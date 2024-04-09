Бернарду забил «Реалу» на 2-й минуте. Лунин пропустил удар низом со штрафного

Неудачная игра Андрея Лунина привела к быстрому голу в ворота «Реала».

« » получил право на штрафной удар уже на первой минуте игры 1/4 финала Лиги чемпионов вследствие фола . Француз получил желтую карточку.

Полузащитник «горожан» нанес удар низом в левый от себя угол. Лунин, находившийся ближе к противоположной штанге, дотянулся до мяча, но отбить не смог.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображения: кадры из трансляции beIn Sports