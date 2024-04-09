У «Ман Сити» 21 победа и 5 ничьих в 26 последних матчах. Поражений нет с начала декабря

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» в 26-й раз подряд избежал поражения.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Реалом» (3:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 21 победа и 5 ничьих в матчах АПЛ, Кубка Англии, клубного ЧМ и ЛЧ.

13 апреля «Ман Сити» встретится с «Лутоном», а 17-го проведет ответный матч с «Реалом».

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75 комментариев
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Один из лучших матчей в истории Лиги Чемпионов 🔥
+51
-13
+38
Уж простят мне болельщики других участников ЛЧ, но этот матч был как финал. Может я ошибся.
+34
-8
+26
Впечатления.
1. Счёт по игре.
2. Судья - красавец. Идеальная работа.
3. Комментатор - урод. Так наяривать на одну из команд - противно.
4. Белингем - стыдно. Так обиспаниться за год - тьфу.
5. Фоден - топ Сити прямо сейчас
6. КДБ - проблеваться как следует за неделю. Ковачич не испортил, но этого мало, нужен креатив от Кевина.
7. Сити три гола из-за штрафной. То, чего не хватало с Арсеналом и на что им пенял.

Ждём неделю. Надо проходить
+28
-6
+22
Ответ adriano_070
Один из лучших матчей в истории Лиги Чемпионов 🔥
Ну перебарщиваете имхо, нынче каждый второй матч «один из лучших в истории» уже. Ранний штрафной-привет вратарю, 2 рикошета, 2 дальних удара и удар слёту, вот и всё. По игре - «кто больше ошибётся», МС пытался что-то закатить (оттого дальняки ещё ироничнее смотрятся), РМ бегал в контры, главные звёзды в ауте полном.
+25
-6
+19
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Наверняка будут говорить, что Холанд опять исчез в топ матче, но посудите сами на него даже не играют. Игроки Сити все годы забили из-за штрафной. Грилиш и Бернарду пытаются чуть ли не с мячом в ворота зайти вместо того, чтобы дать мяч Холанду. Он классический цн, а вынужден чуть ли не в центр поля опускаться за мячом. В том же Реале на него бы весь матч навешивали и как минимум 1 гол он бы забил. Думаю в таком Сити он ещё максимум сезон поиграет.
Так Холанд деревянный в плане техники. Играй в Сити Кейн вместо Холанда, то реально была бы идеальная машина
+11
0
+11
Думаю Холанд пока не заслужил зм, как и Джуд их сегодня не было на поле
+11
-2
+9
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
🧯
+12
-3
+9
У Реала были идеальные условия, чтобы сегодня победить. И даже в таком сценарии это не удалось сделать. Сказать, что это обидно не сказать ничего
+8
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+8
Ответ Эркинбек Апаканов
Уж простят мне болельщики других участников ЛЧ, но этот матч был как финал. Может я ошибся.
Финалы как правило прямо противоположны тому что было сегодня
+8
0
+8
Ответ Полный адекват
Было бы прекрасно, если бы весь сайт игнорил его чушь. Он либо один из админов, либо выгоден им, что создает трафик и комментарии своими провокациями.
я думаю он в админке
+7
-1
+6
Как Реал забил 3 гола при xG 0.5? Ппц им, конечно, везёт в последнее время в матчах с английскими командами. Жаль, что МС не решил всё в первом матче, придётся теперь напрягаться на полную в ответном. Ну, справедливости ради стоит отметить, что они далеки от пика своих возможностей, так что результат можно считать терпимым.
+8
-3
+5
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален модератором
Было бы прекрасно, если бы весь сайт игнорил его чушь.

Он либо один из админов, либо выгоден им, что создает трафик и комментарии своими провокациями.
+4
-1
+3
Матч был отвратным для меня. Да забили три шикарных гола, но именно игра ни у Реала, ни у Сити не шла. Куча ошибок, импотенция в атаке, безобразный прессинг. Хотя респект Сити, вдесятером вытащили ничью.
+4
-1
+3
В позиционке Мадрид просто нулевой
Это они так 9 дней готовились , чтобы во втором тайме просто встать
С КДБ и Уокером на Этихаде жду уверенной победы горожан
+6
-3
+3
Боевая ничья, но в полуфинале будут горожане!✊
+4
-1
+3
У Реала против Сити последние 7 матчей. 1 победа, 2 ничьи, 4 поражении. И эта одна победа аномалия большая. Сити на классе
+8
-5
+3
Ответ Menedreal
Как ты это решаешь? Вот Вини отдал 2 голевых, он заслужил ЗМ?
на данный момент он больше заслуживает чем Холанд и Джуд, потому что они пропадают в больших матчах.
+3
0
+3
Ответ lampard4ever
Как Реал забил 3 гола при xG 0.5? Ппц им, конечно, везёт в последнее время в матчах с английскими командами. Жаль, что МС не решил всё в первом матче, придётся теперь напрягаться на полную в ответном. Ну, справедливости ради стоит отметить, что они далеки от пика своих возможностей, так что результат можно считать терпимым.
Лол, а как Сити забили 3 гола с xg 0,83?
+4
-1
+3
Наверное, один из самых красивых матчей ЛЧ в 1/4 за последние годы. Хотелось бы увидеть в ответной игре что-нибудь подобное, а не голевую засуху.
+3
-1
+2
Фантастический матч с обилием красивейших голов
+2
0
+2
Не плохой результат для Сити, если учесть что играли весь матч в десятером
+2
-1
+1
Как хорошо что матч ТВ просрал трансляции ЛЧ в следующем сезоне! Футбол отличный и результат закономерный ,но как комментатор нализывал Сити весь матч блевотно слушать это 🤮🤮🤮 и таких игр в исполнении этих гениев полно
+2
-1
+1
Красавцы!💙👍
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Судья отлично отсудил матч, не свистел лишнего, а давал играть. Выбесил только Родриго, который за попытку выпросить карточку для Аканджи своей симуляцией ничего не получил, а так топ судейство
+3
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+1
А еще у двух команд в одной игре по три гола при менее 1 по иксджи.
Это был День космонавтики
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Суперфутбол посмотрели сегодня. Спасибо обеим командам
+1
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Ответ OldRedWhite
Судьба ЛЧ с огромной долей вероятности уже решена . Реал обречён в ответном матче и непонятно , кто вообще даже теоретически сможет остановить Сити ! Коэффициент на их победу в турнире наверное стал 1,2 после сегодняшнего матча )) В этой связи тем более непонятно , почему так злобствуют болельщики МС в комментариях ? Им то уж точно надо быть добрее )
Рано так говорить. В ответке Реал может уничтожить Сити, даже если у них в основе выйдет КДБ.
Как только Пепчик уберёт пару вингеров Грилиш-Бернарду, то Сити напорядок станет слабее.
Короче много минусов у горожан в этом году
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Ответ krealpmoney
Неценко А на какую команду он наяривал кстати? Я просто звук выключил, сидел музыку слушал
Реал в первом тайме вылизал знатно. Во втором уже и я звук выключил
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Ответ adriano_070
Один из лучших матчей в истории Лиги Чемпионов 🔥
Судьба ЛЧ с огромной долей вероятности уже решена .
Реал обречён в ответном матче и непонятно , кто вообще даже теоретически сможет остановить Сити !
Коэффициент на их победу в турнире наверное стал 1,2 после сегодняшнего матча ))
В этой связи тем более непонятно , почему так злобствуют болельщики МС в комментариях ?
Им то уж точно надо быть добрее )
+3
-3
0
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий удален модератором
На лицо
+2
-2
0
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