МВД Франции усилит меры безопасности на матче «ПСЖ» – «Барселона» на фоне угроз от ИГИЛ*

Меры безопасности на матче «ПСЖ» – «Барселона» будут усилены.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Решение было принято в связи с угрозами ИГИЛ* организовать теракты на матчах 1/4 финала .

Первый матч между « » и «Барселоной» пройдет завтра на « ».

«Во время этого матча будет обеспечена особая защита, но это будет не единственное место, потому что террористы могут нанести ряд ударов там, где мы их не ожидаем.

Мы видели, среди прочего, заявление, в котором речь идет, в частности, о стадионах, это не ново. Мы должны быть смотреть на 360 градусов и не одурачивать себя сообщением врага, которое может заставить нас сосредоточить силы в одном месте и не обращать внимания на все остальное.

Утром я попросил Главное управление по связям с общественностью передать информацию, которой мы располагаем, спецслужбам других стран, принимающих четвертьфиналы.

Что касается матча, который состоится в Париже, полиция значительно усилила меры безопасности», – сказал Дарманен.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

УЕФА не отменит матчи ЛЧ из-за угроз террористов: «Планируется, что они пройдут по расписанию с соблюдением надлежащих мер безопасности»