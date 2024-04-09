Мюллер начнет в запасе матч «Баварии» с «Арсеналом». Нойер, Киммих, Горетцка и Кейн – в старте

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Томас Мюллер остался в запасе «Баварии» на матч с «Арсеналом».

Главный тренер Томас Тухель выпустит с первой минуты следующих футболистов:

Вратарь: Мануэль Нойер;

Защитники: Альфонсо Дэвис, Маттейс де Лигт, Эрик Дайер, Йозуа Киммих;

Полузащитники: Конрад Лаймер, Леон Горетцка, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Лерой Сане;

Нападающий: Харри Кейн.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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3 комментария
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Выходить на такой матч без Мюллера самоубийство, Тухель клоун
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Состав оптимальный у баварцев, главное без ошибок. Надо побеждать
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