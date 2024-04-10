Артета о 2:2 с «Баварией»: «Арсенал» хорошо начал, доминировал. Но в ЛЧ наказывают за ошибку. Верю, что мы способны победить в Мюнхене»

Микель Артета считает, что «Арсенал» способен победить «Баварию» в Мюнхене.

«В этом матче были разные ситуации. Мы очень хорошо его начали, доминировали, ничего не позволяли создать. Мы забили очень хороший гол, а после этого был момент, когда оказался прямо перед . Если бы счет стал 2:0, все было бы совершенно иначе.

Но соперник забил и внес некоторую неопределенность. Второй [пропущенный] гол был нетипичен для нас, но это Лига чемпионов, совершаешь ошибку – тебя наказывают.

Мы оставляли сопернику зоны для забеганий, он был очень опасен, но даже при 1:2 мы пытались найти ритм, действовали собранно и не торопились. Замены оказали влияние на игру.

В Лиге чемпионов если ты что-то сопернику позволяешь, то он этим пользуется. Тебя наказывают. Таков футбол. Что мы можем сделать, так это лучше справляться с простыми вещами.

Я верю, что мы способны приехать в Мюнхен и победить. Нужно очень хорошо подготовиться», – сказал главный тренер « » после ничьей со счетом 2:2.