Киоун о падении Сака в штрафной «Баварии»: «Нойер идет к мячу и вступает в единоборство. Пенальти, однозначно» 

Мартин Киоун считает, что Мануэль Нойер сфолил на Букайо Сака.

«Арсенал» и « » сыграли вничью (2:2) в первом четвертьфинальном матче чемпионов.

На пятой добавленной минуте ко второму тайму вингер «канониров» , пробрасывая мяч в сторону от вратаря , зацепил его выставленную ногу и упал на газон.

Главный судья не зафиксировал нарушения правил.

«Нойер идет по направлению к мячу, он выходит и вступает в единоборство. По мне, это пенальти, однозначно», – сказал экс-защитник «Арсенала».

«Арсеналу» пришлось спасать хоть ничью. Кейн был близок к победному голу