У «Лестера» убытки 89,7 млн фунтов в сезоне-2022/23. Общие потери клуба за последние 3 года – 215,3 млн при лимите в 105 млн

«Лестер» существенно превысил лимит убытков за последние 3 сезона.

Ранее появилась информация о том, что « » грозит снятие очков в следующем сезоне АПЛ. Клуб обвинили в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23, по итогам которого «лисы» вылетели в Чемпионшип, после чего «Лестер» подал в суд на .

Как передает BBC, «Лестер» отчитался об убытках на сумму 89,7 млн фунтов в сезоне-2022/23., несмотря на доходы от продажи игроков в размере 74,8 млн фунтов.

Таким образом, общие убытки «Лестера» за последние 3 года составили 215,3 млн фунтов при допустимых 105 млн.

Отметим, что ранее в этом сезоне за превышение этого лимита АПЛ сняла очки с «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Лестер» идет 3-м после 40 туров, отставая от лидера на 2 очка при матче в запасе.