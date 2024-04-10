Артем Симонян: «Молодым пацанам в «Зените» тяжелее — погоду делают бразильцы, а россияне на подыгрыше» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Артем Симонян Чемпионат.com Футбол

Артем Симонян высказался о том, что в «Зените» играют мало россиян.

«Про «Зенит» постоянно одни и те же разговоры. Это команда, у которой нет проблем с финансами. С одной стороны, это плюс, потому что есть возможность скупать лучших российских футболистов, всех бразильцев и претендовать каждый год на чемпионство. 

Но для молодых пацанов тяжелее. Когда выходят на поле Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, игра команды меняется, разница в мастерстве видна. Россияне сейчас на подыгрыше в «Зените», а всю погоду делают бразильцы. Эта команда не на будущее, а хочет побеждать и расти здесь и сейчас, чтобы выигрывать вторую-третью-четвертую звезды», — сказал воспитанник «Зенита», выступающий за хабаровский СКА.

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14 комментариев
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Молодые пацаны могут впахивать и всеми силами выгрызать себе место в составе. Я не перестану приводить пример Кузяева. Человек вернулся в Зенит молодым (по меркам РПЛ) и сходу застолбил место в основе. Когда не было травм играл при любой погоде, с любыми партнёрами, будь то аргентинцы или бразильцы.
И каждый тренер видел в нём важного игрока на которого можно положиться. И сейчас в Гавре он будучи иностранцем, не играя в Европе до этого, не зная языка (уже начал говорить) сходу стал одним из лидеров.
Вот так должен делать каждый, кто действительно хочет играть. А плакаться и пенять на легов - это несерьёзно.
Сейчас, к слову, тот же Мостовой так же получает более-менее регулярную практику.
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Набор пропагондонных штампов на любой вкус

Каких лучших россиян купил ФК Зенит за 10 лет? Бесплатного Дзюбу что ли?

Молодым тяжело потому что в принципе конкуренция с сильными это тяжело
Во дворе будет легко, но там не выиграешь серьезные титулы
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+22
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Никогда не работало? Кузяев, Головин, Миранчук, Дзюба и прочие ребята, которые выбились в топы (по меркам РПЛ), это видимо какие-то залётные парни.
Если тренер адекватный и видит, что игрок реально стремится прокачаться и играть на высоком уровне, а не ковырять в пупке на лавке, получая миллионы, он будет давать шансы игроку.
Но проще, конечно ныть о том какой ты крутой, но плохой тренер, лимит и ещё что-то не дают тебе заиграть.
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+13
Ответ Рашпель793
Никогда не работало? Кузяев, Головин, Миранчук, Дзюба и прочие ребята, которые выбились в топы (по меркам РПЛ), это видимо какие-то залётные парни. Если тренер адекватный и видит, что игрок реально стремится прокачаться и играть на высоком уровне, а не ковырять в пупке на лавке, получая миллионы, он будет давать шансы игроку. Но проще, конечно ныть о том какой ты крутой, но плохой тренер, лимит и ещё что-то не дают тебе заиграть.
Вспоминается Керж времён Морозова. Сколько времени он забить не мог, но Юрий Андреевич его упорно ставил в состав, понимая что это за игрок.
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Именно из-за Зенита несчастный Симонян пылит в середняке ФНЛ:(
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Конкуренция залог развития, никто не мешал тому же Дзаге, Паву, Жиркову прогрессировать.
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Пора бы уже понять, что россияне в футболе в абсолютном своём большинстве будут только на подхвате у футболистов из других стран. На это влияет очень много факторов
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Именно из-за Зенита несчастный Симонян пылит в середняке ФНЛ:(
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Для того чтобы начать попадать в состав не нужно сразу быть Венделом или Дугласом. Можно играя как например Мантуан получать регулярное время. И никто меня не убедит, что Коваленко и Ахметов пашут на тренировках и на поле так же, как Густаво
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Ответ Рашпель793
Молодые пацаны могут впахивать и всеми силами выгрызать себе место в составе. Я не перестану приводить пример Кузяева. Человек вернулся в Зенит молодым (по меркам РПЛ) и сходу застолбил место в основе. Когда не было травм играл при любой погоде, с любыми партнёрами, будь то аргентинцы или бразильцы. И каждый тренер видел в нём важного игрока на которого можно положиться. И сейчас в Гавре он будучи иностранцем, не играя в Европе до этого, не зная языка (уже начал говорить) сходу стал одним из лидеров. Вот так должен делать каждый, кто действительно хочет играть. А плакаться и пенять на легов - это несерьёзно. Сейчас, к слову, тот же Мостовой так же получает более-менее регулярную практику.
Да наши просто сами по себе менее талантливы в футболе, чем бразильцы
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Ответ tankist231
Да наши просто сами по себе менее талантливы в футболе, чем бразильцы
Нередко трудолюбие и упорство бьёт талант. В истории футбола немало трудяг и пахарей были незаменимыми игроками, в то время как большие таланты растрачивали свой талант впустую.
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Вот и пускай доказывает свою значимость на поле. Заметят, если будет за что.
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Ответ Рашпель793
Нередко трудолюбие и упорство бьёт талант. В истории футбола немало трудяг и пахарей были незаменимыми игроками, в то время как большие таланты растрачивали свой талант впустую.
Ну возможно какой то наш трудяга прорвется, но в массе своей, наших всё равно будет меньше
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