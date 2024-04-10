Сака упал в штрафной «Баварии», зацепив ногу Нойера на 95-й. Судья не дал пенальти
«Арсенал» претендовал на пенальти в конце матча с «Баварией» (2:2).
На 5-й добавленной минуте вингер Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон.
Главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.
Игра в Лондоне завершилась со счетом 2:2.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Там дали пенку - тут не дали.
Никакой пенки здесь нет и быть не может.
Никаких 50/50 тут нет.
Это не пенальти.
Прискорбно, что вместо попытки забить, выбрал попытку заработать пенальти...
https://www.youtube.com/watch?v=jsNvDdPsCHI&t=1s
Не, ну чувство меры бы и знать надо.
ЖК Сака за симуляцию