Александр Кержаков: «Если «Зенит» победит «Краснодар», борьба за титул закончится. Если нет – интрига затянется, но все равно не сомневаюсь в их чемпионстве. Питерцы помощнее и поопытнее»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Краснодар Пари НН Мурад Мусаев Чемпионат.com Футбол

Александр Кержаков убежден, что «Зенит» в любом случае сохранит звание чемпиона.

«Если «Зенит» победит в матче с «Краснодаром», борьба за чемпионство закончится. При другом результате она будет продолжаться.

Не думаю, что «Краснодар» сможет выиграть этот матч, я сомневаюсь. Но и если «Зенит» не добьется победы, то интрига немного затянется, однако все равно я не сомневаюсь в их чемпионстве.

Я с уважением отношусь к «Краснодару», сейчас с тренером Мусаевым они показали, что готовы играть в атаку. Но матч с «Пари НН» показал их проблемы, все-таки три мяча пропустили. Это серьезный звонок.

«Зенит» помощнее по составу и поопытнее в чемпионской гонке», – сказал экс-форвард петербуржцев.

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4 комментария
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Надеюсь, будет зрелищная игра и минимум 4 гола
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«Зенит» помощнее по составу и поопытнее в чемпионской гонке», – сказал экс-форвард петербуржцев.

"Питерцы" - написал в заголовке "журнализдец", являющийся жертвой ЕГЭ.
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Мне сдаётся что Зенит выберет тактику на ничью.
Стратегически это правильнее, впереди Динамо, вот их надо обыгрывать
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Ответ kokakoka
Надеюсь, будет зрелищная игра и минимум 4 гола
Обе забьют и тб 3.5
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