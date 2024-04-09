Гвардиола о победе «Ман Сити» в ЛЧ: «Есть облегчение. Но я всегда говорил, что АПЛ и другие чемпионаты сложнее, а мне не верили»

Пеп Гвардиола признал, что испытал облегчение после победы в Лиге чемпионов.

«Я бы сказал, что есть чувство облегчения. Каждый раз меня здесь спрашивали, выиграем ли мы чемпионов, говорили, что мы должны ее выиграть. С начала этого сезона меня уже не спрашивают об этом снова и снова.

Я всегда говорил – и мне не верили: думаю, что или другой национальный чемпионат сложнее, потому что это 38 матчей, это ежедневная работа, это – в особенности – такие претенденты на титул, как в этом сезоне.

Но это соревнование, еврокубковый турнир... Мы очень гордимся тем, что стали чемпионами Европы», – сказал главный тренер « » в эфире TNT Sports.