Петржела о борьбе за чемпионство в РПЛ: «В очном матче «Зенит» победит «Краснодар» и убьет интригу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Властимил Петржела Краснодар Футбол

Властимил Петржела поделился мнением о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Динамо» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Сейчас их максимум – третье место. Команда Лички выбыла из чемпионской гонки.

Следующим станет «Краснодар». В очном матче «Зенит» победит «Краснодар» и убьет интригу в борьбе за чемпионство», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых. 

После 22 проведенных туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Краснодар» идет вторым с 43 баллами, «Динамо» – третьим с 38. 

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2 комментария
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Вначале пусть победит.
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Если Семак будет придерживаться тактики "как бы чего не вышло", как в игре с Балтикой, то можно и пролететь под фанфары.
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