Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала», судья назвал это «детской ошибкой» и не дал пенальти. Тухель недоволен: «Просто ужасное объяснение! Безумие»
Защитник «Арсенала» взял мяч в руки в своей штрафной в игре с «Баварией».
Лондонцы дома сыграли вничью с мюнхенским клубом (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу «Баварии», судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.
Полузащитник немецкого клуба Джамал Мусиала стал активно апеллировать к рефери по поводу назначения пенальти, но арбитр из Швеции Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил «Арсеналу» снова ввести мяч в игру.
После матча главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал Нюберга.
«Судья допустил огромную ошибку – был пенальти за игру руками. Безумная ситуация: соперник опускает мяч на газон, арбитр свистит, а потом защитник берет мяч в руки.
Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была «детская ошибка», что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Это просто ужасное объяснение! Детская ошибка, взрослая – какая разница? Мы очень злы, потому что это серьезное решение, и оно против нас», – сказал Тухель.
Изображение: Amazon Prime
«Не хотел наказывать за детскую ошибку». Ничья «Арсенала» и «Баварии» – по счету и непоставленным пенальти
Детской ошибкой можно назвать всё, что угодно.
То есть можно взять мяч в руки зайти в ворота противника и гол засчитают ? Ведь это "детская" ошибка..
По правилам нужно добавлять столько времени сколько длились паузы в играх но почему-то никто этим правилам не следует.
Захочут соблюдут , а захочут наплюют ? ))
"есть правила...исполняй"
"даже стыдно такое обсуждать"
"судья по понятиям судит...жесть"
итд...
Сака выставил ногу в сторону...
Варди в год "чемпионства" Лестера выиграл 9!!!! таких пенальти.... просто бежишь бежишь...а потом выставляешь ногу в сторону, защитник о тебя спотыкается...и все...Пеналь!!!
НО, и нойер сделал движение на встречу, т.е. два игрока сделали движение навстречу, но один...Нойер не косался мяча, второй, Сака пробросил его себе на ход...
Вот что хочешь то и делай с этим.