Морган о падении Сака в штрафной «Баварии»: «Это пенальти. Точка»
Пирс Морган считает, что Мануэль Нойер сфолил на Букайо Сака.
«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
На пятой добавленной минуте ко второму тайму вингер «канониров» Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон.
Главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.
«Это пенальти. Точка», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган.
В каждом матче даже после свистка игроки берут мяч в руки и теперь каждому жёлтую давать?
Я никогда не видел чтобы что-то давали после такого.
никто мяч не разыгрывал там,а просто отдал пас чтобы Габриэль разыграл мяч.