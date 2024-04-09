Хави о словах Энрике про олицетворение «Барселоны»: «У нас с ним, Артетой и Гвардиолой есть ДНК «блауграны». Философия «Барсы» дает преимущество»

Теги ПСЖ Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Луис Энрике Футбол

Хави прокомментировал слова Луиса Энрике о «Барселоне».

Главный тренер «ПСЖ» заявил, что олицетворяет «блауграну» лучше всех, в том числе Хави.

«Я видел. Таков Луис Энрике. Думаю, вы его знаете.

Я отношусь к нему с большим уважением. Его команда создана для победы в Лиге чемпионов, таковы ее намерения. Мы оба нацелены на одно и то же.

Можно похвастаться тем, что у нас с Луисом Энрике, Гвардиолой, Артетой есть ДНК «Барселоны». И завтра мы будем добиваться одного и того же: владения мячом.

Я не рассматриваю все это как дуэль между мною и Энрике. Футболисты – вот кто настоящие протагонисты.

Как и Артета, мы с Луисом Энрике выросли с этой ДНК и философией «Барселоны». Лучше понять эту философию помогает то, что мы бывшие полузащитники.

Философия «Барселоны» имеет ключевое значение и дает преимущество», – сказал главный тренер «блауграны».

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42 комментария
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что ты такое,ДНК барселоны ?
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+39
Артета баск и в Барсе провел всего 3 года ни разу не сыграв за нее. Не понятно, что он забыл в этой компании
+28
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+22
Ответ samatzakirzyanov
А то, что он 4 года был ассистентом Гвардиолы - ничто?
Он кровь ему свою перелил?
+23
-6
+17
Гвардиола сделал и Хави и Артету. А Энрике другой, у него есть свои особенности.
+9
-2
+7
Ответ Emma Nevskaia
что ты такое,ДНК барселоны ?
надо у регины спросить
+6
-1
+5
Это секта
+4
-1
+3
Ответ ML26
Артета баск и в Барсе провел всего 3 года ни разу не сыграв за нее. Не понятно, что он забыл в этой компании
Михелс и Кройф вообще голландцы, но именно они заложили и развили основы фирменного стиля каталонцев.
+3
0
+3
Ответ Emma Nevskaia
что ты такое,ДНК барселоны ?
Борщ Спартака на минималках
+3
0
+3
Ответ Emma Nevskaia
что ты такое,ДНК барселоны ?
Об воровать клуб и ждать выплаты до 2025 года
+5
-2
+3
Ответ Emma Nevskaia
что ты такое,ДНК барселоны ?
ну вроде бы это что-то приятное, но я точно не уверен
+4
-1
+3
Завтра два ДНК встретятся в очном споре.
Посмотри у кого ДНК длиннее и толще )))
+3
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+3
Похоже, работа Хави с прессой/медиа значительно улучшилась. Это хорошо для всех

Ну, может, кроме фразы про ДНК Барселоны - а то кто-то вспомнит Луиса Энрике в Мадриде, где он провёл первую часть своей замечательной клубной карьеры футболиста ;)
+4
-1
+3
Ответ iniesta8
Но всё же, Микель воспитанник Ла Масии, учился у Гвардиолы. Хави имеет полное право высказываться подобным образом.
Микель воспитанник Антигуоко из страны Басков. То, что он перешел в Барселону С в 16 лет - не делает из него воспитанника, хотя формально это так считается
+5
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+2
Ответ samatzakirzyanov
А то, что он 4 года был ассистентом Гвардиолы - ничто?
ну вообше да. там у пепа в кабинете много кто побывал в качестве партнёра
+2
0
+2
Ответ ML26
Он кровь ему свою перелил?
Вы по-поему днк понимаете в прямом значении. Тут скорее говорится о стиле игры, тактической схеме. Всему этому Артета научился у Гвардиолы.
+5
-3
+2
Ответ Emma Nevskaia
что ты такое,ДНК барселоны ?
И что оно дает?!?
+2
0
+2
Ответ Emma Nevskaia
что ты такое,ДНК барселоны ?
"И завтра мы будем добиваться одного и того же: владения мячом."
+1
0
+1
Ответ akaAzazello
Похоже, работа Хави с прессой/медиа значительно улучшилась. Это хорошо для всех Ну, может, кроме фразы про ДНК Барселоны - а то кто-то вспомнит Луиса Энрике в Мадриде, где он провёл первую часть своей замечательной клубной карьеры футболиста ;)
И как это повлияло на тренерскую карьеру? Энрике потом 9 лет провел в Барсе, тренировал 4 года Барсу Б, а потом 4 года основную Барсу. 17 лет отдал Барсе - по праву олицетворяет Барсу.
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Ответ zzzeeerrrooo
Он был в Барсе так ещё и у Пепа набирался опыта Они с Хави очень похожи Гвардиола уже ставит другой футбол
Ладно, про Барсу я уже устал повторять. Если по аналогии с Пепом, то у Тен Хага тоже «ДНК» Барсы?
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Идиот
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Ответ FoLL
Что именно в схеме и стиле Арсенала сейчас есть такого, что присуще сугубо Пепу?
Ну вообще и Барса, и Арсенал, и Сити играют в стилистически похожий футбол. Это высокий прессинг, упор на возврат и владение мячом. Схемы совершенствуются и меняются в зависимости от игроков, которые есть в обойме этих тренеров.
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Ответ zzzeeerrrooo
Его Аякс играл по заветам Кройфа В Маню совсем не идёт , команда играет в бей беги Хотя если смотреть по цифрам то он на уровне Артеты очки набирает
Команда Хага набирает очки на уровне Артеты? Это ты про Артету 2019 года? Иначе непонятно
0
0
0
Ответ ML26
Артета баск и в Барсе провел всего 3 года ни разу не сыграв за нее. Не понятно, что он забыл в этой компании
Он был в Барсе так ещё и у Пепа набирался опыта
Они с Хави очень похожи
Гвардиола уже ставит другой футбол
+1
-1
0
Ответ Король Предголевых
Команда Хага набирает очки на уровне Артеты? Это ты про Артету 2019 года? Иначе непонятно
Все данные есть на sofascore
1,96 А
1,92 Х
Микель за последние два сезона неплохо улучшил стату
Это хорошие цифры на самом деле, не исключено , что в следующем сезоне они будут в гонке за титул
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Ответ Qarasik
Чаппи, подставляй бак, завтра в Париж лететь.
как жто завтра???? Они с вчерашнего дня там...
0
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Ответ samatzakirzyanov
Вы по-поему днк понимаете в прямом значении. Тут скорее говорится о стиле игры, тактической схеме. Всему этому Артета научился у Гвардиолы.
Что именно в схеме и стиле Арсенала сейчас есть такого, что присуще сугубо Пепу?
0
0
0
Ответ James Franc
Михелс и Кройф вообще голландцы, но именно они заложили и развили основы фирменного стиля каталонцев.
Молодцы, что сказать. Артета связан с Барсой только подростком. Он никогда не играл за нее и не тренировал
+1
-1
0
Ответ samatzakirzyanov
И как это повлияло на тренерскую карьеру? Энрике потом 9 лет провел в Барсе, тренировал 4 года Барсу Б, а потом 4 года основную Барсу. 17 лет отдал Барсе - по праву олицетворяет Барсу.
Вы, похоже, не поняли, по неизвестным мне причинам, нюансы моей фразы и про Хави, и про Луиса Энрике. Печально. Очень печально :(
0
0
0
Ответ ML26
Артета баск и в Барсе провел всего 3 года ни разу не сыграв за нее. Не понятно, что он забыл в этой компании
Но всё же, Микель воспитанник Ла Масии, учился у Гвардиолы. Хави имеет полное право высказываться подобным образом.
+3
-3
0
Ответ ML26
Он кровь ему свою перелил?
В лучшем случае кровь., про другие некультурно говорить
+1
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