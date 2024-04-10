Фердинанд о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Я уверен, что на Сака был пенальти, а здесь – тем более. Как можно было свистнуть и ничего не назначить?»

Рио Фердинанд считает, что судья должен был дать пенальти на Габриэле Магальяэсе.

«Арсенал» и « » сыграли вничью (2:2) в первом матче 1/4 финала чемпионов.

На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу мюнхенев, судья дал свисток о возобновлении игры. Голкипер « » Давид Райя покатил мяч на , но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново. Арбитр Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил «Арсеналу» снова ввести мяч в игру.

«Это пенальти, боже мой. Как такое можно было не дать?

Я абсолютно уверен, что [в моменте с падением] пенальти тоже был, а здесь – тем более. Это невероятно. Как можно было вот так свистнуть и ничего не назначить?» – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

Взял в руки в штрафной – а пенальти нет! Почему не наказали «Арсенал» в ЛЧ?