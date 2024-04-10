Сака упал в штрафной «Баварии», зацепив ногу Нойера на 95-й. Судья не дал пенальти

Теги Бавария Мануэль Нойер премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал судьи Гленн Нюберг Букайо Сака Футбол

«Арсенал» претендовал на пенальти в конце матча с «Баварией» (2:2).

На 5-й добавленной минуте вингер Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон.

Главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.

Игра в Лондоне завершилась со счетом 2:2.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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145 комментариев
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Нойер без движения, ногой не дергал ,что ему оставалось делать? в сторону отойти? Даже на скриншоте видно, как Сака ногу правую выставил будто нарочно
+110
-12
+98
Ну это плюс-минус то же самое что было у Эллиота и Уан Биссаки. В мяч игрок не попал. Контакт был скорее инициирован атакующим игроком.
Там дали пенку - тут не дали.
+71
-9
+62
Ответ Эксперт Спортс
На что вар смотрит
Сака сам пнул ногу Нойера, не было там пенальти.
+49
-6
+43
Ответ Le_Mogul
Был бы Месси в Арсенале, то поставили бы пенальти. ЧМ в Катаре не даст соврать.
бэля причем тут месси?
+50
-15
+35
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий скрыт
я где-то сказал, что какой-то другой пенальти был правильным? к чему твой комментарий?
+31
-3
+28
Ответ Мистер Биспинг
Ну это плюс-минус то же самое что было у Эллиота и Уан Биссаки. В мяч игрок не попал. Контакт был скорее инициирован атакующим игроком. Там дали пенку - тут не дали.
Хватит ныть. Не было там пенальти. Вы же до игры говори что Баварии лучше на поле не выходить, что с лицом дооммиинаторы?
+47
-19
+28
Ответ Мистер Биспинг
Ну это плюс-минус то же самое что было у Эллиота и Уан Биссаки. В мяч игрок не попал. Контакт был скорее инициирован атакующим игроком. Там дали пенку - тут не дали.
Да Тейлор просто дно, а не судья.
+25
-4
+21
Лондонский симулянт рассмешил мир
+44
-25
+19
Ответ Барселониста
бэля причем тут месси?
Притом что на ЧМ точно в таком же эпизоде поставили пенальти.
+37
-18
+19
Ну это 100% не пенальти, особенно в повторе.
+28
-11
+17
На первом повторе показалось, что пенальти. Но потом кадр ближе - Сака мог спокойно забить в пустые, но вместо этого зацепился за Нойера. Хотя тот стоял вообще без движения. Реф круто разобрался даже без ВАР
+19
-3
+16
Буду вспоминать эпизод полуфинала ЧМ Хорватия - Аргентина, пока живу на этом свете, и не увижу (а я не увижу) такой же пенальти в матче хоть сколько-нибудь высокого уровня.

Никакой пенки здесь нет и быть не может.
+24
-10
+14
Ну был бы судьей какой нибудь Тейлор - дали бы пенальти, это и к гадалке не ходи. Нормальный же судья разобрался чётко. Сака сам врезался в ногу Нойера.
+15
-2
+13
Это ЖК за симуляцию, не понимаю, почему судья пожалел Сака.
+19
-6
+13
Ответ falkao2013
В матче Аргентина-Хорватия на ЧМ был абсолютно такое же момент и там судья поставил пенальти. Что там,что здесь ситуация 50 на 50. Движение ногой в сторону нападающего вратарь не делает,но ставит шлагбаум. Сложный момент.
Что там, что здесь ситуация одназначная.
Никаких 50/50 тут нет.
Это не пенальти.
+16
-3
+13
Сака, неа Арг, а Нойер не Левакович
+14
-2
+12
Как болельщик Арсенала говорю, не было пенальти...
Прискорбно, что вместо попытки забить, выбрал попытку заработать пенальти...
+12
0
+12
Искал контакт, будем честны.
+9
-1
+8
Ответ Crawling
Буду вспоминать эпизод полуфинала ЧМ Хорватия - Аргентина, пока живу на этом свете, и не увижу (а я не увижу) такой же пенальти в матче хоть сколько-нибудь высокого уровня. Никакой пенки здесь нет и быть не может.
Сейчас мессиктанты вам накидают минусов
+9
-2
+7
Сака не в футболке Аргентины, странно что ему еще ЖК не показали за симуляцию.
+9
-2
+7
Ответ Мистер Биспинг
Ну это плюс-минус то же самое что было у Эллиота и Уан Биссаки. В мяч игрок не попал. Контакт был скорее инициирован атакующим игроком. Там дали пенку - тут не дали.
Пример неудачный, от слова совсем. Эллиот не вытягивал ногу, чтобы получить контакт с Биссакой, Сака обыграв Нойера решил упасть в надежде на левую пенку, но его спалили. Пусть скажет спасибо что за симуляцию не выхватил
+7
-1
+6
Ахах. Вот это симуляция от маэстро. 10 Сак из 10
+21
-15
+6
Ответ Барселониста
бэля причем тут месси?
Хейтерам Месси и сборной Аргентины всё не даёт спокойствия даже спустя 1,5 года что Аргентина чемпионом Мира стала. И при любом удобном случае - а вот был бы Месси поставили пенальти. Шутники, короли иронии что аж:
https://www.youtube.com/watch?v=jsNvDdPsCHI&t=1s
Не, ну чувство меры бы и знать надо.
+15
-9
+6
Я, конечно, в а..уе от болел, которые пишут, что при повторе вратарь не двигает вперед ногой. Ну купите очки себе что ли. Поставьте эпизод и гоняйте его по кругу. Да, да, да Ноер делает вперед движение, конечно, менее выразительное, чем Сака, но делает. При чем я даже не знаю стоит ли ставить пенку в этой ситуации или нет - вопрос второй
+9
-5
+4
100% симуляция. Желтую Саке должны были дать. Специально ногу правую отвел в сторону и по сути пнул Нойера по ноге
+9
-5
+4
Ответ Balt
Ага, особенно на картинке. В динамике надо смотреть эпизод, то как действовал Нойер и Сака. В динамике эпизода все ответы.
В динамике видно, что Ману стоит на месте, а Сака цепляет его ногу
ЖК Сака за симуляцию
+4
0
+4
Ответ Branddd
Искал контакт, будем честны.
Пнул Нойера по ноге - желтая
+5
-1
+4
Ответ Фанат спорта01
Да.
так эта пенка вообще за фол на альваресе была поставлена, при чём тут месси?
+4
0
+4
На ЧМ точно такой же Пенальти поставили,а здесь так гениальная логика.
+9
-5
+4
Ответ Роста BOB
Хватит ныть. Не было там пенальти. Вы же до игры говори что Баварии лучше на поле не выходить, что с лицом дооммиинаторы?
Ты меня с кем-то перепутал, друг)
+3
0
+3
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