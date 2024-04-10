Морган о падении Сака в штрафной «Баварии»: «Это пенальти. Точка»

Теги Бавария Мануэль Нойер премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал судьи Букайо Сака Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что Мануэль Нойер сфолил на Букайо Сака.

«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

На пятой добавленной минуте ко второму тайму вингер «канониров» Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон.

Главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.

«Это пенальти. Точка», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган.

23 комментария
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Спортс в своем репертуаре. Вырезали из цитаты Моргана слова "вкусно и"
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Мерзкий тип
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Это не пенальти. Восклицательный знак!
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Ответ фк кабинет
Такие пенальти дают только нашей Барселоны!!!
Какой вашей? У тебя ник Реала
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Это не пенальти. Точка. Старый дурачок совсем поплыл раз увидел там пенальти. 90% болел Арсенала с недоумением наблюдали за нелепым мувом Саки вместо более очевидного обыгрыша Нойера с последующим ударом в пустые...
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Ответ Фанат спорта01
Ну и? В каждом матче даже после свистка игроки берут мяч в руки и теперь каждому жёлтую давать? Я никогда не видел чтобы что-то давали после такого.
покажи мне такой матч
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Ответ Stepnoy Alyosha
после свистка
Ну и?
В каждом матче даже после свистка игроки берут мяч в руки и теперь каждому жёлтую давать?
Я никогда не видел чтобы что-то давали после такого.
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Ответ Фанат спорта01
И сколько раз в футболе за такое давали пенальти? никто мяч не разыгрывал там,а просто отдал пас чтобы Габриэль разыграл мяч.
после свистка
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Ответ Stepnoy Alyosha
Свисток был, какая разница кому кто пас отдал? Судья свистнул, вратарь отдал пас, мяч уже в игре, защитник его берет в руки
И сколько раз в футболе за такое давали пенальти?
никто мяч не разыгрывал там,а просто отдал пас чтобы Габриэль разыграл мяч.
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Ответ Фанат спорта01
В арсенале от ворот всегда разыгрывается через Габриэля и Рая просто отдал ему пас чтобы тот разыграл.
Свисток был, какая разница кому кто пас отдал? Судья свистнул, вратарь отдал пас, мяч уже в игре, защитник его берет в руки
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Ответ Topar Topovic
Он про руку Эдегора на Энфилде?
Нет, про пенальти Ливерпуля в последнем матче с МЮ...
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Так там же Сака упал, а не Роналду, че он рот открывает? По привычке отмазывает дельфинов? Вопросительный знак.
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Времена Катара уже прошли😏
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А что ему еще писать))
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Согласен. Точка – это пенальти. Нельзя не согласиться с фактом.
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Это Пирс Морган. Точка.
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Так а про игру руками после розыгрыша он промолчит? Где в футболе трактовка про "детские" ошибки в ЛЧ, о которых судья говорит? Мяч разыграли, а игрок его в руки берет просто так
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