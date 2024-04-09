Мюллер начнет в запасе матч «Баварии» с «Арсеналом». Нойер, Киммих, Горетцка и Кейн – в старте

Томас Мюллер остался в запасе «Баварии» на матч с «Арсеналом».

Главный тренер выпустит с первой минуты следующих футболистов:

Вратарь: ;

Защитники: , Маттейс , Эрик Дайер, ;

Полузащитники: Конрад Лаймер, Леон Горетцка, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Лерой Сане;

Нападающий: Харри Кейн.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.