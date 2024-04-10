Киоун о падении Сака в штрафной «Баварии»: «Нойер идет к мячу и вступает в единоборство. Пенальти, однозначно» 

Теги Бавария Мануэль Нойер Лига чемпионов УЕФА Арсенал судьи Мартин Киоун Гленн Нюберг Букайо Сака Футбол

Мартин Киоун считает, что Мануэль Нойер сфолил на Букайо Сака.

«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

На пятой добавленной минуте ко второму тайму вингер «канониров» Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон.

Главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.

«Нойер идет по направлению к мячу, он выходит и вступает в единоборство. По мне, это пенальти, однозначно», – сказал экс-защитник «Арсенала».

«Арсеналу» пришлось спасать хоть ничью. Кейн был близок к победному голу

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3 комментария
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что он ещё мог сказать?
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А что говорят не бывшие игроки и не англичане
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Киоун, Морган, Троссард.. все пеняют на неназначенный пенальти на Сака. А чего молчим о том как Габриэл взял мяч в руки ? Там и спорить нечего . 200% пенальти .
Нытье это не к лицу
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