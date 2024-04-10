Экс-судья Итурральде о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Абсурд, но это пенальти – таковы правила»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Гленн Нюберг Габриэл Магальяэс Футбол

Экс-судья заявил, что «Бавария» должна была бить пенальти в игре с «Арсеналом».

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу мюнхенского клуба, судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново. Судья в поле Гленн Нюберг назвал это «детской ошибкой» и не назначил пенальти.

«Один из самых глупых [пенальти], которые мы когда-либо видели. Мяч уже был в игре. Защитник касается мяча рукой – это пенальти.

Правила такие, какие они есть, и их нельзя адаптировать под условия матча. Это абсурд, но с учетом правил это пенальти, и ничего нельзя с этим сделать», – сказал бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Взял в руки в штрафной – а пенальти нет! Почему не наказали «Арсенал» в ЛЧ?

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8 комментариев
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Абсурд в том, что профессиональный футболист в своей штрафной решает потрогать мяч рукой после того как его ввели в игру. Вот это действительно абсурд.
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не знала,что если назвать нарушение «детской ошибкой», то за это не наказывают
+7
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+7
Правила для того и пишут чтоб их соблюдали, а здесь извините какой-то нонсенс
+6
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+6
Интересно, а если после наезда на человека на пешеходном переходе закрыть ладошками глаза - это будет означать освобождение от отвественности из-за детского поведения?)
+2
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+2
Абсурд в том, что профессиональный футболист решил в своей штрафной потрогать мяч рукой после того, как он был введён в игру. Вот это действительно абсурд.
+1
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+1
Арбитр матча когда его спросили, почему он не поставил пенальти, сказал, что это "Детская ошибка". То есть за глупые фолы нет наказаний? Он объективно пожалел Арсенал, а потом все будут кричать про судейскую Баварию
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