Ноттингем Форест – Вулверхэмптон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Ноттингем Форест и Вулверхэмптон в 33 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ноттингем Форест – Вулверхэмптон
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Ноттингем Форест – Вулверхэмптон
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