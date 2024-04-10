Мюллер о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Чистый пенальти. Судья нужен, чтобы следить за соблюдением правил , нравятся они или нет»
Томас Мюллер возмущен тем, что судья не дал пенальти на Габриэле Магальяэсе.
«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу мюнхенского клуба, судья дал свисток о возобновлении игры. Голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново. Арбитр Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил «Арсеналу» снова ввести мяч в игру.
«Рефери все прекрасно видел. Ошибка показалась ему слишком глупой и незначительной, чтобы назначать пенальти. Но он не должен был так рассуждать.
Судья нужен для того, чтобы следить за соблюдением правил, нравятся они вам или нет. Я не думаю, что в правилах написано: «Что ж, если это было сделано ненамеренно, положите мяч еще раз и пробейте». Я не знаю, что там написано. Думаю, что это чистый пенальти», – сказал полузащитник «Баварии».
Взял в руки в штрафной – а пенальти нет! Почему не наказали «Арсенал» в ЛЧ?
Я удивлён, что в ЛЧ таким самодурством реф занимался.
Это, кстати, всё-таки лучше, чем судить "по понятиям"
А здесь, как вы поняли в данном эпизоде, был ли мяч введен в игру или нет? Сам по себе свисток судьи не является сигналом ввода мяча.
Очевидно, оба исхода здесь легитимны.
Как и эпизод с пенальти в конце. Если заниматься буквоедством - вратарь, обыгран, нападающий первый на мяче, мяч рядом - пенальти. Но вы смотрите и видите, что чушь ставить такое.
Профессиональный игрок на секундочку.