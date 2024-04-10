Артета о 2:2 с «Баварией»: «Арсенал» хорошо начал, доминировал. Но в ЛЧ наказывают за ошибку. Верю, что мы способны победить в Мюнхене»
Микель Артета считает, что «Арсенал» способен победить «Баварию» в Мюнхене.
«В этом матче были разные ситуации. Мы очень хорошо его начали, доминировали, ничего не позволяли создать. Мы забили очень хороший гол, а после этого был момент, когда Бен Уайт оказался прямо перед Нойером. Если бы счет стал 2:0, все было бы совершенно иначе.
Но соперник забил и внес некоторую неопределенность. Второй [пропущенный] гол был нетипичен для нас, но это Лига чемпионов, совершаешь ошибку – тебя наказывают.
Мы оставляли сопернику зоны для забеганий, он был очень опасен, но даже при 1:2 мы пытались найти ритм, действовали собранно и не торопились. Замены оказали влияние на игру.
В Лиге чемпионов если ты что-то сопернику позволяешь, то он этим пользуется. Тебя наказывают. Таков футбол. Что мы можем сделать, так это лучше справляться с простыми вещами.
Я верю, что мы способны приехать в Мюнхен и победить. Нужно очень хорошо подготовиться», – сказал главный тренер «Арсенала» после ничьей со счетом 2:2.
1. Арсенал доминировал
2.Арсенал что-то позволил сопернику и их наказали
В целом , даже такая хромая Бавария по классике дома накажет Арсенал
Это было видно в конце, когда Бавария поднялась выше и Сака выбежал 1 на 1
Успокойтесь) 2-2 только и выездные голы уже не считается.
Да и Арсенал плохо играл, нервничали часто. Так что, при такой плохой игре ничья неплохо. Через неделю думаю таких детских ошибок не будет в защите. Да и Баварии придется играть открыто
У 9 игроков основы первый такой матч ЛЧ в карьере.
В АПЛ они вообще никому не дают даже убегать в контратаки,а тут сразу 2гола и ещё один момент с Сане.
В остальном Бавария тупо выставила какой-то странный автобус 6-4-0 или 6-3-1.
Я имею в виду обрезы и неточные передачи со стороны Арсенала, а не перехваты после прессинга и позиционка