Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала», судья назвал это «детской ошибкой» и не дал пенальти. Тухель недоволен: «Просто ужасное объяснение! Безумие»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал судьи Томас Тухель Гленн Нюберг Давид Райя Габриэл Магальяэс Джамал Мусиала Футбол

Защитник «Арсенала» взял мяч в руки в своей штрафной в игре с «Баварией».

Лондонцы дома сыграли вничью с мюнхенским клубом (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу «Баварии», судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.

Полузащитник немецкого клуба Джамал Мусиала стал активно апеллировать к рефери по поводу назначения пенальти, но арбитр из Швеции Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил «Арсеналу» снова ввести мяч в игру.

После матча главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал Нюберга.

«Судья допустил огромную ошибку – был пенальти за игру руками. Безумная ситуация: соперник опускает мяч на газон, арбитр свистит, а потом защитник берет мяч в руки.

Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была «детская ошибка», что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Это просто ужасное объяснение! Детская ошибка, взрослая – какая разница? Мы очень злы, потому что это серьезное решение, и оно против нас», – сказал Тухель.

Изображение: Amazon Prime

«Не хотел наказывать за детскую ошибку». Ничья «Арсенала» и «Баварии» – по счету и непоставленным пенальти

Материалы по теме

71 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За такое пенальти давать может только судья с мусоровозом вместо сердца
+85
-21
+64
Ну вообще это пенальти, судья чушь сделал. Не по букве закона
+61
-16
+45
Есть правила. Нарушил-ставь пенальти. Не твое дело-детская ошибка или еще какая. За ошибки наказывают. Надеюсь, получит дисквал за это. Потому что это вообще беспредел полнейший.
+55
-12
+43
На самом деле интересный кейс, но стоит посмотреть на то, как вводятся ауты игроками. Очень часто первый игрок (часто вингер) показывает, что он хочет вбросить аут, но потом передает мяч крайнему защитнику, перекидывая этот самый мяч в поле. Почему такие моменты не свистят как неправильный ввод мяча? Потому что люди все же не ИИ и у них есть логика, что правила созданы для обслуживания игры, а не игра для верховенства правил.
+32
-2
+30
Ответ Фанат спорта01
Если за такие вещи будут ставить пенальти то футбол превратиться в клоунаду.
То есть, если следовать букве правил, футбол превратится в клоунаду? Ну-ну
+35
-7
+28
Ответ Фанат спорта01
Если за такие вещи будут ставить пенальти то футбол превратиться в клоунаду.
нет, просто клоунов по типу Габриэля поубавится
+24
-2
+22
Лидер АПЛ, пока не выглядит на фоне Баварии грозной силой как, Хайденхайм или Сарбрюкен
+19
0
+19
а мне понравилось судейство, считаю что судья правильно рассудил все моменты с пенальти
+24
-9
+15
Если за такие вещи будут ставить пенальти то футбол превратиться в клоунаду.
+40
-33
+7
Вообще очень стыдно выпрашивать такой пенальти, даже в такой важной игре.
+8
-2
+6
Может он искренне взял мяч руками?
+5
-1
+4
Ответ Evgeniy Filipchuk
Лидер АПЛ, пока не выглядит на фоне Баварии грозной силой как, Хайденхайм или Сарбрюкен
Как и с Порту тоже
+4
0
+4
Ахахаха...представил такую ситуацию в матче реала, там бы судья до конца матча из хоровода бы не выползал:))
+7
-4
+3
Ответ batterbin
Ошибка игроков Арсенала. Теоретически, за такое условный Эвребе в матче против Барселоны влепил бы пенальти не задумываясь. В целом защита Арсенала сегодня сыграла слабо...
Эвребе и без этого придумал бы пенальти
+3
0
+3
Ответ Дзмітрый Фарботка
За такое пенальти давать может только судья с мусоровозом вместо сердца
в пользу реала бы дали
+25
-22
+3
Пытаюсь найти в правилах определение детской ошибки.
+4
-1
+3
Как нейтральный болельщик скажу, что все сделал правильно судья. Правила призваны служить игре, а не игра существует для того, чтобы правила доминировали.
+5
-3
+2
Ответ mgarnet13
Очевидно потому что перекидывают не из-за головы
Тогда неправильный выброс с аута)
+2
0
+2
Тут всё просто: если в правилах за это положен пенальти, надо ставить.
Детской ошибкой можно назвать всё, что угодно.
+3
-1
+2
Ответ Evgeniy Filipchuk
Лидер АПЛ, пока не выглядит на фоне Баварии грозной силой как, Хайденхайм или Сарбрюкен
Лидер Апл играет каждые 3 дня ,в отличии от привилегированной баварии и реала
+9
-7
+2
Судья по понятиям судит, жесть))
+2
0
+2
...это была «детская ошибка», что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов...

То есть можно взять мяч в руки зайти в ворота противника и гол засчитают ? Ведь это "детская" ошибка..
+2
0
+2
Ответ Максим Ачкасов
а мне понравилось судейство, считаю что судья правильно рассудил все моменты с пенальти
Согласен, в последнем эпизоде Сака мог оббежать Нойера и забивать, но зачем-то стал правой ногой искать фол, не надо так делать
+1
0
+1
Ответ _Alex*
Есть правила. Нарушил-ставь пенальти. Не твое дело-детская ошибка или еще какая. За ошибки наказывают. Надеюсь, получит дисквал за это. Потому что это вообще беспредел полнейший.
Они совсем ошалели во главе с английскими футбольными судьями и британскими учеными либерал-коммунистами ))
+3
-2
+1
Ответ Dimashay
То есть, если следовать букве правил, футбол превратится в клоунаду? Ну-ну
По правилам футболисты вообще не должны общаться с судьей кроме капитанов,аут должен разыграться с той точки на которой мяч ушёл из поля а не в радиусе 5метрах.
По правилам нужно добавлять столько времени сколько длились паузы в играх но почему-то никто этим правилам не следует.
+5
-4
+1
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Какие пионеры, какие школьники, к чему тут Грета Тунберг? Может, не надо было в ходе матча так сильно налегать на палёный алкоголь?
+2
-1
+1
Ответ Felixillo
Бред пишешь, как любой диванный эксперт - есть правила, да, но их трактовка и окончательное решение за судьей, так что не умничай
А трактовка правил это в Вашем понимании :
Захочут соблюдут , а захочут наплюют ? ))
+1
0
+1
Чистейший пенальти. Судейка походу не знает правил, но почему ВАР не вмешался???
+2
-1
+1
вообще-то удар локтем наотмашь, это чистая красная.
"есть правила...исполняй"
"даже стыдно такое обсуждать"
"судья по понятиям судит...жесть"

итд...
Сака выставил ногу в сторону...
Варди в год "чемпионства" Лестера выиграл 9!!!! таких пенальти.... просто бежишь бежишь...а потом выставляешь ногу в сторону, защитник о тебя спотыкается...и все...Пеналь!!!
НО, и нойер сделал движение на встречу, т.е. два игрока сделали движение навстречу, но один...Нойер не косался мяча, второй, Сака пробросил его себе на ход...
Вот что хочешь то и делай с этим.
+1
0
+1
Ответ Felixillo
Бред пишешь, как любой диванный эксперт - есть правила, да, но их трактовка и окончательное решение за судьей, так что не умничай
Какая к черту еще может быть трактовка за умышленную игру рукой в своей штрафной?!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий