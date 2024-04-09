Гвардиола о победе «Ман Сити» в ЛЧ: «Есть облегчение. Но я всегда говорил, что АПЛ и другие чемпионаты сложнее, а мне не верили»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола признал, что испытал облегчение после победы в Лиге чемпионов.

«Я бы сказал, что есть чувство облегчения. Каждый раз меня здесь спрашивали, выиграем ли мы Лигу чемпионов, говорили, что мы должны ее выиграть. С начала этого сезона меня уже не спрашивают об этом снова и снова.

Я всегда говорил – и мне не верили: думаю, что АПЛ или другой национальный чемпионат сложнее, потому что это 38 матчей, это ежедневная работа, это – в особенности – такие претенденты на титул, как в этом сезоне.

Но это соревнование, еврокубковый турнир... Мы очень гордимся тем, что стали чемпионами Европы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире TNT Sports.

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10 комментариев
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Потому что лицемерие. ЛЧ сложнее. А когда бюджет больше остальных и возможности. То на дистанции это сказывается
+11
-5
+6
Ответ mancity111
Потому что лицемерие. ЛЧ сложнее. А когда бюджет больше остальных и возможности. То на дистанции это сказывается
ЛЧ не сложнее.
Это разные турниры.
Вот и всё.
Что,выиграть гонку у Пепа,когда его Барса или Сити набирали по 100 очков,легче чем выиграть ЛЧ?
Нет.
+3
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+3
Сложнее чем что? Чем с самой доминирующей командой в истории футбола, праймовой Барселоной выигрывать чемпионаты? Или с Баварией, опять же нереально доминирующей? Да, сложнее, но это не показатели чемпионатов, а конкретные периоды, в которые он попал.
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+2
Ответ oka79410
ничего, сегодня вечером будет возможность пр*с#аться)
прошлогодние обиди до сих пор не забыть
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Ответ ruslan_khaibulov
ЛЧ это рулетка,там нельзя говорить о сложности, этоакжача, просто удача и со жребием, бываем банально самый неудобный соперник лично для тебя, он всем проиграет из топ 16 кроме тебя, и тебя выиграет и выбьет из сетки. Кубковые игры где 1 игра это чисто рулетка и везение. В хоккее этот фактор уничтожается игрой до 4 побед..на одном везении уже трудно выехать будет, ибо один раз повезет но в серии до 4 побед уже это исчезает. В чемпионате может один раз привезти. Ну два, но не 38 игр же подряд. Поэтому объективно круговой чемпионат выявляет более сильную команду, но кубковый всегда будет интереснее из-за фактора неожиданности и непредсказуемости
Ну а выигрывают всё равно лучшие команды. Если бы была рулетка, то среди победителей была бы Астана.
По пальцем можно пересчитать команды победители, которые не заслуженно взяли кубок ЛЧ.
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Гвардиола о победе «Ман Сити» в ЛЧ: «Есть облегчение. В перерыве сходил по-большому»
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Ответ Доминатор3000
ЛЧ не сложнее. Это разные турниры. Вот и всё. Что,выиграть гонку у Пепа,когда его Барса или Сити набирали по 100 очков,легче чем выиграть ЛЧ? Нет.
Набирали 100 очков . Это непросто, мягко говоря...
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Ответ ruslan_khaibulov
ЛЧ это рулетка,там нельзя говорить о сложности, этоакжача, просто удача и со жребием, бываем банально самый неудобный соперник лично для тебя, он всем проиграет из топ 16 кроме тебя, и тебя выиграет и выбьет из сетки. Кубковые игры где 1 игра это чисто рулетка и везение. В хоккее этот фактор уничтожается игрой до 4 побед..на одном везении уже трудно выехать будет, ибо один раз повезет но в серии до 4 побед уже это исчезает. В чемпионате может один раз привезти. Ну два, но не 38 игр же подряд. Поэтому объективно круговой чемпионат выявляет более сильную команду, но кубковый всегда будет интереснее из-за фактора неожиданности и непредсказуемости
давно ЛЧ стало кубковым турниром, где одна игра?
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