в игре с «Арсеналом».

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала .

На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу мюнхенского клуба, судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер « » Давид Райя покатил мяч на , но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново. Судья в поле назвал это «детской ошибкой» и не назначил пенальти.

«Один из самых глупых [пенальти], которые мы когда-либо видели. Мяч уже был в игре. Защитник касается мяча рукой – это пенальти.

Правила такие, какие они есть, и их нельзя адаптировать под условия матча. Это абсурд, но с учетом правил это пенальти, и ничего нельзя с этим сделать», – сказал бывший испанский судья .

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