Гвардиола о 3:3 с «Реалом»: «Их контратаки невозможно контролировать. У «Ман Сити» было много потерь»
Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Реалом» (3:3) в Лиге чемпионов.
– Полагаю, люди хорошо провели время, учитывая шесть голов.
Контратаки «Реала» контролировать невозможно. Очень надежные футболисты теряли мяч, у нас было много потерь.
Мы знаем, что на этом поле матч против «Реала» не заканчивается до свистка. Долгое время мы играли очень хорошо и не пропускали, создавали все больше и больше опасных моментов и смогли забить два прекрасных мяча.
- Что вы сказали в перерыве?
– Что впереди 45 минут, а потом еще 90. Что если мы будем атаковать неорганизованно, то ловить нам нечего. Нужно играть намного спокойнее, нужно вытягивать соперника на фланги, потом обратно, потом снова вытягивать на фланги и ждать подключения Фодена и Гвардиола.
- Можно ли остановить контратаки «Реала»?
– Нет ничего невозможного, но это очень тяжело. Их число нужно минимизировать. Их игроки способны обыгрывать за счет дриблинга, а еще есть Кроос, и так управлять командой, как он, может только он, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Movistar.
PS в прошлом году Куртуа играл , и на этихаде первый гол пропустил в ближний от Бернарду
Был бы на воротах Куртуа-Сити бы проиграл