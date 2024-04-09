МВД Франции усилит меры безопасности на матче «ПСЖ» – «Барселона» на фоне угроз от ИГИЛ*

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия Парк де Пренс Политика Жеральд Дарманен Футбол

Меры безопасности на матче «ПСЖ» – «Барселона» будут усилены.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Решение было принято в связи с угрозами ИГИЛ* организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдет завтра на «Парк де Пренс».

«Во время этого матча будет обеспечена особая защита, но это будет не единственное место, потому что террористы могут нанести ряд ударов там, где мы их не ожидаем.

Мы видели, среди прочего, заявление, в котором речь идет, в частности, о стадионах, это не ново. Мы должны быть смотреть на 360 градусов и не одурачивать себя сообщением врага, которое может заставить нас сосредоточить силы в одном месте и не обращать внимания на все остальное.

Утром я попросил Главное управление по связям с общественностью передать информацию, которой мы располагаем, спецслужбам других стран, принимающих четвертьфиналы.

Что касается матча, который состоится в Париже, полиция значительно усилила меры безопасности», – сказал Дарманен.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

УЕФА не отменит матчи ЛЧ из-за угроз террористов: «Планируется, что они пройдут по расписанию с соблюдением надлежащих мер безопасности»

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27 комментариев
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Эмильеееенн!!!!
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Думаю, эти угрозы так и останутся угрозами, потому что обычно о таких вещах не предупреждают
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Ответ seppblatter@mail.ru
Эмильеееенн!!!!
По машииииинаааам!
+5
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Ответ Vlad Zhadejko
Думаю, эти угрозы так и останутся угрозами, потому что обычно о таких вещах не предупреждают
хотелось бы верить
+8
-3
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Комиссар Жибер, смотря на состав ПСЖ:
- Операция ниндзя!
+7
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Ответ Vlad Zhadejko
Думаю, эти угрозы так и останутся угрозами, потому что обычно о таких вещах не предупреждают
У них уже начался мандраж. Впереди олимпиада, теперь будут через день предупреждения предупреждать
+2
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Ответ ЧИКО
А с угрозами от ультрас, что делать? они же обещали ад устроить Барсе?
Имелся ввиду ад в плане атмосферы, у ПСЖ не настолько отбитые фанаты, как у Марселя например
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Ответ Alexander Sragovich
там в отличие от московских полицейских умеют противодействовать террору
Чего они там умеют? Навозом страну завалили, в том числе полицейские машины.Даже с колхозниками справиться не могут.
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Что то уж много в информ-пространстве заявлений про угрозу теракта....
Неужели и вправду?
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если только США и Иран не предупреждали, но меры безопасности никто не отменял
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-Так, о чем это я?
-Мы в дер**е
-МЫ В ДЕР**Е!!!
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Обычно о таком не предупреждают. Запугивание и только. Провокация. А так что? В другие дни угрозы потенциальной нет и не проверяют ничего? Тем более матчи проходят регулярно на стадионах и каждый матч это событие требующее особое внимание.
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Ответ brace
У них уже начался мандраж. Впереди олимпиада, теперь будут через день предупреждения предупреждать
Даже спокойно как-то на душе что наших там не будет. А то было бы очень неспокойно за них
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Ответ VladimirMezin1
Выдаст сотрудникам безопасности кроме бумажных дубинок еще и картонные шлемы?
Ты французских полицейских вживую видел? Там уличные бои у них как культура и не против бабушек они там каждый месяц тренируются)
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Ответ Футбол_это_жизнь
Ты французских полицейских вживую видел? Там уличные бои у них как культура и не против бабушек они там каждый месяц тренируются)
Спокойная и размеренная жизнь старухи Европы. 😊
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Ответ Футбол_это_жизнь
Ты французских полицейских вживую видел? Там уличные бои у них как культура и не против бабушек они там каждый месяц тренируются)
а говорят безопасно во Франции. А теперь оказывается, что там уличные бои постоянные и беспорядки, что каждый месяц тренировки
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