Энрике о четвертьфинале ЛЧ: «Я хочу, чтобы вышли лучшие игроки «Барсы». Это вызов для меня»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Гави Футбол

Луис Энрике хочет, чтобы «Барселона» выпустила лучший состав на матч с «ПСЖ».

Команды проведут первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов завтра, 10 апреля. 

«Игроки находятся под угрозой дисквалификации перед ответным матчем, но я не думаю об этом. 

Я хочу, чтобы все травмированные игроки «Барсы» сыграли завтра, в том числе и Гави, даже если это невозможно. Я хочу, чтобы на поле вышли лучшие игроки «Барсы», потому что это вызов для меня», – сказал главный тренер «ПСЖ».

8 комментариев
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Вообще, я рад что наш Хави пока отмалчивается, хотя может просто интервью еще не перевели. Но будет приятно если удастся утереть круассанам и энрике нос после всех этих спичей.
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Ответ Lycerae
Энрике тактически размажет Хави завтра.
Не сказал бы, что Луис как тактик намного сильнее Хави, а у нынешнего тренера Барсы получается придумывать интересные и качественные планы на большие матчи (исключения хоть и есть, но их абсолютное меньшинство)
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он имел ввиду чтобы вышли в полуфинал а не на поле)))
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Ну ладно, ты не идёшь дальше Лучо... Сорри
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Ответ ljolik888
К сожалению у Барселоны лучших игроков на поле не будет . А если даже появятся, то явно в не великолепной форме . Но ничего ждём матч и надеемся на хороший результат .
Плюсом к этому, довольно много игроков висит на жёлтых карточках и рискуют пропустить ответный матч
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