Артета о 2:2 с «Баварией»: «Арсенал» хорошо начал, доминировал. Но в ЛЧ наказывают за ошибку. Верю, что мы способны победить в Мюнхене»

Теги Бавария Мануэль Нойер Микель Артета премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Бен Уайт Футбол

Микель Артета считает, что «Арсенал» способен победить «Баварию» в Мюнхене.

«В этом матче были разные ситуации. Мы очень хорошо его начали, доминировали, ничего не позволяли создать. Мы забили очень хороший гол, а после этого был момент, когда Бен Уайт оказался прямо перед Нойером. Если бы счет стал 2:0, все было бы совершенно иначе.

Но соперник забил и внес некоторую неопределенность. Второй [пропущенный] гол был нетипичен для нас, но это Лига чемпионов, совершаешь ошибку – тебя наказывают.

Мы оставляли сопернику зоны для забеганий, он был очень опасен, но даже при 1:2 мы пытались найти ритм, действовали собранно и не торопились. Замены оказали влияние на игру.

В Лиге чемпионов если ты что-то сопернику позволяешь, то он этим пользуется. Тебя наказывают. Таков футбол. Что мы можем сделать, так это лучше справляться с простыми вещами.

Я верю, что мы способны приехать в Мюнхен и победить. Нужно очень хорошо подготовиться», – сказал главный тренер «Арсенала» после ничьей со счетом 2:2.

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22 комментария
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Бавария была острее: кроме голов еще был выход Сане и штанга Комана. У Арсенала кроме голов был только этот самый момент Уайта.
+12
-3
+9
Да все решила психология. Два таких гола на ровном месте в ЛЧ с таким соперником непозволительно. Но если игроки смогут сделать правильные выводы то да, выездная игра вполне оставляет равные шансы.
+7
-1
+6
Выводы по этому интервью :
1. Арсенал доминировал
2.Арсенал что-то позволил сопернику и их наказали
В целом , даже такая хромая Бавария по классике дома накажет Арсенал
+5
-2
+3
Тыыыы не пройдеееешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+3
-1
+2
У Баварии единственый шанс что то выграть это ЛЧ, поэтому будет тяжко Арсеналу. Значит будут потери очков в АПЛ, что есть хорошо
+2
0
+2
Ответ 3fz64j5nvq
Выводы по этому интервью : 1. Арсенал доминировал 2.Арсенал что-то позволил сопернику и их наказали В целом , даже такая хромая Бавария по классике дома накажет Арсенал
Крутой анализ. По тому как ты ликуешь этой ничьи ждал разгром Баварии.
+2
0
+2
Факт, нет ниодной причины почему игра на Альянс арене игра должна измениться. Бавария будет пытаться играть в открытый футбол при своих болельщиках, но это их и погубит.
Это было видно в конце, когда Бавария поднялась выше и Сака выбежал 1 на 1
+7
-6
+1
Что-то многие похоронили Арсенал, как будто проиграли 0-3.
Успокойтесь) 2-2 только и выездные голы уже не считается.
Да и Арсенал плохо играл, нервничали часто. Так что, при такой плохой игре ничья неплохо. Через неделю думаю таких детских ошибок не будет в защите. Да и Баварии придется играть открыто
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Ответ kvn9
Так все 4 гола были забиты после ошибок защиты, и если про оборону Баварии только ленивый не писал, что она далека от идеала (мягко скажу), то про защиту Арсенала все высказывались в превосходных тонах, чего матч не показал. Игра Баварии, на мой взгляд, ужасна (полная потеря стиля), но если выйдут в полуфинал (и только в этом случае), значит Тухель прав, это ПО ЛЧ.
Нервы.
У 9 игроков основы первый такой матч ЛЧ в карьере.
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Ответ analogia
Почему теперь заходя в комментарии, надо постоянно с « по дате », переходить в « лучшие », по началу ок, но теперь уже раздражает, нет желания исправить как было? Или эта проблема только у меня ?
Меня наоборот бесило, что если дают бан на время. То без аккаунта надо вечно менять с "лучшие" на "по дате"
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Ответ Джейме Ланнистер
Крутой анализ. По тому как ты ликуешь этой ничьи ждал разгром Баварии.
Не фанат этих клубов , но Бавария в ЛЧ более громкое имя чем Арсенал . Потому в этой паре болею за проход немецкого клуба
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Ответ Harryck
Тоже отчасти так думаю, хотя для меня было очевидно, что Тухель в своём стиле будет ставить низкий блок в Лондоне - прессинг как и ожидалось продержался на уровне 5 минут, как это часто у "Баварии" бывает в этом сезоне. Ставка на контратаки оправдалась у "Баварии", но это на опять же мой взгляд было больше стечением обстоятельств - по большому счёту оба гола "Арсенал" сам себе привёз и игроки "Баварии" сыграли отлично в этих моментах. Ну все равно я разочарован тем что Тухель всё пытается долбиться в эту стену - не может "Бавария" в этот футбол играть, ну никак. "Арсенал" фланг Дэвиса разрывал периодами.
Тухелю просто повезло что Арсенал почему-то в ЛЧ играет супер нервозно.
В АПЛ они вообще никому не дают даже убегать в контратаки,а тут сразу 2гола и ещё один момент с Сане.
В остальном Бавария тупо выставила какой-то странный автобус 6-4-0 или 6-3-1.
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Ответ Фанат спорта01
Мне кажется Артета думал что Бавария будет играть на встречных курсах и из-за этого Поставил Мартинелли и поляка,против низкого блока Жезус и Зина были бы полезнее в разы.
Тоже отчасти так думаю, хотя для меня было очевидно, что Тухель в своём стиле будет ставить низкий блок в Лондоне - прессинг как и ожидалось продержался на уровне 5 минут, как это часто у "Баварии" бывает в этом сезоне. Ставка на контратаки оправдалась у "Баварии", но это на опять же мой взгляд было больше стечением обстоятельств - по большому счёту оба гола "Арсенал" сам себе привёз и игроки "Баварии" сыграли отлично в этих моментах. Ну все равно я разочарован тем что Тухель всё пытается долбиться в эту стену - не может "Бавария" в этот футбол играть, ну никак. "Арсенал" фланг Дэвиса разрывал периодами.
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Ответ Harryck
Сложно конечно наблюдать за "Баварией", которая играет от обороны, очень непривычно (хотя с Тухелем ко всему готовы). Но надо признать, что "Арсеналу" немного моментов позволили создать и ставка в чем то сыграла. Хотя защиту как клоунов во втором голе канониры обыграли.
Мне кажется Артета думал что Бавария будет играть на встречных курсах и из-за этого Поставил Мартинелли и поляка,против низкого блока Жезус и Зина были бы полезнее в разы.
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Ответ Фанат спорта01
Так Бавария даже создать ничего не пыталась,иногда забирали мяч и тупо катали между защитниками. А Артета нужно было выпускать Жезуса и Зину в старте вместо Мартинелли и Кивиора.
Вероятно рассчитывал на контратаки, но Бавария даже не пыталась прессинговать
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Ответ arsena1
Только есть моментик, что все это было создано ошибками Арсенала, а не игрой Баварии. Я имею в виду обрезы и неточные передачи со стороны Арсенала, а не перехваты после прессинга и позиционка
Если бы не ошибки в футболе, то 99% матчей заканчивались со счетом 0:0
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Ответ Buharoid
Бавария была острее: кроме голов еще был выход Сане и штанга Комана. У Арсенала кроме голов был только этот самый момент Уайта.
А выход Саки не момент что ль?) Такую дурь, конечно, баварцы привезли себе, спасибо Нойеру, всё максимально чётко сделал, но момент не менее голевой, неужели у Уайта. Так что 2-2 по голам и 2-2 по моментам, да и в целом ничья по игре.
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Ответ Buharoid
Бавария была острее: кроме голов еще был выход Сане и штанга Комана. У Арсенала кроме голов был только этот самый момент Уайта.
Только есть моментик, что все это было создано ошибками Арсенала, а не игрой Баварии.
Я имею в виду обрезы и неточные передачи со стороны Арсенала, а не перехваты после прессинга и позиционка
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Так все 4 гола были забиты после ошибок защиты, и если про оборону Баварии только ленивый не писал, что она далека от идеала (мягко скажу), то про защиту Арсенала все высказывались в превосходных тонах, чего матч не показал. Игра Баварии, на мой взгляд, ужасна (полная потеря стиля), но если выйдут в полуфинал (и только в этом случае), значит Тухель прав, это ПО ЛЧ.
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Почему теперь заходя в комментарии, надо постоянно с « по дате », переходить в « лучшие », по началу ок, но теперь уже раздражает, нет желания исправить как было? Или эта проблема только у меня ?
0
0
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Сложно конечно наблюдать за "Баварией", которая играет от обороны, очень непривычно (хотя с Тухелем ко всему готовы). Но надо признать, что "Арсеналу" немного моментов позволили создать и ставка в чем то сыграла. Хотя защиту как клоунов во втором голе канониры обыграли.
+1
-1
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