Тухель о 2:2 с «Арсеналом»: «Бавария» могла победить. У Комана был момент, и мы могли получить явный пенальти за игру рукой»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Тухель Кингсли Коман Футбол

Томас Тухель считает, что «Бавария» имела возможность обыграть «Арсенал» (2:2).

«Думаю, мы сегодня могли победить. В конце у Кингсли Комана был момент, к тому же мы могли получить явный пенальти за игру рукой.

Мы знали, что должны были сыграть лучше, чем против «Хайденхайма» (2:3). Мы добыли ничью в гостях, ситуация очевидная. Нам нужны поддержка фанатов и та же страсть, что сегодня. Тогда мы можем пройти дальше», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Amazon Prime.

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29 комментариев
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За какую игру рукой?
+17
-2
+15
фейспалм) 1 момент сами создали за весь матч - моги победить) ясно, понятно
+22
-10
+12
Чего? Пенальти?
Он серьезно?:)
+7
-2
+5
у Арсенала игра качественнее а Бавария на опыте хладнокровнее. закономерный ничья . гнабри жаль травму получил только только начал форму набирать.
+4
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+4
Ответ S. A.
Видели только фаны Баварии
Все видели, мне кажется. После паса от Райи, Габриэл взял мяч в руки(свисток уже был дан)
+4
0
+4
Ответ ThomasMuller13fan
Если это тот момент, о котором я думаю, то там рука была прижата и это было вне штрафной. А Тухель лучше бы над аутами поработал, сколько уже привозили с них, и вот опять, теперь в важнейшей игре сезона.
Нет, не об этом моменте. А о том, когда Габриэль взял мяч в руки после передачи Райи.
+3
0
+3
Ответ Born is the King
А что Арсенал создал? Вышел на матч с дрожащими коленками и полными штанами. На Алянце всё будет,как наш Арсенал любит в ЛЧ
Поэтому до ошибки защитников, приведшей к голу Гнабри, Баварии на поле не было, а счёт должен был быть 2:0, но Уайт не забил
+6
-3
+3
Ответ kvn9
Хотя в ПО ЛЧ главное это результат, не могу не сказать о тошнотворной по большей части игре Баварии, это полная потеря стиля при Тухеле (повторюсь, это может компенсировать только результат). При этом, не увидел абсолютно ничего сверхъестественного и от Арсенала (очень редко смотрю их в АПЛ, поэтому не могу утверждать, в свою силу они сыграли или нет). Так же и индивидуально у многих игроков Баварии был провальный матч, Дэвис просто катастрофа, Сане тоже, если бы не заработанный пенальти, Мусиала туда же, проигрывает мальчик все единоборства (после одного такого и гол пришёл), к тому же хронически передерживает мяч. Элементарно не хватает разумных действий в развитии атак, а кроме Мюллера их ждать похоже не от кого.
Арсенал перегорел ещё до матча. Что бы игроки не говорили о том, что они сейчас никого не боятся и т.д., но Бавария им - это не условный Брайтон. С Баварией надо играть с уважением даже если она не в форме. Этого сегодня не было и близко...
+2
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+2
Ответ Van Darkholme
Ну если там был пенальти за игру рукой, тогда давай уже и на Саке поставим.
На Саке Нойер не фолил. Сака сам искал его ногу в надежде на левый пенальти... Глупое решение, честно говоря. Если бы он был в форме - он бы просто обыграл Нойера и бил бы в пустые, а так...
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+2
Ответ S. A.
За какую игру рукой?
Тут из новости вообще не понятно. Короче, Тухель говорит об этом эпизоде, когда Райя уже разыграл мяч, а Салиба взял его в руки и снова разыграл. Дело вроде было после свистка.

https://fxtwitter.com/germanmr02/status/1777809472104112484

Я, если что, ничего не утверждаю. Просто рассказываю.
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+2
самый что ни на есть ничейный матч .
+2
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+2
Ответ Born is the King
А что Арсенал создал? Вышел на матч с дрожащими коленками и полными штанами. На Алянце всё будет,как наш Арсенал любит в ЛЧ
С дрожащими коленками Баварию не переигрывают ни по владению, ни по атакующим действиям, ни по явным моментам. Ответная игра расставит все на свои места.
+1
0
+1
Хотя в ПО ЛЧ главное это результат, не могу не сказать о тошнотворной по большей части игре Баварии, это полная потеря стиля при Тухеле (повторюсь, это может компенсировать только результат). При этом, не увидел абсолютно ничего сверхъестественного и от Арсенала (очень редко смотрю их в АПЛ, поэтому не могу утверждать, в свою силу они сыграли или нет). Так же и индивидуально у многих игроков Баварии был провальный матч, Дэвис просто катастрофа, Сане тоже, если бы не заработанный пенальти, Мусиала туда же, проигрывает мальчик все единоборства (после одного такого и гол пришёл), к тому же хронически передерживает мяч. Элементарно не хватает разумных действий в развитии атак, а кроме Мюллера их ждать похоже не от кого.
+1
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Ответ Чынгыз Турганбаев
Все видели ты не видел?
Видели только фаны Баварии
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Тухлый тот еще нытик
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Ответ Proper Chels
Маэстро Тухель полностью переиграл сегодня пиратскую версию Пепа. И это несмотря на то, что некоторые игроки вышли на уколах. В Мюнхене должны забирать свое. Все таки класс есть класс. Тухель с 2 финалами ЛЧ в карьере против Арсенала с 1 в истории.
Забавно читать такой коммент от ставочника-неудачника, да ещё и болелы Челси!
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Ответ batterbin
На Саке Нойер не фолил. Сака сам искал его ногу в надежде на левый пенальти... Глупое решение, честно говоря. Если бы он был в форме - он бы просто обыграл Нойера и бил бы в пустые, а так...
Да я с этим согласен, я скорее веду к тому что ставить ни там ни там не было смысла. Что, собственно, арбитр и сделал. К судейству сегодня мало вопросов.
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Как скучно фанатам Челси посреди недели ( и будет скучно в следующем году), что они ветку Арсенала атакуют..
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