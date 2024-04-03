У «Лестера» убытки 89,7 млн фунтов в сезоне-2022/23. Общие потери клуба за последние 3 года – 215,3 млн при лимите в 105 млн

Теги премьер-лига Англия бизнес Лестер чемпионшип финансовый фэйр-плей кризис деньги Футбол

«Лестер» существенно превысил лимит убытков за последние 3 сезона.

Ранее появилась информация о том, что «Лестеру» грозит снятие очков в следующем сезоне АПЛ. Клуб обвинили в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23, по итогам которого «лисы» вылетели в Чемпионшип, после чего «Лестер» подал в суд на АПЛ.

Как передает BBC, «Лестер» отчитался об убытках на сумму 89,7 млн фунтов в сезоне-2022/23., несмотря на доходы от продажи игроков в размере 74,8 млн фунтов.

Таким образом, общие убытки «Лестера» за последние 3 года составили 215,3 млн фунтов при допустимых 105 млн.

Отметим, что ранее в этом сезоне за превышение этого лимита АПЛ сняла очки с «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Лестер» идет 3-м после 40 туров, отставая от лидера на 2 очка при матче в запасе.

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11 комментариев
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щаз, за одно нарушение, по быстренькому, снимут с Лестера 10 очков, а о 115 нарушениях будут разговаривать еще 10 лет
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Была сказка, нет больше сказки. Жаль.
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Ответ Alon Raven
Я вот одного не пойму. На кой владельцы тратят столько бабла на клубы, если несут убытки? Я понимаю Глейзеров или шейхов - для них это реклама. Им прибыль не так важна, ведь они получат её от рекламы. Или Абрамович, для которого это развлечение. Но что на счёт остальных? Кажется, они так уходят от налогов, совсем как наши компании..
Инвестиции, которые себя не оправдали. Чем больше риск, тем больше выхлоп
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Ответ aseroma
Инвестиции, которые себя не оправдали. Чем больше риск, тем больше выхлоп
Если инвестиции себя не оправдали, тогда зачем продолжать? Это ведь не глупые люди. Они построили огромный бизнес за пределами футбола. И почему так они избавлялись от токсичных активов, а тут продолжают вливать? Можно же продать и получать куда больше прибыли из основной сферы, если туда вложить. Разве нет?
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Ответ Alon Raven
Я вот одного не пойму. На кой владельцы тратят столько бабла на клубы, если несут убытки? Я понимаю Глейзеров или шейхов - для них это реклама. Им прибыль не так важна, ведь они получат её от рекламы. Или Абрамович, для которого это развлечение. Но что на счёт остальных? Кажется, они так уходят от налогов, совсем как наши компании..
Отмывают левак
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Ответ Игорь Новиков
Так развалить клуб, а ведь сказка еще недавно была...
Сказка была лишь по одной причине , что все гранды облажались , и даже Тотхэм облажался в концовке , а по факту Лестеру просто чудовищно подфартило
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