Тчуамени выйдет в центре защиты «Реала» на матч с «Сити». Винисиус, Родриго, Кроос тоже в старте

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Орельен Тчуамени сыграет с «Манчестер Сити» в обороне.

Француз включен в стартовый состав «Реала» на игру 1/4 финала Лиги чемпионов в качестве центрального защитника.

Главный тренер Карло Анчелотти выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Андрей Лунин;

защита: Даниэль Карвахаль, Орельен Тчуамени, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

полузащита: Тони Кроос, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем;

нападение: Родриго, Винисиус Жуниор.

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10 комментариев
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Ну хоть не Милитао вместо Рюдигера 🤷‍♂️
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+9
Ответ Nikolay Kretow
Не уверен, что Тчуамени сыграет в защите.
Именно он сыграет, потому что уже много раз играл.
+4
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+2
Ответ RealJon
что то рано опубликуете о составах, ждали бы еше час. )))
Составы публикуются всегда за час до игры. Это Реал за 2 публикует.
+3
-2
+1
что то рано опубликуете о составах, ждали бы еше час. )))
+1
-1
0
Ответ Оксолиновая Мразь
Ну хоть не Милитао вместо Рюдигера 🤷‍♂️
Это он оставил на ответку
0
0
0
Ответ Нефанатик
Браиму отведут 5-10 минут что спасения счета. Пока один бразильский бегунок будет симулировать на левом фланге, а второй будет в тени первого грустить на правом, реальная сила в лице Братск будет сидеть на лавке. Анчелотти верен себе.
Как я рад что был не прав
+1
-1
0
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