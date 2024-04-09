Тчуамени выйдет в центре защиты «Реала» на матч с «Сити». Винисиус, Родриго, Кроос тоже в старте

Орельен Тчуамени сыграет с «Манчестер Сити» в обороне.

Француз включен в стартовый состав « » на игру 1/4 финала чемпионов в качестве центрального защитника.

Главный тренер выпустит с первой минуты следующих футболистов:

– вратарь: Андрей Лунин;

– защита: , Орельен Тчуамени, , Ферлан Менди;

– полузащита: Тони Кроос, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем;

– нападение: Родриго, Винисиус Жуниор.