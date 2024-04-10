Мюллер о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Чистый пенальти. Судья нужен, чтобы следить за соблюдением правил , нравятся они или нет»

Теги Бавария Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Мюллер Гленн Нюберг Давид Райя Габриэл Магальяэс Футбол

Томас Мюллер возмущен тем, что судья не дал пенальти на Габриэле Магальяэсе.

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу мюнхенского клуба, судья дал свисток о возобновлении игры. Голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново. Арбитр Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил «Арсеналу» снова ввести мяч в игру.

«Рефери все прекрасно видел. Ошибка показалась ему слишком глупой и незначительной, чтобы назначать пенальти. Но он не должен был так рассуждать.

Судья нужен для того, чтобы следить за соблюдением правил, нравятся они вам или нет. Я не думаю, что в правилах написано: «Что ж, если это было сделано ненамеренно, положите мяч еще раз и пробейте». Я не знаю, что там написано. Думаю, что это чистый пенальти», – сказал полузащитник «Баварии».

Взял в руки в штрафной – а пенальти нет! Почему не наказали «Арсенал» в ЛЧ?

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31 комментарий
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По мне тоже пенальти, каким бы курьезным он не казался
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первый раз такое вижу
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Судья должен быть дисквалифицирован за такое, если быть честным. А что, давайте голы прощать вратарям за курьезные ошибки - это же "дух игры".

Я удивлён, что в ЛЧ таким самодурством реф занимался.
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Даже непонятно что тут обсуждать. Это пенальти, конечно.
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Считаю что в последнее время судьям позволено трактовать правила футбола по своему усмотрению. Ведь прямая обязанность футбольного рефери и состоит в том чтобы игра велась в рамках чëтко определëнных правил. Попал мяч в руку в пределах штрафной - безоговорочный пенальти, и неважно преднамеренно или нет сыграно. Или например за грубейшее нарушение в начале игры редко удаляют, обосновывая это нежеланием ломать игру. Футбольные правила чëтко прописаны, и беспристрастное их выполнение намного уменьшат бесконечное количество скандалов связанных с судейством.
+9
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+6
Ответ Антонио Мартынов
Комментарий скрыт
Счёт стал бы 1:3 и учитывая бесхребетный менталитет Арсенала ,то Бавария спокойно засадила бы ещё 2
+17
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+6
Ответ arsena1
Комментарий скрыт
Совершенно правильно игроки и тренеры Баварии это делают (нужно еще и на поле было более агрессивно выражать протест), формально они правы (хотя и против духа игры, согласен), хватит оставаться благородными и не оказывать давление на судей, УЕФА, когда все вокруг это делают. Тут вспоминается хотя бы ответный матч с Вильярреалом (пересмотрите, кому интересно, дополнительное время), когда Горецка получил в штрафной соперника акцентированный удар локтем в лицо, в кровище. И ничего, никакой реакции ни от судьи, ни от ВАРА, ни от команды. Горецка вышел за пределы поля, ему оказывали помощь, игра продолжилась и ни хороводов вокруг судьи с хватанием его за все места, ни гримас на камеру с вырыванием волос. Таким, в итоге, приятно жать руку после выигранного матча, но на результат, как показывает опыт, это оказывает самое неблагоприятное влияние, благородно, но бесполезно.
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По правилам - да. Сожрали бы судью с потрохами, за "испорченный" матч. Но такие правила.
Это, кстати, всё-таки лучше, чем судить "по понятиям"
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Ответ Антонио Мартынов
Комментарий скрыт
Реал мадрид казнил баварию забив 2 гола из офсайда баварии.И радуется счастлив (оба гола роналду)с метровых офсайдов.После навеса и прохода марсело
+4
-3
+1
Ответ kvn9
Совершенно правильно игроки и тренеры Баварии это делают (нужно еще и на поле было более агрессивно выражать протест), формально они правы (хотя и против духа игры, согласен), хватит оставаться благородными и не оказывать давление на судей, УЕФА, когда все вокруг это делают. Тут вспоминается хотя бы ответный матч с Вильярреалом (пересмотрите, кому интересно, дополнительное время), когда Горецка получил в штрафной соперника акцентированный удар локтем в лицо, в кровище. И ничего, никакой реакции ни от судьи, ни от ВАРА, ни от команды. Горецка вышел за пределы поля, ему оказывали помощь, игра продолжилась и ни хороводов вокруг судьи с хватанием его за все места, ни гримас на камеру с вырыванием волос. Таким, в итоге, приятно жать руку после выигранного матча, но на результат, как показывает опыт, это оказывает самое неблагоприятное влияние, благородно, но бесполезно.
Да, помню этот момент, только это было в конце первого матча. В БЛ кстати нам поставили такой же пеналь против Бохума со второй жёлтой Упамекано.
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Ответ 3fz64j5nvq
Мюллер прав , но и в ворота Баварии не поставили пенальти в спорном моменте . Так что 1:1 по спорным решениям судьи
чего))там не то что пенальти,там игроку Арсенала желтую надо было давать,это же видно на повторе прекрасно)
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Ответ Владимир Владимир
Судья должен быть дисквалифицирован за такое, если быть честным. А что, давайте голы прощать вратарям за курьезные ошибки - это же "дух игры". Я удивлён, что в ЛЧ таким самодурством реф занимался.
А причем здесь дух игры? Знаете, есть правило про запрет удара после свистка. То есть, если игрок пнул мяч в сторону ворот через 0.5 секунд после свистка - он должен получить карточку, потому что это правило.
А здесь, как вы поняли в данном эпизоде, был ли мяч введен в игру или нет? Сам по себе свисток судьи не является сигналом ввода мяча.
Очевидно, оба исхода здесь легитимны.
Как и эпизод с пенальти в конце. Если заниматься буквоедством - вратарь, обыгран, нападающий первый на мяче, мяч рядом - пенальти. Но вы смотрите и видите, что чушь ставить такое.
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Ответ people people
Не дали вам и не дали в ваши ворота на Сака, так что успокойтесь
Арсенал всегда нам дала.А на счет Сака он просто запоминает Стерлинга.
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Ответ ThomasMuller13fan
Да, помню этот момент, только это было в конце первого матча. В БЛ кстати нам поставили такой же пеналь против Бохума со второй жёлтой Упамекано.
Да вроде как раз в ответном, в Испании, когда уже шло дополнительное время и для прохода Баварии нужен был всего один гол. Всё это вкупе и делает этот эпизод таким показательным. А из последнего, наступ на голеностоп Мусиале Рюэрсоном, я видел с десяток удалений за сезон с таким же нарушением правил, а тут нет даже не то что жёлтой, даже штрафного. Почему-то сложился стереотип, что Баварии не пристало ныть, это супер конечно, благородство и дух игры это прекрасно, правда только тогда, когда рядом поступают так же, в ином случае - это уже воспринимается как слабость.
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Ответ FilinMD
Если бы был ВАР, то судьи не поставили бы левый пенальти в ворота Реала в Мюнхене, а также не поставили бы пенальти за нырок Роббена в мадридском матче. Ну и безусловно отменили бы автогол Рамоса из-за оффсайда Левандовски в том же матче.)
Там помимо этого еще был бетонный пеналь рамоса на роббене,в углу штрафной,левейшая красная видаля,На следующий сезон снова реал и снова судейка.Там даже марсело извинялся за игру рукой.а Касаемо того матча 2 гола из офсайда в доп таймах это просто издевательство
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похоже баварцы не уверены в себе, подобными причитаниями только слабость демонстрируют
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Мюллер прав , но и в ворота Баварии не поставили пенальти в спорном моменте . Так что 1:1 по спорным решениям судьи
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Полностью согласен с Мюллером. был свисток, мяч введен в игру и тут видимо глухой Габриэль решил сыграть по своим правилам.
Профессиональный игрок на секундочку.
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Томас не переживай,на следующей неделе в Мюнхене съедите вместе с потрохами,Сане пару раз электричку включит,да Мусиала,Кейн и Коман маленько подсуетятся.
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