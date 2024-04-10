Мюллер о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Чистый пенальти. Судья нужен, чтобы следить за соблюдением правил , нравятся они или нет»

Томас Мюллер возмущен тем, что судья не дал пенальти на Габриэле Магальяэсе.

« » на выезде сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2) в первом матче 1/4 финала чемпионов.

На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу мюнхенского клуба, судья дал свисток о возобновлении игры. Голкипер « » покатил мяч на , но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново. Арбитр Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил «Арсеналу» снова ввести мяч в игру.

«Рефери все прекрасно видел. Ошибка показалась ему слишком глупой и незначительной, чтобы назначать пенальти. Но он не должен был так рассуждать.

Судья нужен для того, чтобы следить за соблюдением правил, нравятся они вам или нет. Я не думаю, что в правилах написано: «Что ж, если это было сделано ненамеренно, положите мяч еще раз и пробейте». Я не знаю, что там написано. Думаю, что это чистый пенальти», – сказал полузащитник «Баварии».

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