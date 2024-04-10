Вальверде о 3:3 с «Сити»: «Ничья – как поражение, как в прошлом году. «Реал» должен отправиться в Манчестер с жаждой мести и выйти в полуфинал»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде назвал поражением ничью с «Манчестер Сити» в 1/4 финала ЛЧ.

«Реал» дома сыграл вничью с «Сити» (3:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Вальверде забил гол на 79-й минуте матча и установил окончательный счет. 

«Думаю, этот гол, когда мы сравняли счет, придал нам сил перед ответным матчем. Но даже после ничьей ощущения как в прошлом году – это как поражение.

Я должен поблагодарить наших болельщиков, которые всегда нас поддерживают – все вместе мы стремимся к одной цели.

Мы быстро пропустили, и я думаю, было очень важно понять, как исправить ситуацию, как отбиться и забить два мяча самим.

То, как мы забили [за пару минут], придало нам сил, но, мне кажется, мы снизили интенсивность, позволили им вернуться в игру, не прессинговали достаточно хорошо.

У «Сити» очень хорошие игроки, они очень усердно работают. Мы должны быть преисполнены жаждой мести и отправиться в Манчестер, полными решимости выйти в полуфинал. В целом это был отличный футбольный матч», – сказал полузащитник «Реала».

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17 комментариев
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Посидеть и побегать в контратаки - как будто маловато для того, чтобы считать ничью поражением
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Вы лучше скажите, что с Белингемом
Я не про его игру (тут вопросы тоже есть), а про поведение
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+2
Ответ Roman
Не справляется с хайпом, мадридский пиар застилает глаза
Он и в Боруссии таким был. Подобное притягивает подобное
+2
-1
+1
А какой мести говорит этот парниша?
Вас тренит трусливый физрук,который кроме буса ничего не может дать
Тоже самое будет и в Манчестере,сегодня была возможность грохнуть уставший сити,но анчилоти и здесь трухнул,худший тренер в истории клуба
+6
-6
0
Мстюны
+1
-1
0
Исходя из матча, Реал оставил шансы Сити на ответную игру, Реалу нужно было решать в начале второго тайма, но оставили Сити желание отыграться, по сути, Сити реализовал единственные моменты, Реал же более выгодные позиции протранжирил, так что можно согласиться с Вальверде, в этой игре обязаны были выигрывать, спасибо за эмоции Джуду, кроме них мы ничего больше от лидера на ЗМ мы не увидели.
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Тяжко им будет в Англии !!!
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Ответ Bazilic
Вы лучше скажите, что с Белингемом Я не про его игру (тут вопросы тоже есть), а про поведение
ему 20 лет, гормоны шалят. тем более когда не получается
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Ответ Bazilic
Вы лучше скажите, что с Белингемом Я не про его игру (тут вопросы тоже есть), а про поведение
Напоминает временами нытье Бруно Фернандеша.
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