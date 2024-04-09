Бернарду забил «Реалу» на 2-й минуте. Лунин пропустил удар низом со штрафного

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Бернарду Силва Андрей Лунин Орельен Тчуамени Футбол

Неудачная игра Андрея Лунина привела к быстрому голу в ворота «Реала».

«Манчестер Сити» получил право на штрафной удар уже на первой минуте игры 1/4 финала Лиги чемпионов вследствие фола Орельена Тчуамени. Француз получил желтую карточку.

Полузащитник «горожан» Бернарду Силва нанес удар низом в левый от себя угол. Лунин, находившийся ближе к противоположной штанге, дотянулся до мяча, но отбить не смог.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Изображения: кадры из трансляции beIn Sports

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8 комментариев
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Ответ Davron Tashkenbaev
Лучше бы Кепа стоял..
Арисабалага выбирает состав и выпускает его. Раз он в запасе, значит сам так решил
+13
0
+13
Пустил конечно ерунду, но надеюсь эта ошибка не сломает его психологически. Тем более радует, что Ортега отвечает взаимностью)
+7
-1
+6
Ответ Davron Tashkenbaev
Лучше бы Кепа стоял..
Ты матчи чаще смотри. Кепа такое умудрялся пускать в рядовых матчах против аутсайдеров по несколько привозов за матч.
+3
-1
+2
Реалу не хватает Куртуа, в больших играх это заметно
+6
-6
0
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