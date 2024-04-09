У «Ман Сити» 21 победа и 5 ничьих в 26 последних матчах. Поражений нет с начала декабря

«Манчестер Сити» в 26-й раз подряд избежал поражения.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Реалом» (3:3) в 1/4 финала .

В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 21 победа и 5 ничьих в матчах , Кубка Англии, клубного ЧМ и ЛЧ.

13 апреля « » встретится с «Лутоном», а 17-го проведет ответный матч с « ».