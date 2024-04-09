Хави о словах Энрике про олицетворение «Барселоны»: «У нас с ним, Артетой и Гвардиолой есть ДНК «блауграны». Философия «Барсы» дает преимущество»
Хави прокомментировал слова Луиса Энрике о «Барселоне».
Главный тренер «ПСЖ» заявил, что олицетворяет «блауграну» лучше всех, в том числе Хави.
«Я видел. Таков Луис Энрике. Думаю, вы его знаете.
Я отношусь к нему с большим уважением. Его команда создана для победы в Лиге чемпионов, таковы ее намерения. Мы оба нацелены на одно и то же.
Можно похвастаться тем, что у нас с Луисом Энрике, Гвардиолой, Артетой есть ДНК «Барселоны». И завтра мы будем добиваться одного и того же: владения мячом.
Я не рассматриваю все это как дуэль между мною и Энрике. Футболисты – вот кто настоящие протагонисты.
Как и Артета, мы с Луисом Энрике выросли с этой ДНК и философией «Барселоны». Лучше понять эту философию помогает то, что мы бывшие полузащитники.
Философия «Барселоны» имеет ключевое значение и дает преимущество», – сказал главный тренер «блауграны».
Посмотри у кого ДНК длиннее и толще )))
Ну, может, кроме фразы про ДНК Барселоны - а то кто-то вспомнит Луиса Энрике в Мадриде, где он провёл первую часть своей замечательной клубной карьеры футболиста ;)
Они с Хави очень похожи
Гвардиола уже ставит другой футбол
1,96 А
1,92 Х
Микель за последние два сезона неплохо улучшил стату
Это хорошие цифры на самом деле, не исключено , что в следующем сезоне они будут в гонке за титул