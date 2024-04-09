Гвардиола о победе «Ман Сити» в ЛЧ: «Есть облегчение. Но я всегда говорил, что АПЛ и другие чемпионаты сложнее, а мне не верили»
Пеп Гвардиола признал, что испытал облегчение после победы в Лиге чемпионов.
«Я бы сказал, что есть чувство облегчения. Каждый раз меня здесь спрашивали, выиграем ли мы Лигу чемпионов, говорили, что мы должны ее выиграть. С начала этого сезона меня уже не спрашивают об этом снова и снова.
Я всегда говорил – и мне не верили: думаю, что АПЛ или другой национальный чемпионат сложнее, потому что это 38 матчей, это ежедневная работа, это – в особенности – такие претенденты на титул, как в этом сезоне.
Но это соревнование, еврокубковый турнир... Мы очень гордимся тем, что стали чемпионами Европы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире TNT Sports.
Это разные турниры.
Вот и всё.
Что,выиграть гонку у Пепа,когда его Барса или Сити набирали по 100 очков,легче чем выиграть ЛЧ?
Нет.
По пальцем можно пересчитать команды победители, которые не заслуженно взяли кубок ЛЧ.