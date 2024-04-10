Фердинанд о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Я уверен, что на Сака был пенальти, а здесь – тем более. Как можно было свистнуть и ничего не назначить?»
Рио Фердинанд считает, что судья должен был дать пенальти на Габриэле Магальяэсе.
«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу мюнхенев, судья дал свисток о возобновлении игры. Голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново. Арбитр Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил «Арсеналу» снова ввести мяч в игру.
«Это пенальти, боже мой. Как такое можно было не дать?
Я абсолютно уверен, что [в моменте с падением] Сака пенальти тоже был, а здесь – тем более. Это невероятно. Как можно было вот так свистнуть и ничего не назначить?» – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.
Взял в руки в штрафной – а пенальти нет! Почему не наказали «Арсенал» в ЛЧ?
Правильно ?
Весело начинает ! )
Главное же не сломать игру и сохранить дух ея !!
P.S. И в конце он тоже не мог поставить пенальти, поскольку этот не поставил .
Хорошо отработал - молодчик ))
Это бы сломало игру ))