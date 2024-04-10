Артем Симонян: «Молодым пацанам в «Зените» тяжелее — погоду делают бразильцы, а россияне на подыгрыше» 

Артем Симонян высказался о том, что в «Зените» играют мало россиян.

«Про « » постоянно одни и те же разговоры. Это команда, у которой нет проблем с финансами. С одной стороны, это плюс, потому что есть возможность скупать лучших российских футболистов, всех бразильцев и претендовать каждый год на чемпионство.

Но для молодых пацанов тяжелее. Когда выходят на поле Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, игра команды меняется, разница в мастерстве видна. Россияне сейчас на подыгрыше в «Зените», а всю погоду делают бразильцы. Эта команда не на будущее, а хочет побеждать и расти здесь и сейчас, чтобы выигрывать вторую-третью-четвертую звезды», — сказал воспитанник «Зенита», выступающий за хабаровский СКА.