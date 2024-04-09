Хави о матче с «ПСЖ»: «Барсе» противостоит одна из лучших команд Европы, созданная для победы в ЛЧ. Это вызов для меня и игроков, у нас лучший момент сезона, возможно»
Хави оценил шансы «Барселоны» в противостоянии в «ПСЖ».
Первая встреча команд в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет завтра на «Парк де Пренс».
«Думаю, мы переживаем лучший момент в сезоне, но нам противостоит одна из лучших команд Европы во главе с Луисом Энрике, одним из лучших тренеров мира.
Это футбол, он непредсказуем, но мы постараемся контролировать возможные исходы. У Луиса Энрике отличный состав, у него много возможностей, он проделывает отличную работу, я очень хорошо знаю его».
О первом четвертьфинале ЛЧ в качестве тренера
«Думаю, что это вызов и ответственность, и я вижу у «Барселоны» огромный энтузиазм. Возможно, у нас лучший момент сезона, игроки очень мотивированы.
Перед нами отличная команда, и это вызов как для меня, так и для футболистов. Я очень мотивирован, для меня это огромный вызов, но не что-то личное. Я думаю о клубе и игроках. Я хочу, чтобы в полуфинал, вышла «Барса», а не Хави. Речь идет о коллективе, а не об эго».
О фаворите противостояния
«Думаю, что они [«ПСЖ»] фавориты, они забрали у нас Дембеле, потратили намного больше, чем мы. Это команда, созданная для победы в Лиге чемпионов, я прекрасно знаю, что это главная цель катарцев.
Последнюю [Лигу чемпионов] мы выигрывали, когда я был игроком. Они фавориты», – сказал главный тренер «Барселоны».