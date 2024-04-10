Гвардиола о 3:3 с «Реалом»: «Их контратаки невозможно контролировать. У «Ман Сити» было много потерь»

Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Реалом» (3:3) в Лиге чемпионов.

– Полагаю, люди хорошо провели время, учитывая шесть голов.

Контратаки « » контролировать невозможно. Очень надежные футболисты теряли мяч, у нас было много потерь.

Мы знаем, что на этом поле матч против «Реала» не заканчивается до свистка. Долгое время мы играли очень хорошо и не пропускали, создавали все больше и больше опасных моментов и смогли забить два прекрасных мяча.

- Что вы сказали в перерыве?

– Что впереди 45 минут, а потом еще 90. Что если мы будем атаковать неорганизованно, то ловить нам нечего. Нужно играть намного спокойнее, нужно вытягивать соперника на фланги, потом обратно, потом снова вытягивать на фланги и ждать подключения и .

- Можно ли остановить контратаки «Реала»?

– Нет ничего невозможного, но это очень тяжело. Их число нужно минимизировать. Их игроки способны обыгрывать за счет дриблинга, а еще есть , и так управлять командой, как он, может только он, – сказал главный тренер « » в эфире Movistar.