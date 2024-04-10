Ноттингем Форест – Вулверхэмптон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 13 апреля

В субботу, 13 апреля, сыграют Ноттингем Форест и Вулверхэмптон в 33 туре АПЛ.

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ноттингем Форест – Вулверхэмптон

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ноттингем Форест: все новости

Вулверхэмптон: все новости

АПЛ: все новости

Прогноз на матч Ноттингем Форест – Вулверхэмптон

⚽ Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰