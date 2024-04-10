Краснодар — Зенит: прогноз на матч 13 апреля 2024, МИР Российская Премьер-лига

13 апреля, в субботу, пройдет главный матч весны в российской Премьер-лиге — «Краснодар» на своем поле примет петербургский «Зенит» в рамках 24-го тура чемпионата. Встреча пройдет на стадион «Краснодар» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТБ 2.

Краснодар

Для «Краснодара» это действительно главный матч не только весенней части чемпионата, но всего сезона. Результат встречи даст ответ сможет ли «Краснодар» всерьез навязать борьбу петербуржцам за золотые медали.

На протяжении почти всего текущего чемпионата краснодарцы шли первыми в турнирной таблице. Причем порой их отрыв от действующего чемпиона составлял 7-8 очков, но постепенно команда Сергея Семака сократила отставание от краснодарцев, и на зимний перерыв команды ушли почти вровень.

Весной «Зенит» и вовсе вернул себе привычную первую строчку таблицы. Виноват в этом, конечно, сам «Краснодар». Команда еще под руководством Владимира Ивича плохо вошла в турнир, набрав в стартовых двух турах всего одно очко.

Сначала краснодарцы на своем поле в компенсированное время упустили победу над казанским «Рубином» (1:1), а затем в гостях абсолютно по делу уступили «Ростову» Валерия Карпина со счетом 1:2. Хотя справедливости ради надо отметить, что во многом причиной неудачи стало раннее удаление за две жетые карточки Олакунле Олусегуна.

Вдобако «Краснодар» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив в гостях «Химкам» Андрея Талалаева — 0:2. Плохие результаты, не тот футбол, который хочет видеть владелец клуба Сергей Галицкий, натянутые отношения сербского тренера с руководством «Краснодара» стали причиной увольнения Ивича, на смену которому пришел Мурад Мусаев.

Увольнение Ивича вызвало недоумение у футбольного сообщества: многие посчитали, что «Краснодар» сдался в борьбе за золотые медали и открыл дорогу «Зениту» к шестому подряд чемпионству. Все-таки Ивич выигрывал трофеи со своими бывшими клубами в Греции и Израиле и точно знает как приводить команды к большим успехам.

Для Мурада Мусаева это уже второй заход на должность главного тренера родного клуба . Первый получился для тогда еще очень молодого специалиста неплохим. Команда далеко зашла в Лиге Европы, пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов и всегда боролась за призовые места во внутреннем первенстве. Затем случился кризис, и Мусаеву пришлось уйти.

Затем Мусаев съездил в Азербайджан, где весьма успешно тренировал «Сабах». Российский специалист привел «Сабах» к серебряным медалям и вывел клуб в еврокубки.

В текущем сезоне уже бывшая команда Мусаева претерпела большие изменения в составе, идеи тренера с новыми игроками не работали и после серии неудачных матчей он принял решение подать в отставку.

Впрочем, без работы Мусаев долго не сидел и вернулся в «Краснодар». В первом после возвращения Мусаева матче краснодарцы гостили в Москве и играли с «Локомотивом». Уже в начале встречи после подачи Эдуардом Сперцяном углового Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота, но удержать победу гостям не удалось. Максим Глушенков реализовал свой момент и свел матч к ничьей — 1:1.

В следующем матче «Краснодар» снова играл в гостях против «Пари НН». В Нижнем Новгороде получился настоящий триллер, в котором краснодарцы одержали победу 4:3. По ходу первого тайма гости вели 2:0, но к перерыву упустили свое преимущество, позволив команде Сергея Юрана сравнять счет.

После перерыва «Краснодар» снова дважды забил, на что хозяева поля ответили только один раз. Благодаря этой победе «Краснодар» не дал оторваться «Зениту», который в этом туре обыграл «Балтику», и отстает от сине-бело-голубых всего на одно очко.

В матче с «Пари НН» дублем отметился Джон Кордоба, и он вышел на первое место в списке лучших снайперов команды — теперь у колумбийца одиннадцать точных ударов. На два гола меньше у Эдуарда Сперцяна.

Сам атакующий полузащитник «Краснодара» верит, что его команда может обыграть дома «Зенит». Главное, считает Сперцян, выполнять установку тренера и соблюдать дисциплину.

Зенит

Гегемон российского футбола очень хочет им оставаться и идет к своему шестому подряд чемпионству под руководством Сергея Семака.

Сезон «Зенит» начал ни шатко ни валко и потерял на старте очень много очков. В первой части чемпионата зенитовцы дважды — «Динамо» и «Локомотиву» — проиграли дома, чего с ними не было давно.

Конечно, нестабильные результаты связаны с уходом из команды Малкома и Далера Кузяева. «Зениту» пришлось перестраиваться, и с ходу это не удалось. Плюс не к самому началу чемпионата приехал Вендел, и ему тоже пришлось набирать форму уже по ходу.

Далее «Зенит» выровнял результаты, приблизился к первому месту, но все равно выдал худший результат на данный момент в эпоху Сергея Семака. Давно такого не было, чтобы после 23-го тура лидер чемпионата набирал всего 44 очка.

После рестарта сезона «Зенит» провел шесть матчей, в которых одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.

Уже в первом матче петербуржцы потеряли очки, сыграв вничью со «Спартаком» на своем поле, — 0:0.

Затем команда Семака без проблем в Екатеринбурге расправились с «Уралом» (4:1), выбила «Динамо» (2:0) из пути РПЛ в Кубке России, а затем и переиграла в Москве «Спартак» в первом матче полуфинала Кубка.

Между двумя кубковыми матчами «Зенит» снова потерял очки в Самаре, сыграв с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Уже на первой минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов грубо ошибся и подарил мяч соперникам, которые своим шансом воспользовались. «Зенит» от поражения спас бразилец Артур.

В предыдущем туре петербуржцы на своем принимали калининградскую «Балтику». В матче двух тренеров-друзей — Сергея Семака и Сергея Игнашевича — победу одержал фаворит, но с минимальным счетом благодаря голу 18-летнего бразильца Педро.

Педро вообще в ударе в последних играх — именно он оформил дубль в Москве в ворота «Спартака» и принес своей команде волевую победу. Уже звучат очень хвалебные отзывы о молодом бразильце и мнения, что в будущем «Зенит» его очень выгодно продаст.

Что касается сезона в целом, то в атаке у «Зенита», как и у «Краснодар», солирует колумбиец — Матео Кассьерра забил 15 голов и возглавляет гонку бомбардиров всего чемпионата.

Перед ключевой игрой чемпионата у «Зенита» серьезная потеря — в матче с «Балтикой» глупую желтую карточку заработал Вендел, и она стала для него четвертой. Сергею Семаку придется серьезно поломать голову как заменить своего ведущего игрока и не проиграть хозяевам центр поля. Возможно, в стартовом составе выйдет Ильзат Ахметов, который зимой перешел как раз из «Краснодара».

Прогноз на матч Ахмат – Балтика

Краснодар — Зенит: история личных встреч

Две последние встречи между командами завершились вничью. В конце прошлого сезона, когда «Зенит» уже оформил чемпионство, соперники сыграли 2:2 в Санкт-Петербурге. Причем зенитовцы спаслись благодаря голу Кассьерры на 97-й минуте.

В матче первого круга этого сезона команды снова поделили очки на Газпром Арене» — 1:1. Краснодарцы опять выигрывали по ходу встречи благодаря голу Сперцяна, но петербуржцев снова выручил Кассьерра.

«Зенит» часто проводил в Краснодаре ключевые матчи в конце чемпионата. В первый год работы главным тренером Семака «Зенит» выиграл 3:2 с победным голом Артема Дзюбы на 95-й минуте. Тогда «Зенит» открыл себе прямую дорогу к золотым медалям.

Через год «Зенит» оформил чемпионство в Краснодаре, выиграв 4:2.

В целом «Зенит» выиграл в пяти из шести последних матчах в Краснодаре. Последний раз хозяева побеждали в 2016 году еще при Игоре Шалимове. Тогда краснодарцы уступали 0:1, но в компенсированное время дважды забили. В том числе Торнике Окриашвили забил чудо-гол через себя.

Краснодар — Зенит: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Краснодара» — 3.01

Ничья — 3.52

Победа «Зенита» — 2.34

Все уже привыкли, что «Зенит» собирается именно на ключевые игры сезона и не дает шансов соперникам. Но, кажется, что это не тот случай. Уж очень важную роль в командной игре выполняет Вендел, которого в этот раз не будет из-за дисквалификации.

Настрой хозяев будет запредельный, поэтому думается, что «Краснодар» как минимум не проиграет — на 1Х можно поставить с коэффициентом 1.61.

Также команды наверняка как минимум обменяются голами, так что можно поставить на ТБ 2 за 1.44.

Где смотреть матч Краснодар – Зенит

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