Тчуамени выйдет в центре защиты «Реала» на матч с «Сити». Винисиус, Родриго, Кроос тоже в старте
Орельен Тчуамени сыграет с «Манчестер Сити» в обороне.
Француз включен в стартовый состав «Реала» на игру 1/4 финала Лиги чемпионов в качестве центрального защитника.
Главный тренер Карло Анчелотти выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Андрей Лунин;
– защита: Даниэль Карвахаль, Орельен Тчуамени, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;
– полузащита: Тони Кроос, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем;
– нападение: Родриго, Винисиус Жуниор.