Личка о шансах «Динамо» на чемпионство: «Меньше 10%. У «Зенита» преимущество в 6 очков – будет тяжело их догнать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство в нынешнем сезоне.

После 23 туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ, отставая на 6 очков от лидирующего «Зенита».

– Какой процент на чемпионство «Динамо» дадите сейчас?

– Сейчас уже маленький процент. Даже не знаю, сколько. У «Зенита» преимущество в шесть очков, их будет тяжело догнать.

– Меньше десяти процентов?

– На сегодняшний день да, меньше десяти, – сказал главный тренер «Динамо».

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10 комментариев
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Хорошая мотивация команды....
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Адекватно
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Как поменялась риторика после "10 финалов впереди". Где реалист Личка был два тура назад, когда завели эти разговоры о чемпионстве (для Динамо приговору подобные). "Динамо, это - Грабли. Грабли, это - Динамо."
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С учетом личной встречи с Зенитом, шансы еще есть. Только не с Лещуком на воротах
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Ответ Wiley Fox
У динамо такие же проблемы, что и у Спартака - это игроки, сдающие игры Дома 4 от днища ростовского с кудрявым жуликом пропускать - о каком чемпионстве речь?
Если Ростов со своими скромными возможностями и финансовыми и сейчас сложными логистическими, приезжает втыкает в Москве "претенденту на золото" четыре банки, является днищем, то что такое тогда этот "претендент на золото" ?
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