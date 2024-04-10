У «Реала» лишь 1 победа в 7 последних матчах с «Сити» при 4 поражениях

«Реал» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей против «Манчестер Сити».

Сегодняшняя встреча команд в 1/4 финала завершилась вничью (3:3).

« » проиграл 4 из 7 последних матчей против « » и дважды сыграл вничью.

Единственную победу на этом отрезке мадридцы одержали в ответной игре полуфинала ЛЧ-2021/22 на «Сантьяго Бернабеу» (3:1).

3:3 «Реала» с «Сити» – великий матч? Ваши впечатления!