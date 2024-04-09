«Реал» не проигрывает 14 матчей подряд – 9 побед, 5 ничьих
«Реал» продлил серию без поражений до 14 матчей.
Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В последний раз мадридцы проигрывали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании. С тех пор у них 9 побед и 5 ничьих в чемпионате Испании и ЛЧ.
13 апреля «Реал» выступит в гостях у «Мальорки», а 17-го проведет ответную игру против «Ман Сити», 21-го сыграет с «Барселоной».
Защита сыграла отлично, атака очень много раз прощала Сити. Еще заметил что мандраж часто перед воротами. Уверенность пропадала. Только в конце одухотворились.
Анчи нужно быть смелее в заменах и в целом в тактике
Кроос больше на чистых мячах и позиционных атаках полезен
Очень жду матча на «Этихаде»!