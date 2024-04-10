Личка о шансах «Динамо» на чемпионство: «Меньше 10%. У «Зенита» преимущество в 6 очков – будет тяжело их догнать»
Марцел Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство в нынешнем сезоне.
После 23 туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ, отставая на 6 очков от лидирующего «Зенита».
– Какой процент на чемпионство «Динамо» дадите сейчас?
– Сейчас уже маленький процент. Даже не знаю, сколько. У «Зенита» преимущество в шесть очков, их будет тяжело догнать.
– Меньше десяти процентов?
– На сегодняшний день да, меньше десяти, – сказал главный тренер «Динамо».