«Ахмат» – «Балтика»: прогноз на матч 13 апреля 2024, российская Премьер-лига, 24 тур

В 24 туре российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» дома проведет встречу с калининградской «Балтикой». Игра состоится в субботу, 13 апреля 2024 года, и начнется в 16:30 по московскому времени. Поединок проведут в Грозном, на стадионе «Ахмат-Арена». Синоптики обещают 9 градусов тепла и ясную погоду, а значит, футболисты обеих команд смогут продемонстрировать свою лучшую игру.

Рекомендованные варианты ставки на игру:

победа «Балтики» или ничья (1.78),

ТМ 2.5 (1.64),

ОЗ нет (1.73).

Грозненцы дважды по ходу нынешнего сезона меняли тренера – в начале чемпионата страны команду возглавлял Сергей Ташуев, затем коллективом руководил Мирослав Ромащенко, после кубкового поражения от «Оренбурга», «Ахмат» возглавил Магомед Адиев. Впрочем, очередная тренерская перестановка пока не дала результатов.

Калининградская «Балтика» идет в зоне прямого вылета из российской Премьер-лиги, впрочем, руководство клуба по прежнему доверяет Сергею Игнашевичу. У балтийцев еще есть восемь матчей, чтобы исправить турнирное положение.

Победа в предстоящей встрече поможет «Ахмату» обезопасить себя от участия в стыковых матчах, а также падения в зону прямого вылета. А вот «Балтика», за счет набранных трех очков в матче с «Ахматом» сможет покинуть опасную строчку.

Наш прогноз на матч «Ахмат» – «Балтика» поможет сделать осмысленную ставку на игру.

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«Ахмат»

Грозненский «Ахмат» идет на 13 месте в турнирной таблице. Команда провела 22 матча в чемпионате России, выиграла пять матчей, в пяти поединках сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Ахмат» забил 20 голов и пропустил 29 мячей. Команда имеет в своем активе 20 очков. Грозненцы набрали столько же очков, сколько и екатеринбургский «Урал», однако кавказцы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

В последних пяти поединках «Ахмат» выиграл только один матч – в Кубке России обыграл «Волгарь» (2:1), при этом команда проиграла «Динамо» (0:2), казанскому «Рубину» (1:2), «Оренбургу» (0:1), а также «Локомотиву» (0:2).

В последних пяти матчах команды были зафиксированы следующие результаты:

07.04.2024 «Ахмат» – «Локомотив Москва» 0:2;

04.04.2024 «Ахмат» – «Оренбург» 0:1;

31.03.2024 «Рубин» – «Ахмат» 2:1;

13.03.2024 «Волгарь» – «Ахмат» 1:2;

09.03.2024 «Динамо Москва» – «Ахмат» 2:0.

Грозненцы забили три гола, в среднем по 0,6 мячей за матч, пропустил «Ахмат» восемь голов, в среднем по 1,6 гола за игру. «Ахмат» наносит 9.67 ударов по воротам, в створ соперника доходит только 1.6 удара, соперник наносит по воротам грозненцев 17 ударов, в створ доходит 4.8 удара. Команда владеет мячом на протяжении 45% игрового времени, подает, в среднем, по 3 угловых за игру. Футболисты грозненцев допускают 12.75 нарушений за матч, против игроков «Ахмата» также часто фолят – 14.75 фола.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Мохамед Конате. Футболист забил семь голов, правда четыре были оптравлены в ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки. Провел форвард 27 поединков. На втором месте идет Владимир Ильин с пятью голами в 27 матчах, на третьей строчке – Иван Олейников с четырьмя голами в 29 встречах.

Лучший в списке ассистентов команды – Бернард Бериша. Косовар отдал три результативные передачи в 24 матчах, на втором месте идет Дарко Тодорович с двумя голами в 29 встречах, а на третьем месте Заим Диванович – черногорец отдал один ассист в девяти поединках.

Команде из-за дисквалификации и травм не помогут Дарко Тодорович, Камило и Заим Диванович.

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«Балтика»

Калининградцы занимают 15 место в турнирной таблице. Команда в 22 матчах чемпионата страны выиграла четыре поединка, в пяти матчах сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Подопечные Сергея Игнашевича забили 14 голов и пропустили 26 мячей. Команда имеет в своем активе 17 очков, на два балла обгоняет «Сочи» с 16 позиции и на три очка отстает от идущих на 13 и 14 местах «Ахмата» и «Урала».

В последних пяти матчах «Балтика» выиграла три встречи – в Кубке России обыграла «Локомотив» (1:1 в основное время, победа в серии пенальти), победила минское «Динамо» (3:1), победила «Пари НН» (2:0). Проиграли подопечные Сергея Игнашевича две игры – ЦСКА (0:1), а затем «Зениту» (0:1).

В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

07.04.2024 «Зенит» – «Балтика» 1:0;

03.04.2024 «Балтика» – «ЦСКА Москва» 0:1;

30.03.2024 «Балтика» – «Пари НН» 2:0;

22.03.2024 «Балтика» – «Динамо Минск» 3:1;

14.03.2024 «Локомотив Москва» – «Балтика» 1:1 (пен).

Калининградцы забили шесть голов – в среднем 1.2 гола за игру, пропустила команда четыре гола, или 0.8 мяча за матч. «Балтика» наносит по воротам соперника 10.5 ударов, в створ ворот противника доходит 4.5 удара. Допускают калининградцы 12.75 ударов, в створ доходит 5.75 ударов. Команда владеет мячом на протяжении 47% игрового времени, игроки калининградцев допускают 13.5 нарушений, на футболистах «Балтики» фолят в среднем 7 раз. Команда подает 5.75 угловых за поединок.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Анхело Энрикес – игрок забил шесть голов в 26 встречах, на втором месте идет Гедеон Гузина с тремя голами в 24 матчах, а на третьем – Максим Кузьмин с двумя голами в 27 встречах.

Лучший в списке ассистентов – Максим Кузьмин. Россиянин отдал три ассиста в 27 матчах, на втором месте идет Роберто Фернандес с двумя ассистами в 30 поединках, а на третьей строчке расположился Данила Козлов. Игрок отдал ассист в пяти матчах.

Из-за травм команде не помогут Джоэль Фамейе, Иван Остойич, а также Гедеон Гузина.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Ахмат» – «Балтика»

История противостояния команд насчитывает 19 матчей, в которых десять раз выигрывал «Ахмат», еще в восьми играх победу праздновали футболисты «Балтики». В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

31.10.2023 «Балтика» – «Ахмат» 4:1;

23.09.2023 «Балтика» – «Ахмат» 1:0;

10.08.2023 «Ахмат» – «Балтика» 0:2;

13.10.2007 «Ахмат» – «Балтика» 2:0;

03.07.2007 «Балтика» – «Ахмат» 0:1.

В предстоящей встрече сыграют аутсайдеры национального первенства, впрочем, букмекеры ставят на «Ахмат». Так, «БетБум» дает на победу подопечных Адиева коэффициент 2.12, ничья оценивается в 3.43, а победа «Балтики» – в 3.98, что довольно странно, учитывая текущую игровую форму команд, а также историю противостояния клубов.

Мы предположим, что «Ахмат» не выиграет эту встречу – команда в трех последних матчах с «Балтикой» потерпела поражение, и в целом пребывает в состоянии игрового кризиса. А вот калининградцы вполне способны увезти очки из Грозного. Возьмем двойной шанс – победа «Балтики» или ничья(1.78), кроме того поставим на ТМ 2.5(1.64), а также ОЗ нет (1.73).

Где смотреть матч Ахмат – Балтика

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