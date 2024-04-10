Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала», судья назвал это «детской ошибкой» и не дал пенальти. Тухель недоволен: «Просто ужасное объяснение! Безумие»

Защитник «Арсенала» взял мяч в руки в своей штрафной в игре с «Баварией».

Лондонцы дома сыграли вничью с мюнхенским клубом (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу «Баварии», судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» покатил мяч на , но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.

Полузащитник немецкого клуба стал активно апеллировать к рефери по поводу назначения пенальти, но арбитр из Швеции Гленн Нюберг не указал на точку, а позволил « » снова ввести мяч в игру.

После матча главный тренер «Баварии» раскритиковал Нюберга.

«Судья допустил огромную ошибку – был пенальти за игру руками. Безумная ситуация: соперник опускает мяч на газон, арбитр свистит, а потом защитник берет мяч в руки.

Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была «детская ошибка», что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Это просто ужасное объяснение! Детская ошибка, взрослая – какая разница? Мы очень злы, потому что это серьезное решение, и оно против нас», – сказал Тухель.

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«Не хотел наказывать за детскую ошибку». Ничья «Арсенала» и «Баварии» – по счету и непоставленным пенальти