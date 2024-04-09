Мюллер начнет в запасе матч «Баварии» с «Арсеналом». Нойер, Киммих, Горетцка и Кейн – в старте
Томас Мюллер остался в запасе «Баварии» на матч с «Арсеналом».
Главный тренер Томас Тухель выпустит с первой минуты следующих футболистов:
Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Альфонсо Дэвис, Маттейс де Лигт, Эрик Дайер, Йозуа Киммих;
Полузащитники: Конрад Лаймер, Леон Горетцка, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Лерой Сане;
Нападающий: Харри Кейн.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.