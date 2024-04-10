Вальверде о 3:3 с «Сити»: «Ничья – как поражение, как в прошлом году. «Реал» должен отправиться в Манчестер с жаждой мести и выйти в полуфинал»
Федерико Вальверде назвал поражением ничью с «Манчестер Сити» в 1/4 финала ЛЧ.
«Реал» дома сыграл вничью с «Сити» (3:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Вальверде забил гол на 79-й минуте матча и установил окончательный счет.
«Думаю, этот гол, когда мы сравняли счет, придал нам сил перед ответным матчем. Но даже после ничьей ощущения как в прошлом году – это как поражение.
Я должен поблагодарить наших болельщиков, которые всегда нас поддерживают – все вместе мы стремимся к одной цели.
Мы быстро пропустили, и я думаю, было очень важно понять, как исправить ситуацию, как отбиться и забить два мяча самим.
То, как мы забили [за пару минут], придало нам сил, но, мне кажется, мы снизили интенсивность, позволили им вернуться в игру, не прессинговали достаточно хорошо.
У «Сити» очень хорошие игроки, они очень усердно работают. Мы должны быть преисполнены жаждой мести и отправиться в Манчестер, полными решимости выйти в полуфинал. В целом это был отличный футбольный матч», – сказал полузащитник «Реала».
Я не про его игру (тут вопросы тоже есть), а про поведение
Вас тренит трусливый физрук,который кроме буса ничего не может дать
Тоже самое будет и в Манчестере,сегодня была возможность грохнуть уставший сити,но анчилоти и здесь трухнул,худший тренер в истории клуба