Бернарду забил «Реалу» на 2-й минуте. Лунин пропустил удар низом со штрафного
Неудачная игра Андрея Лунина привела к быстрому голу в ворота «Реала».
«Манчестер Сити» получил право на штрафной удар уже на первой минуте игры 1/4 финала Лиги чемпионов вследствие фола Орельена Тчуамени. Француз получил желтую карточку.
Полузащитник «горожан» Бернарду Силва нанес удар низом в левый от себя угол. Лунин, находившийся ближе к противоположной штанге, дотянулся до мяча, но отбить не смог.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображения: кадры из трансляции beIn Sports