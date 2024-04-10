У «Реала» лишь 1 победа в 7 последних матчах с «Сити» при 4 поражениях
«Реал» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей против «Манчестер Сити».
Сегодняшняя встреча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась вничью (3:3).
«Реал» проиграл 4 из 7 последних матчей против «Манчестер Сити» и дважды сыграл вничью.
Единственную победу на этом отрезке мадридцы одержали в ответной игре полуфинала ЛЧ-2021/22 на «Сантьяго Бернабеу» (3:1).
Да и Модрич не должен сидеть до 80 минуты если Реал планирует побеждать
Его Баварию Реал хорошо нагнул)
Модрича нужно на 65-й минуте выпускать, а Куртуа бы сегодня 2 гола из 3х не пропустил бы. 😄
Ответная встреча будет лютейшей, Реалу будет точно сложнее
Критиковать его нельзя, в ответке, снова автобус поставит, пока Сити двушку не отгрузит.
Верим, но будет крайне трудно!
В ответке понимаю за счет чего Сити прибавит, в том числе и по составу. В чем прибавит Реал не понятно. 70/30 в пользу Сити на проход в полуфинал.
Состав у Реала прекрасный, но методы Карло устарели и этой команде явно нужен новый тренер. Хаби как влитой подойдет.
Не напомнишь, при каких обстоятельствах Пепка покинул Барсу?:))
Так-то Сити должен вообще в 3-4-ой Лиге обитать за свои мошенничества - 115 штук, и это только то, на что откопали доков. И это на фоне весьма жестких санкций в отношении других команд.
С таким же успехом можно Лэнсу Армстронгу вернуть все титулы:))
Ну и про судейство уже второй год подряд и вовсе молчу - безнаказанные хэндболлы, гол после вылета мяча за пределы поля у МС год назад, почти тотальный свист в одну стороны - в этом = дело Эвребе живет и процветает:))