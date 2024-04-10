Локомотив — ЦСКА: прогноз на матч 13 апреля 2024, Российская Премьер-лига

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В рамках 24 тура чемпионата России по футболу пройдет столичное дерби «Локомотив» — ЦСКА. Команды сыграют 13 апреля в Москве на поле стадиона «РЖД Арена». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Обе команды победили в последних играх в чемпионате. Если брать отрезок в пять игр РПЛ, то у соперников одинаковый показатель побед — по две победы, две ничьи и одному поражению. У ЦСКА лучше разница голов 9:5, против 8:5. В весенней части РПЛ армейцы не проигрывают, а вот у железнодорожников всего одна победа. ЦСКА получил статус фаворита гостевого матча.

Противостояние команд насчитывает 169 матчей: 79 побед ЦСКА, 56 побед «Локомотива» и 34 ничьи. Разница голов 298:193 в пользу красно-синих. На чемпионат России пришлись 66 игр, где первенство по победам уже на стороне «Локомотива» 28:26 при 12 ничьих. Разница голов 86:74 в пользу армейцев. На отрезке в 10 игр РПЛ у команд равенство — две ничьи и по четыре победы при разнице голов 12:11 в пользу ЦСКА. На домашней арене у «Локомотива» три победы, три ничьи и четыре поражения. Разница голов 13612 в пользу красно-синих. В матче первого круга ЦСКА одержал убедительную победу 4:1 на домашней арене. За «Локомотив» забил Егор Погостнов, в составе победителей голами отметились Федор Чалов, Милан Гайч и Максим Мухин. Экс-игрок железнодорожников оформил дубль.

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Рекомендованная ставка: победа ЦСКА или ничья, гол «Локомотива», ТБ2,5, «обе забьют — да».

Локомотив

 

Красно-зеленые в матче 23 тура чемпионата России на выезде обыграли «Ахмат» 2:0. Автором победного гола стал Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 21 минуте игры. К 11-метровому привела игра рукой Дарко Тодоровича, который был удален с поля. Во второй тайме Миранчук выступил ассистентом, гол на счету Сергея Пиняева.

В турнирной таблице РПЛ команда на пятом месте с 36 очками. Отставание от идущего третьим «Динамо» всего два балла, отрыв от шестой строчки один балл. В 22 играх у столичного клуба девять побед, девять ничьих и четыре поражения. Разница голов 35:28. По игре дома железнодорожники только на девятом месте. В 12 играх пять побед, шесть ничьих и одно поражение. Разница голов 18:13.

 

Результаты «Локомотива» в пяти последних матчах:

  • РПЛ, «Ахмат» — «Локомотив» 0:2;
  • Кубок России, «Урал» — «Локомотив» 1:0;
  • РПЛ, «Локомотив» — «Краснодар» 1:1;
  • Кубок России, «Локомотив» — «Балтика» 1:1, СП 6:7;
  • РПЛ, «Локомотив» — «Сочи» 2:2.

На отрезке в 10 официальных матчей у столичного клуба три победы, четыре ничьи и три поражения. Разница голов 17:13. В статусе хозяев у красно-зеленых пять побед, четыре ничьи и одно поражение. Поражение в серии пенальти. Разница голов 17:8.

Интересные статистические факты по игре «Локомотива» в сезоне:

  • Самые результативные игроки в РПЛ: Максим Глушенков 7+5, Наир Тикнизян 6+3, Сергей Пиняев 3+5, Артем Дзюба 4+3, Антон Миранчук 3+4;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Максим Глушенков 9+6, Наир Тикнизян 9+3, Антон Миранчук 5+4, Сергей Пиняев 3+5, Артем Дзюба 4+3;
  • В 8 из 9 играх РПЛ забивают оба соперника;
  • В РПЛ «Локомотив» не проиграл в 8 матчах на домашней арене;
  • Как минимум 2 гола «Локомотив» забивает в 4 из 5 домашних играх в турнире;
  • «Локомотив» не обыграл ЦСКА в 10 из 13 очных встречах на домашней арене;
  • «Локомотив» забивает в 9 играх подряд;
  • В основное время «Локомотив» не проигрывает в 11 официальных домашних матчах.

Матч с «Ахматом» пропускал Максим Глушенков из-за дисквалификации, он готов к дерби. Под вопросом участие в матче Артема Дзюбы. Не сыграет Жерзино Ньямси.

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ЦСКА

 

Армейцы в матче 23 тура РПЛ дома разгромили воронежский «Факел» 4:1. В первом тайме дебютный гол в РПЛ за ЦСКА забил новичок Тамерлан Мусаев. Во втором тайме голами в составе столичного клуба отметились Иван Обляков, Аббосбек Файзулаев и Федор Чалов. «Факел» свой гол забил уже в компенсированное время, голом отметился Василий Черов.

 

ЦСКА на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 36 очками, отставание от топ-3 два балла и восемь очков от лидирующего «Зенита». В 22 играх турнира у красно-синих девять побед, девять ничьих и четыре поражения. Разница голов 40:28. Армейцы на второй строчке по результативности после «Зенита» — 41. По игре на чужом поле красно-синие на шестой строчке с 12 очками в 11 матчах. На счету команды две победы, шесть ничьих и три поражения. Разница голов 16:16.

Результаты ЦСКА в пяти последних матчах:

  • РПЛ, ЦСКА — «Факел» 4:1;
  • Кубок России, «Балтика» — ЦСКА 0:1;
  • РПЛ, «Сочи» — ЦСКА 2:2;
  • Кубок России, ЦСКА — «Ростов» 2:0;
  • РПЛ, «Крылья Советов» — ЦСКА 0:2.

У подопечных Владимира Федотова пять побед, три ничьи и два поражения в 10 официальных встречах. Разница голов 17:9. В статусе гостей у армейцев две победы, два поражения и шесть ничьих. Разница голов 13:11.

Интересные статические факты по игре ЦСКА в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в РПЛ: Федор Чалов 9+3, Антон Заболотный 7+2, Аббосбек Файзуллаев 3+4, Иван Обляков 2+5, Виктор Давила 3+3;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Федор Чалов 12+4, Антон Заболотный 9+2, Милан Гаич 5+3, Аббосбек Файзуллаев 3+5, Иван Обляков 3+5;
  • 6 из 8 гостевых матчей ЦСКА в РПЛ завершились вничью;
  • В 4 из 5 гостевых играх РПЛ забивалось не более 2 голов;
  • В РПЛ ЦСКА не проигрывает «Локомотиву» в 4 играх;
  • В 6 из 8 гостевых очных играх РПЛ ЦСКА не забивает более гола;
  • В 4 очных встречах ЦСКА забивает в первом тайме;
  • ЦСКА не проигрывает в 6 матчах.

Из-за дисквалификации не сыграет защитник Вилиан Роша. Под вопросом участие в матче Матвея Кисляка и Матвея Лукина. Матч пропустит Максим Мухин.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Локомотив — ЦСКА

 

В весенней части сезона ЦСКА не проигрывает в шести играх: четыре победы и две ничьи. «Локомотив» свою первую весеннюю победу одержал только в последнем туре. Команда успела вылететь из Кубка России, но из-за неудачной игры московского «Динамо» сохраняет шансы финишировать на третьем месте в РПЛ.

Коэффициенты на матч «Локомотив» — ЦСКА от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Локомотива» — 2,81;
  • Ничья — 3,40;
  • Победа ЦСКА — 2,54;
  • ТБ2,5 —1,86;
  • ТМ2,5 — 1,98;
  • «Обе забьют — да» — 1,72;
  • «Обе забьют — нет» — 2,14.

Победа над «Ахматом» во многом случилась за счет раннего удаления, кроме того грозненцы проводили первый матч под руководством нового тренера. У ЦСКА в весенней части сезона пока нет серьезных проблем и команда заслуженно получила статус фаворита матча. Обе команды не могут похвастаться надежной обороной. Голы пропущены в 17 из 22 играх РПЛ. ЦСКА вторая атака турнира, а «Локомотив» забивает на протяжении 9 матчах подряд. От матча можно ждать голы. Оба соперника забивали в 4 из 5 очных матчах. Для ставки на игру можно выбрать ЦСКА не проиграет плюс ТБ1,5 и «обе забьют — да». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,87 и 1,72 на эти исходы.

Где смотреть матч Локомотив – ЦСКА

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Локомотив – ЦСКА
Дата проведения
13 апреля, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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