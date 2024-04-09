Матч «Реала» и «Сити» – 2-й в истории плей-офф ЛЧ с 3+ голами в первые 14 минут. Впервые это случилось в матче «горожан» с «Тоттенхэмом» в 2019-м
Начало матча «Реал» – «Сити» стало одним из самых результативных в плей-офф ЛЧ.
К 14-й минуте игры мадридцы вели со счетом 2:1, забив дважды за 2 минуты.
Сегодняшний матч стал лишь вторым в истории плей-офф Лиги чемпионов, где за аналогичный промежуток времени было забито 3 и более голов.
Впервые это произошло в апреле 2019 года в матче 1/4 финала между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (4:3) – тогда к 11-й минуте установился счет 2:2.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити» (2:1, перерыв).