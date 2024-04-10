Ноттингем Форест – Вулверхэмптон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 13 апреля

Теги премьер-лига Англия Вулверхэмптон Ноттингем Форест Футбол

В субботу, 13 апреля, сыграют Ноттингем Форест и Вулверхэмптон в 33 туре АПЛ.

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Во сколько играют Ноттингем Форест – Вулверхэмптон

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ноттингем Форест – Вулверхэмптон

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