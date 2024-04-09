Александр Кержаков: «Если «Зенит» победит «Краснодар», борьба за титул закончится. Если нет – интрига затянется, но все равно не сомневаюсь в их чемпионстве. Питерцы помощнее и поопытнее»
Александр Кержаков убежден, что «Зенит» в любом случае сохранит звание чемпиона.
«Если «Зенит» победит в матче с «Краснодаром», борьба за чемпионство закончится. При другом результате она будет продолжаться.
Не думаю, что «Краснодар» сможет выиграть этот матч, я сомневаюсь. Но и если «Зенит» не добьется победы, то интрига немного затянется, однако все равно я не сомневаюсь в их чемпионстве.
Я с уважением отношусь к «Краснодару», сейчас с тренером Мусаевым они показали, что готовы играть в атаку. Но матч с «Пари НН» показал их проблемы, все-таки три мяча пропустили. Это серьезный звонок.
«Зенит» помощнее по составу и поопытнее в чемпионской гонке», – сказал экс-форвард петербуржцев.
"Питерцы" - написал в заголовке "журнализдец", являющийся жертвой ЕГЭ.
Стратегически это правильнее, впереди Динамо, вот их надо обыгрывать