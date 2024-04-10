«Сити» прервал победную серию из 8 матчей в нынешнем сезоне ЛЧ – 3:3 с «Реалом»
«Манчестер Сити» прервал победную серию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Сегодня «горожане» сыграли вничью с «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Команда Пепа Гвардиолы выиграла все 8 предыдущих матчей турнира в нынешнем сезоне.
Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» на «Этихад Стэдиум» пройдет в следующую среду, 17 апреля.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Самый эмоциональный и по качеству насыщенный футбольный вечер в этом сезоне! УЕФА нужно обязательно разводить матчи плей-офф ЛЧ ибо это лучшее что есть в мировом спорте где каждая игра история которая заслуживает отдельного внимания.Ребята, согласны с Рио?
Замены нужны чтобы изменить игру , но Сити все держал под контролем