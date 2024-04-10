Троссард о падении Сака в штрафной «Баварии» на 95-й: «Показалось, что это пенальти, был явный контакт. Мы недовольны – «Арсенал» мог забить 2-3 гола после того, как вышел вперед»

Леандро Троссард прокомментировал ничью с «Баварией».

Первый матч 1/4 финала между « » и «Баварией» завершился со счетом 2:2.

На 95-й минуте вингер «канониров» , пробрасывая мяч в сторону от вратаря , зацепил его выставленную ногу и упал на газон, но главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.

«Мне показалось, что пенальти был, это было похоже на явный контакт. Мы недовольны, но когда к перерыву проигрываешь 2:1, в итоге смиряешься с ничьей.

Мы здорово начали. Мы могли забить два или три гола после того, как вышли вперед. Вы видите, какими качествами обладает « », она способна доставить нам проблемы.

К счастью, я помог команде, забив гол, и я доволен этим. Я всегда стараюсь делать на поле все, что в моих силах. Надеюсь, я смогу помочь в ближайшие несколько недель.

У нас отличная команда, и мы знаем, что [в ответном матче] будет тяжело. Если мы будем показывать свой лучший уровень, то сможем обыграть кого угодно», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью TNT Sports.