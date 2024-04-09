У «Ман Сити» 21 победа и 5 ничьих в 26 последних матчах. Поражений нет с начала декабря
«Манчестер Сити» в 26-й раз подряд избежал поражения.
Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Реалом» (3:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 21 победа и 5 ничьих в матчах АПЛ, Кубка Англии, клубного ЧМ и ЛЧ.
13 апреля «Ман Сити» встретится с «Лутоном», а 17-го проведет ответный матч с «Реалом».
1. Счёт по игре.
2. Судья - красавец. Идеальная работа.
3. Комментатор - урод. Так наяривать на одну из команд - противно.
4. Белингем - стыдно. Так обиспаниться за год - тьфу.
5. Фоден - топ Сити прямо сейчас
6. КДБ - проблеваться как следует за неделю. Ковачич не испортил, но этого мало, нужен креатив от Кевина.
7. Сити три гола из-за штрафной. То, чего не хватало с Арсеналом и на что им пенял.
Ждём неделю. Надо проходить
Он либо один из админов, либо выгоден им, что создает трафик и комментарии своими провокациями.
Это они так 9 дней готовились , чтобы во втором тайме просто встать
С КДБ и Уокером на Этихаде жду уверенной победы горожан
Это был День космонавтики
Как только Пепчик уберёт пару вингеров Грилиш-Бернарду, то Сити напорядок станет слабее.
Короче много минусов у горожан в этом году
Реал обречён в ответном матче и непонятно , кто вообще даже теоретически сможет остановить Сити !
Коэффициент на их победу в турнире наверное стал 1,2 после сегодняшнего матча ))
В этой связи тем более непонятно , почему так злобствуют болельщики МС в комментариях ?
Им то уж точно надо быть добрее )