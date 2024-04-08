Петржела о борьбе за чемпионство в РПЛ: «В очном матче «Зенит» победит «Краснодар» и убьет интригу»
Властимил Петржела поделился мнением о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Динамо» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Сейчас их максимум – третье место. Команда Лички выбыла из чемпионской гонки.
Следующим станет «Краснодар». В очном матче «Зенит» победит «Краснодар» и убьет интригу в борьбе за чемпионство», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.
После 22 проведенных туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Краснодар» идет вторым с 43 баллами, «Динамо» – третьим с 38.