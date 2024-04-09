«Реал» не проигрывает 14 матчей подряд – 9 побед, 5 ничьих

«Реал» продлил серию без поражений до 14 матчей.

Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с « » (3:3) в 1/4 финала .

В последний раз мадридцы проигрывали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании. С тех пор у них 9 побед и 5 ничьих в чемпионате Испании и ЛЧ.

13 апреля « » выступит в гостях у «Мальорки», а 17-го проведет ответную игру против «Ман Сити», 21-го сыграет с «Барселоной».