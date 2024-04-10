Краснодар – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Краснодар и Зенит в 24 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Краснодар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Краснодар – Зенит
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Краснодар – Зенит
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