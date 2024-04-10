Гвардиола о 3:3 с «Реалом»: «Их контратаки невозможно контролировать. У «Ман Сити» было много потерь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Тони Кроос Филип Фоден Йошко Гвардиол Футбол

Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Реалом» (3:3) в Лиге чемпионов.

– Полагаю, люди хорошо провели время, учитывая шесть голов.

Контратаки «Реала» контролировать невозможно. Очень надежные футболисты теряли мяч, у нас было много потерь.

Мы знаем, что на этом поле матч против «Реала» не заканчивается до свистка. Долгое время мы играли очень хорошо и не пропускали, создавали все больше и больше опасных моментов и смогли забить два прекрасных мяча.

- Что вы сказали в перерыве?

– Что впереди 45 минут, а потом еще 90. Что если мы будем атаковать неорганизованно, то ловить нам нечего. Нужно играть намного спокойнее, нужно вытягивать соперника на фланги, потом обратно, потом снова вытягивать на фланги и ждать подключения Фодена и Гвардиола.

- Можно ли остановить контратаки «Реала»?

– Нет ничего невозможного, но это очень тяжело. Их число нужно минимизировать. Их игроки способны обыгрывать за счет дриблинга, а еще есть Кроос, и так управлять командой, как он, может только он, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Movistar.

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47 комментариев
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Гвардиола: "Их отскоки невозможно контролирвать"
+44
-23
+21
Ответ Topar Topovic
Главное,что ситевой судья не потерялся Костоломы Гвардиолы чуть не травмировали Родриго и Беллингема,а судье пофиг ведь он за проект шейхов бегал
Беллингем - само олицетворение таких болельщиков Реала как ты)
+22
-7
+15
За комплименты Кроссу Пепу респект.(Некоторые недалёкие писали что это он сбагрил его из Баварии). Кстати Сити в этой ЛЧ забивает по 3 мяча в каждом матче, традиция сохранилась))
+16
-2
+14
Ответ Дмитрий Снегирёв
Как всегда максимально уважительно даже после такого горячего матча.
Гвардиола пришёл за ничьей и получил то что хотел. Даже по составу было видно. У Сити команда для контроля матча. Я рад что отдыхая трёх суток команда Пепа смотрелись бодро
+9
-3
+6
Почему тому, что Реал не победил больше всего радуются глоры барселоны? Ваш же матч завтра, храните силы, чтоб оправдать завтрашний позор😂
+12
-6
+6
Ответ Topar Topovic
Главное,что ситевой судья не потерялся Костоломы Гвардиолы чуть не травмировали Родриго и Беллингема,а судье пофиг ведь он за проект шейхов бегал
Зато костоломы Реала травмировали Фодена. Но это тебя не интересует
+11
-5
+6
Ответ Софья Хороброва
настолько разных, что сити мог влететь в 2-3 мяча ? тут 50 на 50 в любом матче. даже скажу, что у реала шансов побольше, учитывая опыт побед в больших матчах. мастерство на высшем уровне у обеих команд, поэтому уже все зависит от удачи, залетит не залетит. спокойно может быть 3-0 и 0-3 и 3-3
Сегодняшний матч показал что опыта у Сити не меньше как и класса ,это уже не так команда которая плывет после голов
+5
0
+5
Ответ Buharoid
" ждать подключения Фодена и Гвардиола." Если это не послезнание, то шарлатан в очередной раз гений. На Этихаде папакарла со своими злобными обезьянами получит дежурную четверочку.
Напомню, Гвардиола на своем стадионе получал от Папы Карло так же 4)))))
+9
-4
+5
Ответ Burel
В эконом режиме ничейка на Бернабеу полувторым составом и тяжёлым календарём, ну а дальше вновь должны наказать мадрицкий антифутбол. Команды разных планет просто
настолько разных, что сити мог влететь в 2-3 мяча ? тут 50 на 50 в любом матче. даже скажу, что у реала шансов побольше, учитывая опыт побед в больших матчах. мастерство на высшем уровне у обеих команд, поэтому уже все зависит от удачи, залетит не залетит. спокойно может быть 3-0 и 0-3 и 3-3
+11
-7
+4
Хочется статистику сколько раз потерял мяч Бернарду ,один из худших матчей
+2
0
+2
Ответ Topar Topovic
Лунина пропиарили Был бы на воротах Куртуа-Сити бы проиграл
А если бы играл КДБ и Уокер? Как сложился матч? А если бы не ушел Гюндоган? А если бы .... а как бы... Можно много есликать.
PS в прошлом году Куртуа играл , и на этихаде первый гол пропустил в ближний от Бернарду
+2
0
+2
Ответ Topar Topovic
Сити-олицетворение позора в футболе
то, что сделал Сити с Реалом в прошлом сезоне это настоящий позор
+2
0
+2
Ответ Muzaffer Batyrkhodzhaev
Анчи переиграл Пепу в вообще то, 1й гол косяк Лунина, 2й и 3й тут вопросы к Камавинге и к Кроосу. ответка будет бомба матч!
Переиграл двумя рикошетами?
+5
-3
+2
В эконом режиме ничейка на Бернабеу полувторым составом и тяжёлым календарём, ну а дальше вновь должны наказать мадрицкий антифутбол. Команды разных планет просто
+27
-25
+2
Как всегда максимально уважительно даже после такого горячего матча.
+3
-1
+2
Ответ lyublyu Costornaya
а где бы Куртуа отбил ?
Ну первый гол бы точно не пропустил,а дальше был бы совсем другой матч
+1
0
+1
Ответ Topar Topovic
Лунина пропиарили Был бы на воротах Куртуа-Сити бы проиграл
а где бы Куртуа отбил ?
+2
-1
+1
Ответ Muhammad Nazaraliev
и эдерсон который тоже иногда не плохо даёт начало атакам. хотя Ортега молодец, ни в одном голе не было его вины
Да, сегодня ему не повезло с двумя рикошетами, да и удар Вальверде получился не берущимся.
+1
0
+1
Ответ jordy
В принципе не плохо для Сити заработать гостевую ничью. Все-таки не было Уокера, который не дал бы на своём фланге свободно бегать ни Винисиусу, ни Родриго. Не было КДБ, который добавил бы в атаку Сити больше мысли и моментов. Надеюсь оба будут в ответной встрече.
и эдерсон который тоже иногда не плохо даёт начало атакам. хотя Ортега молодец, ни в одном голе не было его вины
+1
0
+1
Ответ Madhamish
Переиграл двумя рикошетами?
у реала моментов больше, по по везучести в голах на равных , в том плане что у сити залетели редкие и идеальные удары
+1
0
+1
Ответ ман сити фейк
Гвардиола пришёл за ничьей и получил то что хотел. Даже по составу было видно. У Сити команда для контроля матча. Я рад что отдыхая трёх суток команда Пепа смотрелись бодро
Пеп всегда пытается играть на победу. Просто рискует ради этого иногда меньше, иногда больше. А состав такой вынужденный
+1
0
+1
Ответ ShadyL
как и твой пылающий зад
Я за Сити болел, у меня с задом все в порядке. Про ваш сливочный зад такого сказать не могу) То ли еще будет после ответки. С такой позорной игрой, 38% владения и отскоками вам ничего не светит)
+1
0
+1
Анчи переиграл Пепу в вообще то, 1й гол косяк Лунина, 2й и 3й тут вопросы к Камавинге и к Кроосу. ответка будет бомба матч!
+6
-5
+1
Ответ ман сити фейк
Гвардиола пришёл за ничьей и получил то что хотел. Даже по составу было видно. У Сити команда для контроля матча. Я рад что отдыхая трёх суток команда Пепа смотрелись бодро
Не смотрелись они бодро, а были вареные весь матч.
0
0
0
Ответ lyublyu Costornaya
как мс играет? во дворе так пацаны катают,потом на шару пару раз попали, тренер молодец 👏 а по сути ватокат обычный
Лунина пропиарили
Был бы на воротах Куртуа-Сити бы проиграл
+3
-3
0
Ответ Buharoid
Ну так там другой стадион был. И в составе роналды, рамосы и бэйлы, а не нынешний обезьянник.
И что, что другой? А "нынешний обезьянник" уже забивал на Этихаде хотя бы 3 гола...
+2
-2
0
Ответ Topar Topovic
А где офишал инфа что травмировали Фодена?
Ну как минимум важного игрока сити заменили скорее всего не просто так
0
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Ответ аноним анонимович
Ну первый гол бы точно не пропустил,а дальше был бы совсем другой матч
шаришь 😎
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Ответ lyublyu Costornaya
а где бы Куртуа отбил ?
Первый и третий голы он бы 100% отбил бы.
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Ответ Topar Topovic
Сити-олицетворение позора в футболе
Вот я об этом и говорю)
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