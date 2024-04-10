Троссард о падении Сака в штрафной «Баварии» на 95-й: «Показалось, что это пенальти, был явный контакт. Мы недовольны – «Арсенал» мог забить 2-3 гола после того, как вышел вперед»
Леандро Троссард прокомментировал ничью с «Баварией».
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» завершился со счетом 2:2.
На 95-й минуте вингер «канониров» Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон, но главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.
«Мне показалось, что пенальти был, это было похоже на явный контакт. Мы недовольны, но когда к перерыву проигрываешь 2:1, в итоге смиряешься с ничьей.
Мы здорово начали. Мы могли забить два или три гола после того, как вышли вперед. Вы видите, какими качествами обладает «Бавария», она способна доставить нам проблемы.
К счастью, я помог команде, забив гол, и я доволен этим. Я всегда стараюсь делать на поле все, что в моих силах. Надеюсь, я смогу помочь в ближайшие несколько недель.
У нас отличная команда, и мы знаем, что [в ответном матче] будет тяжело. Если мы будем показывать свой лучший уровень, то сможем обыграть кого угодно», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью TNT Sports.
В ответке ожидаю анализ Артеты и поверившую в себя Баварию.
Только засчет чего Бавария должна доминировать, если игры нет?
И по всему сезону, и по прошедшей игре, нет предпосылок, что Тухель вдруг отступит от своей философии и сыграет в рок-н-ролл.
Думаю, будет похожая игра, вероятно даже более закрытая и осторожная. Арсенал знает, как Мюнхен может наказывать, а баварцы будут ждать ошибок.
Посмотрим.