Энрике о «ПСЖ»: «Клубная идея изменилась, это видно по уходу звездных игроков летом. Стараюсь не думать о давлении, но это не значит, что мы не амбициозны и не можем выиграть ЛЧ»

Луис Энрике описал трансформацию «ПСЖ».

«Клубная идея изменилась, это было видно по уходу звездных игроков минувшим летом. Изменилась динамика, и у нас с клубом одна и та же идея.

Я стараюсь не думать о давлении слишком уж много, но это не означает, что мы не амбициозны, что мы не можем выиграть чемпионов. Однако мы не хотим думать о давлении, поскольку знаем, что значит выиграть ЛЧ», – сказал главный тренер « ».