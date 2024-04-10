«Сити» прервал победную серию из 8 матчей в нынешнем сезоне ЛЧ – 3:3 с «Реалом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Манчестер Сити» прервал победную серию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Сегодня «горожане» сыграли вничью с «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла все 8 предыдущих матчей турнира в нынешнем сезоне.

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» на «Этихад Стэдиум» пройдет в следующую среду, 17 апреля.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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42 комментария
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Не слежу за сити, но что там за игроки, восхитительно, сыграть в ничью на стадионе РМ при одной из лучших игр РМ, надо отдать должное, все те мнения что это потенциальный финал, полностью поддерживаю!
+23
-2
+21
Реал-МС>МЮ-Реал
Самый эмоциональный и по качеству насыщенный футбольный вечер в этом сезоне! УЕФА нужно обязательно разводить матчи плей-офф ЛЧ ибо это лучшее что есть в мировом спорте где каждая игра история которая заслуживает отдельного внимания.Ребята, согласны с Рио?
+24
-8
+16
У Реала было больше недели на отдых, у Сити - 2 дня. «Горожане» после 3 гола просто встали, сил вообще не было. Что за задумка такая у Гвардиолы не делать замены? В чем смысл?
+13
-3
+10
Ответ meringue
какой одной из лучших? трусливый второй тайм в исполнении Реала это лучшая игра?
Типичная игра от анчи ) и запоздалые замены, еще во время гола фодена было видно не успевают, но надо было дать еще и гвардиолу забить) там к 60 надо было менять белингема, кроса и Родриго
+8
-1
+7
Ответ Ivang King
Не слежу за сити, но что там за игроки, восхитительно, сыграть в ничью на стадионе РМ при одной из лучших игр РМ, надо отдать должное, все те мнения что это потенциальный финал, полностью поддерживаю!
какой одной из лучших? трусливый второй тайм в исполнении Реала это лучшая игра?
+12
-10
+2
Такое ощущение, что Вини и Беля поменялись телами. Бразилец весь матч носился, отрабатывал, атаковал, 2 ассиста опять же, и самое главное, не быковал и не спорил с судьей, хотя тот давал поводы. Джуд же весь матч почти только и спорил и ругался, острых моментов почти не было.
+2
0
+2
17 числа жду чудо
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Удивительно, что там за игроки, которые оформили требл в прошлом сезоне. Это Реалу нужно отдать должное за отскок против такой команды
Я даже не знаю что тебе и ответить, точнее стоит ли ?!
+1
0
+1
Ответ adriano_070
У Реала было больше недели на отдых, у Сити - 2 дня. «Горожане» после 3 гола просто встали, сил вообще не было. Что за задумка такая у Гвардиолы не делать замены? В чем смысл?
Кому там выходить? Кто мог реально усилить игру?
+3
-2
+1
Ну ничего в ответке будут играть ДеБрюйне и Уокер.
+8
-7
+1
Ответ belikovda.90
Матч в пользу МС без КДБ и после 2 быстрых годов Сюжет шёл по сценарию Анчелотти, но игры у Реала нет и МС - ни Лейпциг, и не Барселона
Очнись, у Реала в защите опорник играл....
+1
-1
0
Ответ belikovda.90
Матч в пользу МС без КДБ и после 2 быстрых годов Сюжет шёл по сценарию Анчелотти, но игры у Реала нет и МС - ни Лейпциг, и не Барселона
А то что у Реала основного трио (куртуа, алаба-милитао) в обороне нет весь сезон это ниче страшного)
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Ответ Даулет Сарсенбин
В общем такой сценарий на этихаде: выходит Де Брюйне, видит, что на воротах нет Куртуа и не хочет забивать, Арда выходит на замену и делает хет-трик, ему ставят статую сразу перед этихадом, общий счёт 2-3 в пользу Реала, 2 гола забивает Милитао за Сити
Напомни когда Реал победил Ман Сити на Этихаде?
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Ответ adriano_070
У Реала было больше недели на отдых, у Сити - 2 дня. «Горожане» после 3 гола просто встали, сил вообще не было. Что за задумка такая у Гвардиолы не делать замены? В чем смысл?
Это ни на что особо не влияет, тот же Ливерпуль не раз это доказывал в этом сезоне. Сити играл просто на удержание в конце - тоже норм выбор
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Ответ adriano_070
У Реала было больше недели на отдых, у Сити - 2 дня. «Горожане» после 3 гола просто встали, сил вообще не было. Что за задумка такая у Гвардиолы не делать замены? В чем смысл?
Чтобы не сломать игру
Замены нужны чтобы изменить игру , но Сити все держал под контролем
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Ответ Артем Гавин
Такое ощущение, что Вини и Беля поменялись телами. Бразилец весь матч носился, отрабатывал, атаковал, 2 ассиста опять же, и самое главное, не быковал и не спорил с судьей, хотя тот давал поводы. Джуд же весь матч почти только и спорил и ругался, острых моментов почти не было.
Устал биля, но анчи не меняет) анчи с головой не всегда дружит) сколько раз биля падал и не дотягивался до мяча, на 60 мин надо было менять
0
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Я никогда не понимал, тех кто фапает на ЧМ. Я как фанат Месси раньше писал, этот ЧМ не такой серьёзный титул как ЛЧ или внутренний чемпионат из топ 3 лиг. Но мне с пеной у рта доказывал, что Зубастик лучший потому что у него 2 ЧМ, хотя на первом он вообще не играл, или что Арбелоа круче Месси за счёт ЧМ. Как только Месси его выиграл, ЧМ стал считаться у фриклв титулом уровня кубка лиги Англии
Поддерживаю тебя ) за минусы не удивляйся, после последнего ЧМ что Аргентина выиграла, у Месси врагов стало еще больше) хотя сам Месси ничего плохого им не делал )))
+3
-3
0
🔥💥 🔥 Ничейный вечер в ЛЧ
+1
-1
0
Ответ meringue
как можно радоваться этому позору?
Комментарий удален модератором
Ответ mqh9pzrxgf
Устал биля, но анчи не меняет) анчи с головой не всегда дружит) сколько раз биля падал и не дотягивался до мяча, на 60 мин надо было менять
Не знаю, на 60 ли, но то, что можно было поменять, это точно. Хорошо, что на карточку не нарвался все-таки
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Ответ Tristan...
Удивительно, что там за игроки, которые оформили требл в прошлом сезоне. Это Реалу нужно отдать должное за отскок против такой команды
отскок? Тристанчик, ты опять выпил много?
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Ответ mqh9pzrxgf
Типичная игра от анчи ) и запоздалые замены, еще во время гола фодена было видно не успевают, но надо было дать еще и гвардиолу забить) там к 60 надо было менять белингема, кроса и Родриго
Тип собирался держать 2:1 весь тайм против Сити).
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Ответ Axs Men
Ну ничего в ответке будут играть ДеБрюйне и Уокер.
Это не будет сильно лучшии выбором, если вообще будет лучше, для Сити, судя по их сегодняшней игре. Де Брюйне вместо Холланда, только так скорее всего
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Ответ Alik Husenov
17 числа жду чудо
Белингема
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Ответ войд
Представляю что Гвардиола сделает с трусливым итальянцем через неделю)
Сам Гвардиола только помешать сможет. Как начали из-за штрафной бить, так и пошли моменты. Ну и, обычно, такие неберущиеся Реал клал, но сегодня подкачали
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Да, он со всеми так, я жду уже когда его уберут) при всех тех заслугах его) он не меняется, одни и те же играть будут по сути) если анчи пришел после зидана, то до сих пор слева бегал Азар)
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А почему именно прошлогодний?) странная выборка
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Бомбезный матч !!!
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Где трусливая ? Играли как подобает медоточки, когда ведёшь по счету, просто вини с Родриго не реализовали свои моменты.
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В общем такой сценарий на этихаде: выходит Де Брюйне, видит, что на воротах нет Куртуа и не хочет забивать, Арда выходит на замену и делает хет-трик, ему ставят статую сразу перед этихадом, общий счёт 2-3 в пользу Реала, 2 гола забивает Милитао за Сити
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