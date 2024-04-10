Фердинанд о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Я уверен, что на Сака был пенальти, а здесь – тем более. Как можно было свистнуть и ничего не назначить?»

Теги Бавария Рио Фердинанд премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал судьи Гленн Нюберг Габриэл Магальяэс Букайо Сака Футбол

Рио Фердинанд считает, что судья должен был дать пенальти на Габриэле Магальяэсе.

«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу мюнхенев, судья дал свисток о возобновлении игры. Голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново. Арбитр Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил «Арсеналу» снова ввести мяч в игру.

«Это пенальти, боже мой. Как такое можно было не дать?

Я абсолютно уверен, что [в моменте с падением] Сака пенальти тоже был, а здесь – тем более. Это невероятно. Как можно было вот так свистнуть и ничего не назначить?» – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

Взял в руки в штрафной – а пенальти нет! Почему не наказали «Арсенал» в ЛЧ?

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20 комментариев
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Обознатушки перепрятушки. В судейском протоколе так и записали.
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Ответ Krauvec Cool
Защитник просто не слышал свисток, все игроки Арсенала и Баварии стояли на месте, ничего опасного не было. Ставить такие пенальти - противоречие принципам игры.
Смешно такое читать. Свисток он не слышал. Ну тогда фолы надо тоже отменять, ведь некоторые не собираются их совершать специально. Руками тоже не специально играют. Так ведь?
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+6
Защитник просто не слышал свисток, все игроки Арсенала и Баварии стояли на месте, ничего опасного не было. Ставить такие пенальти - противоречие принципам игры.
+17
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Ответ Саша Казанов
А вот так. Футбольные судьи по всему миру ошибаются. Тут уж ничего не сделаешь. Хоть вар, хоть вир, хоть вор
Это не ошибка. Заметил, в протокол нарушение занес, правило знает, не дал умышленно. Вопрос к УЕФА, имеет ли арбитр такую свободу.
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Ответ Krauvec Cool
Защитник просто не слышал свисток, все игроки Арсенала и Баварии стояли на месте, ничего опасного не было. Ставить такие пенальти - противоречие принципам игры.
А правила игры - мы в гробу видали !
Правильно ?
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Ответ Krauvec Cool
Защитник просто не слышал свисток, все игроки Арсенала и Баварии стояли на месте, ничего опасного не было. Ставить такие пенальти - противоречие принципам игры.
А причем тут принципы, когда есть правила :)
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Ответ arsena1
А за акцентированный удар локтем Кейна красную не хотели дать?
Ты серьезно про красную Кейну пишешь?если это прям акцеетированный удар локтем где сечка?игрок через 10 секунд встал покривив лицо
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Судья этот только начинает судить ЛЧ , насколько я понимаю .
Весело начинает ! )
Главное же не сломать игру и сохранить дух ея !!
P.S. И в конце он тоже не мог поставить пенальти, поскольку этот не поставил .
Хорошо отработал - молодчик ))
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Ответ Krauvec Cool
Правила - это для судьи
Ага, а звонок - для учителя.)
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Ответ Billy_Shears
Пенальти назначаются за УМЫШЛЕННУЮ ИГРУ РУКОЙ. Габриэль взял мяч чтобы ввести его в игру. На Саке можно было назначить пенальти, если бы Нойер дернулся, но тот стоял как вкопанный. Так что все правильно. А вот Кейна надо было удалять 100%.
А за неумышленную руку не назначаются пенальти ?
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Ответ Lavinka
А за неумышленную руку не назначаются пенальти ?
Это новость, что не за каждое попадание мяча в руку назначают пенальти?
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Ответ arsena1
А за акцентированный удар локтем Кейна красную не хотели дать?
Да как Вы смеете ?
Это бы сломало игру ))
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Ответ Zakal
Ты серьезно про красную Кейну пишешь?если это прям акцеетированный удар локтем где сечка?игрок через 10 секунд встал покривив лицо
Можно попасть в челюсть, в горло, в нос и никаких сечек не будет. А Кане прежде чем ударить развернулся и посмотрел на Габриэля
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Ответ arsena1
А за акцентированный удар локтем Кейна красную не хотели дать?
Так дешего себя ведёш. Лично я хотел пеналти в этом эпизоде но правильно поступал судья что не назначил. И пеналти на Сака не было и удар локтем не красная. Смотрите футбол а не сидите и орите...Вооо удар локтем, давай красную. Во пенка давай поставь. думаю 2-2 это логичная исход матча и хорошо что судья не чудил и на нашых воротах и нп вашых.
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