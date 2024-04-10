Сака упал в штрафной «Баварии», зацепив ногу Нойера на 95-й. Судья не дал пенальти

«Арсенал» претендовал на пенальти в конце матча с «Баварией» (2:2).

На 5-й добавленной минуте вингер , пробрасывая мяч в сторону от вратаря , зацепил его выставленную ногу и упал на газон.

Главный судья не зафиксировал нарушения правил.

Игра в Лондоне завершилась со счетом 2:2.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport