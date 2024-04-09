«Реал» не проигрывает 14 матчей подряд – 9 побед, 5 ничьих

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» продлил серию без поражений до 14 матчей.

Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В последний раз мадридцы проигрывали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании. С тех пор у них 9 побед и 5 ничьих в чемпионате Испании и ЛЧ.

13 апреля «Реал» выступит в гостях у «Мальорки», а 17-го проведет ответную игру против «Ман Сити», 21-го сыграет с «Барселоной».

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46 комментариев
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Матч ТВ трижды Г, выкидывает из трансляции на сайте, под предлогом возникли проблемы. Делаешь «перезагрузку» они включают 3 рекламы подряд. Нельзя же эту ##### пропускать. Комментатор такой-же Г. Только впечатление от матча портили
+37
-6
+31
Ответ Cruel Snake
Матч ТВ трижды Г, выкидывает из трансляции на сайте, под предлогом возникли проблемы. Делаешь «перезагрузку» они включают 3 рекламы подряд. Нельзя же эту ##### пропускать. Комментатор такой-же Г. Только впечатление от матча портили
Комментатор достойный последователь Генича. Так откровенно топить за соперника надо постараться
+38
-10
+28
В двухматчевом противостоянии это результат в пользу Сити с заделом на победу. Горожане отдыхали всего 3 дня, а Реал 9, но счет все равно ничейный. Мадрид владел инициативой, был свежее, но большинство моментов не реализовал. Горожане в эконом режиме, учитывая график, сыграли на равных. Сити на Этихаде за два последних матча Реала по 4 забивал, а теперь у сливочных ещё и Тчуамени не будет.
+26
-12
+14
Ответ Бенисио Дель Пьеро
В двухматчевом противостоянии это результат в пользу Сити с заделом на победу. Горожане отдыхали всего 3 дня, а Реал 9, но счет все равно ничейный. Мадрид владел инициативой, был свежее, но большинство моментов не реализовал. Горожане в эконом режиме, учитывая график, сыграли на равных. Сити на Этихаде за два последних матча Реала по 4 забивал, а теперь у сливочных ещё и Тчуамени не будет.
Реализация Мадрида и Беллингем сыграли за Сити. Ну и кто мог предположить, что МС забьёт три гола из-за штрафной?)
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+11
Ответ Бенисио Дель Пьеро
В двухматчевом противостоянии это результат в пользу Сити с заделом на победу. Горожане отдыхали всего 3 дня, а Реал 9, но счет все равно ничейный. Мадрид владел инициативой, был свежее, но большинство моментов не реализовал. Горожане в эконом режиме, учитывая график, сыграли на равных. Сити на Этихаде за два последних матча Реала по 4 забивал, а теперь у сливочных ещё и Тчуамени не будет.
С чего ты взял что в эконом режиме ? Что-то я на последних минутах этого не заметил, Реал просто профукал свои моменты, когда сити напротив трижды за пределами штрафной реализовал, так или иначе, в таких очных встречах, как этих двух лучших команд мира, решает удача.
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Ответ Случайно заскочил
Если уставший Сити играл на равных с отдыхавшим 9 дней Реалом на переполненном Бернабеу, значит по обычаю на Этихаде мадридцев ждёт деклассирование
Это так не работает. Такой отдых иногда наоборот мешает оставаться в тонусе
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Получил наслаждение от матча. Даже ангина немного отступила 😄
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Реализация конечно подвела, моментов было много
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Анчи должен был еще на 60й минуте поменять Беллингема. Этот лентяй перестал прессинговать и совсем бросил играть. И ещё, вы видели эту "гениальную" попытку паса пяткой на лету? Пижон чертов, могли пропустить из-за него.
Защита сыграла отлично, атака очень много раз прощала Сити. Еще заметил что мандраж часто перед воротами. Уверенность пропадала. Только в конце одухотворились.
Анчи нужно быть смелее в заменах и в целом в тактике
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Ответ Homelander_666
Реализация Мадрида и Беллингем сыграли за Сити. Ну и кто мог предположить, что МС забьёт три гола из-за штрафной?)
Джуд вообще слабо сыграл.
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Ответ Moscwow
Комментатор достойный последователь Генича. Так откровенно топить за соперника надо постараться
Я так понимаю если не вылизывать весь матч Реалу, то комментатор автоматически топит против Реала, так? Вечно сливочным мерещится что-то. Вообще есть комментаторы которые за Реал? Все против Реала и судьи тоже против Реала. Заговор
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Ответ Cruel Snake
Матч ТВ трижды Г, выкидывает из трансляции на сайте, под предлогом возникли проблемы. Делаешь «перезагрузку» они включают 3 рекламы подряд. Нельзя же эту ##### пропускать. Комментатор такой-же Г. Только впечатление от матча портили
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Очередной барсабот🤦‍♂️
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Реал конечно должен был в первом тайме решать исход матча, моменты были, после перерыва Сити прибавил, исход по делу конечно, тем интереснее будет ответный матч. Лунину конечно опыта игры в таких матчах не хватает, боялся, что совсем поплывет, но парень справился.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
Модрич один из лучших игроков поколения в игре под прессингом. В отборе и борьбе всегда полезен.
Кроос больше на чистых мячах и позиционных атаках полезен
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Ответ Nikita Ufimtsev
Прилично отработал норму по вылизыванию игроков Сити, согласен
Ага, особенно в первом тайме, когда расхваливал менталитет Реала в ЛЧ. А его замечания в адрес Родриго, Жуниора и Беллингема абсолютно адекватны.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
В двухматчевом противостоянии это результат в пользу Сити с заделом на победу. Горожане отдыхали всего 3 дня, а Реал 9, но счет все равно ничейный. Мадрид владел инициативой, был свежее, но большинство моментов не реализовал. Горожане в эконом режиме, учитывая график, сыграли на равных. Сити на Этихаде за два последних матча Реала по 4 забивал, а теперь у сливочных ещё и Тчуамени не будет.
Прр эконом режим сити смешно конечно, вымтались обе как команды на все 100, но ответка да, на бумаге за Сити конечно, нет Тчуамени в без того проблемной зоне, домашний матч, ещё и КДБ будет
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Ответ Артем Андреев
Бесплатные трансляции такие и бывают. А Неценко вполне себе прилично отработал, топил за открытый и красивый футбол, который мы и получили.
Прилично отработал норму по вылизыванию игроков Сити, согласен
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В этой паре после такой сумасшедший ничьи и тем более при отмене фактора гостевого гола всё ещё более запутанно!
Очень жду матча на «Этихаде»!
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Очень обидная ничья конечно,Анчи в своем стиле,вести 2:1 и во втором тайме сесть в оборону,ну ничему его жизнь не учит,вместо того,чтобы продолжать давить на Сити,отдали мяч и позволили наносить удары,3:3 с Сити без Эдерсона/КДБ и Уокера,не знаю,что должно произойти,чтобы Реал на Этихаде прошел,для нейтральных болельщиков игра же конечно же была красивой
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Очередной Судейский позор МанСити!!!
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Ответ samatzakirzyanov
А они типа не тренировались 9 дней? Как игроки могут потерять тонус, когда тренируются почти каждый день?
Сравнил тренировки с играми
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Ответ Umid Intelligent
Сити повезло, в ответке Реал с огнём будет бежать и забьёт первым, а дальше в перестрелке пройдут, сегодня сити чужом избежали разгрома
А потом ты проснёшься)
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Ответ Topar Topovic
У Реала украли победу В первом тайме у Сити должны были удалять игрока
За очередной расизм?!😂
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Сегодняшняя продленка просто отменная!)
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Ответ Qarasik
Лютый отскок канистры
Ты про тупые ошибки сити которые приводили к голу, или к быстроте Родриго и Винисиуса, за которым не поспевали Аканджи и Диас?
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Ответ falkao2013
Джуд вообще слабо сыграл.
Играли 10 на 10. Джуд и Эрлинг не вышли на поле. Обе команды в порядке, но результат в пользу Сити. Не верю, что Реал сможет сыграть на Этихаде так же, как это сделал Арсенал. Будет интересный матч.
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Комментарий удален
Ответ Cruel Snake
Матч ТВ трижды Г, выкидывает из трансляции на сайте, под предлогом возникли проблемы. Делаешь «перезагрузку» они включают 3 рекламы подряд. Нельзя же эту ##### пропускать. Комментатор такой-же Г. Только впечатление от матча портили
Бесплатные трансляции такие и бывают. А Неценко вполне себе прилично отработал, топил за открытый и красивый футбол, который мы и получили.
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Сегодня смотрелся огненный матч с Реалом. Завтра будем смотреть порку Барсы.
+1
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