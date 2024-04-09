Матч «Реала» и «Сити» – 2-й в истории плей-офф ЛЧ с 3+ голами в первые 14 минут. Впервые это случилось в матче «горожан» с «Тоттенхэмом» в 2019-м

Начало матча «Реал» – «Сити» стало одним из самых результативных в плей-офф ЛЧ.

К 14-й минуте игры мадридцы вели со счетом 2:1, забив дважды за 2 минуты.

Сегодняшний матч стал лишь вторым в истории плей-офф , где за аналогичный промежуток времени было забито 3 и более голов.

Впервые это произошло в апреле 2019 года в матче 1/4 финала между « » и « » (4:3) – тогда к 11-й минуте установился счет 2:2.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Манчестер Сити» (2:1, перерыв).