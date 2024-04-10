Киоун о падении Сака в штрафной «Баварии»: «Нойер идет к мячу и вступает в единоборство. Пенальти, однозначно»
Мартин Киоун считает, что Мануэль Нойер сфолил на Букайо Сака.
«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
На пятой добавленной минуте ко второму тайму вингер «канониров» Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон.
Главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.
«Нойер идет по направлению к мячу, он выходит и вступает в единоборство. По мне, это пенальти, однозначно», – сказал экс-защитник «Арсенала».
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