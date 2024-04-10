У «Реала» лишь 1 победа в 7 последних матчах с «Сити» при 4 поражениях

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей против «Манчестер Сити».

Сегодняшняя встреча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась вничью (3:3).

«Реал» проиграл 4 из 7 последних матчей против «Манчестер Сити» и дважды сыграл вничью.

Единственную победу на этом отрезке мадридцы одержали в ответной игре полуфинала ЛЧ-2021/22 на «Сантьяго Бернабеу» (3:1).

3:3 «Реала» с «Сити» – великий матч? Ваши впечатления!

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109 комментариев
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Забавно смотреть, как фанаты Мадрида не могут простить комментатору матча то, что он подметил мерзкое поведение Беллингема))
+123
-40
+83
Всё таки наличие Куртуа на поле это огромное преимущество при всех дифирамбах Лунину.

Да и Модрич не должен сидеть до 80 минуты если Реал планирует побеждать
+49
-8
+41
Видел, что много кто срет Анчи, а я похвалю его за идею с Родриго и одновременно Вини на левом фланге. Сити просто потерялся в обороне от такого хода. Но реализация у бразильцев покинула чат...
+37
-8
+29
Ответ Гамаль Хайдаров
У Реала всегда было плохо против лысого Шарлатана
Ну не прям всегда)
Его Баварию Реал хорошо нагнул)
+36
-14
+22
И та победа просто сумасшествие
+20
-6
+14
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Сити хозяева реала Шоколадка вини пух в кармане у Родри
Настолько в кармане, что 2 голевые отдал. Сразу видно «хорошо разбираетесь в футболе»
+21
-7
+14
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Комментарий скрыт
Бред
+18
-7
+11
У Реала всегда было плохо против лысого Шарлатана
+31
-23
+8
Ответ kaka10
Всё таки наличие Куртуа на поле это огромное преимущество при всех дифирамбах Лунину. Да и Модрич не должен сидеть до 80 минуты если Реал планирует побеждать
Это точно!
Модрича нужно на 65-й минуте выпускать, а Куртуа бы сегодня 2 гола из 3х не пропустил бы. 😄
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+8
Ответ Topar Topovic
14 ЛЧ >1 ЛЧ Когда Реал выиграл 1 ЛЧ Сити играл в 4 дивизионе :DDD
При всей своей сытной истории Реал ни разу не смог выграть требл
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+7
Ответ Musashi Miyamoto
Забавно смотреть, как фанаты Мадрида не могут простить комментатору матча то, что он подметил мерзкое поведение Беллингема))
Это вообще ржака. Комментатор называет вещи своими именами, в тоже время фанаты Реала: "Он топит за Сити" 😂
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-7
+7
Ответ kaka10
Всё таки наличие Куртуа на поле это огромное преимущество при всех дифирамбах Лунину. Да и Модрич не должен сидеть до 80 минуты если Реал планирует побеждать
Кстати да, удар Гвардиола носатый мог бы и вытягивать, это прям его хлеб. До сих помню, как он стряхивал всю паутину против бразилов в 2018-м, когда те насели со всей силы.
+10
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Родриго и Вини показали игру 60 минут. Потом посыпались. А Беллингема с Холандом не было видно
+10
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Ответ Sign Even
С голами из офсайдов?
До сих пор бомбит? Ну тогда гол Левандовского с офсайда и удаление Видаля считай , объективный ты наш
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Ответ Musashi Miyamoto
Забавно смотреть, как фанаты Мадрида не могут простить комментатору матча то, что он подметил мерзкое поведение Беллингема))
Тоже заметил,как глоры Реала кидаются на любого кто критикует игроков реала
+7
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+5
Ответ Iamliam
Ага видели как Сити потерялся - Реал 80% матча в защите сидел)
Еще один туповатый каталонский фан, ой я не могу 😂😂😂
+7
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+4
Какой экстаз
Ответная встреча будет лютейшей, Реалу будет точно сложнее
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Ответ Arthurino
Сити криптонит Мадрида в Европе. Выдают огненные матчи, дают играть, но факт того, что все игроки находятся на пике в последние годы, делает их монстрами игры. Шансы на Этихаде у Реала есть, хоть далеко и не 50 на 50. Буду ждать не менее огненного матча
Ещё нужно учесть что Реал никогда в истории не побеждал на Этихаде.
+14
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+3
Ответ Musashi Miyamoto
Забавно смотреть, как фанаты Мадрида не могут простить комментатору матча то, что он подметил мерзкое поведение Беллингема))
Комментатор тупо пытался принижать абсолютно все заслуги Мадрида в игре и пытался исказить общую картину. Ты то болела Сити, конечно, самый беспристрастный...
+14
-11
+3
Ответ Axs Men
При всей своей сытной истории Реал ни разу не смог выграть требл
И что?Реал самый титулованный клуб мира
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Реалу не хватает центр напа
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+2
Ответ VuNePonimaete
Видел, что много кто срет Анчи, а я похвалю его за идею с Родриго и одновременно Вини на левом фланге. Сити просто потерялся в обороне от такого хода. Но реализация у бразильцев покинула чат...
Конечно, Анчи молодец, аж ничью дома добыл против Сити, который три матча за неделю провел. Гений.

Критиковать его нельзя, в ответке, снова автобус поставит, пока Сити двушку не отгрузит.
+4
-2
+2
Ответ Muhammad Juraev
Так потерялся, что вколотил 3 супер гола))
Ты читать чтоль не умеешь? Я четко написал потерялся в ОБОРОНЕ
+3
-1
+2
Ответ CHELSEA_2008
Когда Сити выигрывал кубок Англии, Реал только основали 😃
Кто мешал Сити до шейхов играть в ЛЧ?
+4
-2
+2
Ответ Musashi Miyamoto
Забавно смотреть, как фанаты Мадрида не могут простить комментатору матча то, что он подметил мерзкое поведение Беллингема))
Потому что комментатор глорил за Сити
+3
-1
+2
Кто согласен, что реал позор футбола и что они судейский клуб? Ни одному клубу не удавалось выиграть 3 лч за счёт клаттенбурга и Кашшаи, даже мю или договорентусу
+15
-13
+2
«Сити» фаворит ответного матча. Фактор отмены гостевого гола как мы мб в плюс, но у «Мадрида» минус Тчуамени, у «МС» наоборот возвращаются игроки.
Верим, но будет крайне трудно!
+4
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+2
Ответ VuNePonimaete
Видел, что много кто срет Анчи, а я похвалю его за идею с Родриго и одновременно Вини на левом фланге. Сити просто потерялся в обороне от такого хода. Но реализация у бразильцев покинула чат...
План был рабочим, всё получалось. К сожалению, не смогли наказать. На Этихаде есть шансы, если Карло подготовится лучше, чем в прошлом году.
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Пропустить и после бежать отыгрываться, повести 2:1 и в очередной раз отдать мяч и инициативу сопернику, опоздать с заменами - фирменный стиль команды Карло. И если с в чемпионате класс соперника не продуцирет этот спад в игре Мадрида в голы, то команда уровня МС наказывает.
В ответке понимаю за счет чего Сити прибавит, в том числе и по составу. В чем прибавит Реал не понятно. 70/30 в пользу Сити на проход в полуфинал.
Состав у Реала прекрасный, но методы Карло устарели и этой команде явно нужен новый тренер. Хаби как влитой подойдет.
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Ответ lanskoy
Если бы не одно поражение Сити, конечно Пеп уже второй клуб сделал бы хозяином реала. Но, если Сити победит в этом противостоянии, то нужно будет запомнить, что хозяева реала — это Барса и Сити Пепа.
Влажные мечты:))
Не напомнишь, при каких обстоятельствах Пепка покинул Барсу?:))

Так-то Сити должен вообще в 3-4-ой Лиге обитать за свои мошенничества - 115 штук, и это только то, на что откопали доков. И это на фоне весьма жестких санкций в отношении других команд.

С таким же успехом можно Лэнсу Армстронгу вернуть все титулы:))

Ну и про судейство уже второй год подряд и вовсе молчу - безнаказанные хэндболлы, гол после вылета мяча за пределы поля у МС год назад, почти тотальный свист в одну стороны - в этом = дело Эвребе живет и процветает:))
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