Энрике о четвертьфинале ЛЧ: «Я хочу, чтобы вышли лучшие игроки «Барсы». Это вызов для меня»

Луис Энрике хочет, чтобы «Барселона» выпустила лучший состав на матч с «ПСЖ».

Команды проведут первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов завтра, 10 апреля.

«Игроки находятся под угрозой дисквалификации перед ответным матчем, но я не думаю об этом.

Я хочу, чтобы все травмированные игроки «Барсы» сыграли завтра, в том числе и , даже если это невозможно. Я хочу, чтобы на поле вышли лучшие игроки «Барсы», потому что это вызов для меня», – сказал главный тренер « ».