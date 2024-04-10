Морган о падении Сака в штрафной «Баварии»: «Это пенальти. Точка»

Пирс Морган считает, что Мануэль Нойер сфолил на Букайо Сака.

«Арсенал» и « » сыграли вничью (2:2) в первом четвертьфинальном матче .

На пятой добавленной минуте ко второму тайму вингер «канониров» , пробрасывая мяч в сторону от вратаря , зацепил его выставленную ногу и упал на газон.

Главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.

«Это пенальти. Точка», – написал телеведущий и болельщик « » Пирс Морган.