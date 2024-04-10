«Сити» прервал победную серию из 8 матчей в нынешнем сезоне ЛЧ – 3:3 с «Реалом»

«Манчестер Сити» прервал победную серию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Сегодня «горожане» сыграли вничью с « » (3:3) в первом матче 1/4 финала .

Команда Пепа Гвардиолы выиграла все 8 предыдущих матчей турнира в нынешнем сезоне.

Ответный матч « » и «Реала» на «Этихад Стэдиум» пройдет в следующую среду, 17 апреля.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию игры.