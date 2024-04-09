Александр Кержаков: «Если «Зенит» победит «Краснодар», борьба за титул закончится. Если нет – интрига затянется, но все равно не сомневаюсь в их чемпионстве. Питерцы помощнее и поопытнее»

Александр Кержаков убежден, что «Зенит» в любом случае сохранит звание чемпиона.

«Если «Зенит» победит в матче с « », борьба за чемпионство закончится. При другом результате она будет продолжаться.

Не думаю, что «Краснодар» сможет выиграть этот матч, я сомневаюсь. Но и если « » не добьется победы, то интрига немного затянется, однако все равно я не сомневаюсь в их чемпионстве.

Я с уважением отношусь к «Краснодару», сейчас с тренером они показали, что готовы играть в атаку. Но матч с « » показал их проблемы, все-таки три мяча пропустили. Это серьезный звонок.

«Зенит» помощнее по составу и поопытнее в чемпионской гонке», – сказал экс-форвард петербуржцев.