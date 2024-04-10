Краснодар – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 13 апреля

В субботу, 13 апреля, сыграют Краснодар и Зенит в 24 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Краснодар».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Краснодар – Зенит

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Краснодар – Зенит

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