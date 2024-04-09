Энрике о «ПСЖ»: «Клубная идея изменилась, это видно по уходу звездных игроков летом. Стараюсь не думать о давлении, но это не значит, что мы не амбициозны и не можем выиграть ЛЧ»
Луис Энрике описал трансформацию «ПСЖ».
«Клубная идея изменилась, это было видно по уходу звездных игроков минувшим летом. Изменилась динамика, и у нас с клубом одна и та же идея.
Я стараюсь не думать о давлении слишком уж много, но это не означает, что мы не амбициозны, что мы не можем выиграть Лигу чемпионов. Однако мы не хотим думать о давлении, поскольку знаем, что значит выиграть ЛЧ», – сказал главный тренер «ПСЖ».