Хави о словах Энрике про олицетворение «Барселоны»: «У нас с ним, Артетой и Гвардиолой есть ДНК «блауграны». Философия «Барсы» дает преимущество»

Хави прокомментировал слова Луиса Энрике о «Барселоне».

Главный тренер « » заявил, что олицетворяет «блауграну» лучше всех, в том числе .

«Я видел. Таков Луис Энрике. Думаю, вы его знаете.

Я отношусь к нему с большим уважением. Его команда создана для победы в , таковы ее намерения. Мы оба нацелены на одно и то же.

Можно похвастаться тем, что у нас с Луисом Энрике, , Артетой есть ДНК «Барселоны». И завтра мы будем добиваться одного и того же: владения мячом.

Я не рассматриваю все это как дуэль между мною и Энрике. Футболисты – вот кто настоящие протагонисты.

Как и , мы с Луисом Энрике выросли с этой ДНК и философией «Барселоны». Лучше понять эту философию помогает то, что мы бывшие полузащитники.

Философия «Барселоны» имеет ключевое значение и дает преимущество», – сказал главный тренер «блауграны».