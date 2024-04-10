Тухель о 2:2 с «Арсеналом»: «Бавария» могла победить. У Комана был момент, и мы могли получить явный пенальти за игру рукой»

Томас Тухель считает, что «Бавария» имела возможность обыграть «Арсенал» (2:2).

«Думаю, мы сегодня могли победить. В конце у был момент, к тому же мы могли получить явный пенальти за игру рукой.

Мы знали, что должны были сыграть лучше, чем против «Хайденхайма» (2:3). Мы добыли ничью в гостях, ситуация очевидная. Нам нужны поддержка фанатов и та же страсть, что сегодня. Тогда мы можем пройти дальше», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Amazon Prime.