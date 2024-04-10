Артем Симонян: «Молодым пацанам в «Зените» тяжелее — погоду делают бразильцы, а россияне на подыгрыше»
Артем Симонян высказался о том, что в «Зените» играют мало россиян.
«Про «Зенит» постоянно одни и те же разговоры. Это команда, у которой нет проблем с финансами. С одной стороны, это плюс, потому что есть возможность скупать лучших российских футболистов, всех бразильцев и претендовать каждый год на чемпионство.
Но для молодых пацанов тяжелее. Когда выходят на поле Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, игра команды меняется, разница в мастерстве видна. Россияне сейчас на подыгрыше в «Зените», а всю погоду делают бразильцы. Эта команда не на будущее, а хочет побеждать и расти здесь и сейчас, чтобы выигрывать вторую-третью-четвертую звезды», — сказал воспитанник «Зенита», выступающий за хабаровский СКА.
И каждый тренер видел в нём важного игрока на которого можно положиться. И сейчас в Гавре он будучи иностранцем, не играя в Европе до этого, не зная языка (уже начал говорить) сходу стал одним из лидеров.
Вот так должен делать каждый, кто действительно хочет играть. А плакаться и пенять на легов - это несерьёзно.
Сейчас, к слову, тот же Мостовой так же получает более-менее регулярную практику.
Каких лучших россиян купил ФК Зенит за 10 лет? Бесплатного Дзюбу что ли?
Молодым тяжело потому что в принципе конкуренция с сильными это тяжело
Во дворе будет легко, но там не выиграешь серьезные титулы
Если тренер адекватный и видит, что игрок реально стремится прокачаться и играть на высоком уровне, а не ковырять в пупке на лавке, получая миллионы, он будет давать шансы игроку.
Но проще, конечно ныть о том какой ты крутой, но плохой тренер, лимит и ещё что-то не дают тебе заиграть.