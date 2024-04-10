Троссард о падении Сака в штрафной «Баварии» на 95-й: «Показалось, что это пенальти, был явный контакт. Мы недовольны – «Арсенал» мог забить 2-3 гола после того, как вышел вперед»

Теги Бавария Мануэль Нойер премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Леандро Троссард Букайо Сака Футбол

Леандро Троссард прокомментировал ничью с «Баварией».

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» завершился со счетом 2:2.

На 95-й минуте вингер «канониров» Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон, но главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.

«Мне показалось, что пенальти был, это было похоже на явный контакт. Мы недовольны, но когда к перерыву проигрываешь 2:1, в итоге смиряешься с ничьей.

Мы здорово начали. Мы могли забить два или три гола после того, как вышли вперед. Вы видите, какими качествами обладает «Бавария», она способна доставить нам проблемы.

К счастью, я помог команде, забив гол, и я доволен этим. Я всегда стараюсь делать на поле все, что в моих силах. Надеюсь, я смогу помочь в ближайшие несколько недель.

У нас отличная команда, и мы знаем, что [в ответном матче] будет тяжело. Если мы будем показывать свой лучший уровень, то сможем обыграть кого угодно», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью TNT Sports.

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12 комментариев
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Сначала показалось пенальти, но на повторе стало видно, как игрок Арсенала специально цепляет ногу Нойера.
+20
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+20
Может быть даже к лучшему, что не поедем защищать счет. Перевес в 1 мяч может навредить, если пойдет что-то не так.
В ответке ожидаю анализ Артеты и поверившую в себя Баварию.
Только засчет чего Бавария должна доминировать, если игры нет?
+8
-1
+7
Симулянт Сака
+9
-4
+5
Ответ Vedved
Сначала показалось пенальти, но на повторе стало видно, как игрок Арсенала специально цепляет ногу Нойера.
Так и есть. Сака в плохой форме последний месяц с небольшим. В своей лучшей форме он бы обыграл Нойера и бил бы в пустые, а так... Короче, 100% не пенальти.
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+3
Ответ arsena1
Может быть даже к лучшему, что не поедем защищать счет. Перевес в 1 мяч может навредить, если пойдет что-то не так. В ответке ожидаю анализ Артеты и поверившую в себя Баварию. Только засчет чего Бавария должна доминировать, если игры нет?
В каком бы состоянии Бавария не была, у них куча топ-игроков, которые за любую ошибку за счет своего класса могут наказать. Этот матч вроде это наглядно показал
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Ответ Beyond
Худшая версия Баварии последних лет играет в ничейку с лучшим Арсеналом последних лет.) Тож мне доминаторы. Ощущение, что Бавария способна не только "создавать проблемы" Арсеналу, а ещё и выкинуть гуннеров за забором как мешок картошки.
После ответной игры будет ясно мешок картошки нынешний Арсенал или нет. Чего бомбить то? Проиграл ставку?
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Ответ Ashot Kafka
В каком бы состоянии Бавария не была, у них куча топ-игроков, которые за любую ошибку за счет своего класса могут наказать. Этот матч вроде это наглядно показал
Так и есть. Только правда в том, что у Арсенала есть такие же игроки. Впрочем, почти все матчи между топ-командами к ошибкам и сводятся.
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Ответ batterbin
Так и есть. Только правда в том, что у Арсенала есть такие же игроки. Впрочем, почти все матчи между топ-командами к ошибкам и сводятся.
Конечно и у Арсенала мощные игроки, только сколько Бавария в лиге чемпионов, сколько опыта, и сколько у канониров..
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Ответ arsena1
Может быть даже к лучшему, что не поедем защищать счет. Перевес в 1 мяч может навредить, если пойдет что-то не так. В ответке ожидаю анализ Артеты и поверившую в себя Баварию. Только засчет чего Бавария должна доминировать, если игры нет?
Верно говоришь, но если Тухель не совсем больной, то "Бавария" не понесётся вперёд как полоумная. Он и с середняками-то не играет сверхагрессивно, а сегодня снова получалось, пусть и хорошо, лишь то, что команда только и умеет делать на всё ещё элитном уровне: контратаковать.
И по всему сезону, и по прошедшей игре, нет предпосылок, что Тухель вдруг отступит от своей философии и сыграет в рок-н-ролл.
Думаю, будет похожая игра, вероятно даже более закрытая и осторожная. Арсенал знает, как Мюнхен может наказывать, а баварцы будут ждать ошибок.
Посмотрим.
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