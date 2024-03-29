Экс-агент Чалова: «Федор останется в ЦСКА. Немного остановился в развитии, весной в трех турах – ни одного мяча» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Панченко Федор Чалов Спорт-Экспресс Футбол

Виктор Панченко считает, что Федор Чалов не покинет ЦСКА.

— Раньше вы представляли интересы Чалова. Ваш прогноз: где он окажется летом?

— Останется в ЦСКА.

— Неужели?

— Да. Практически в этом уверен. Вероятность — 90 процентов, если не больше. Мне кажется, он немного остановился в своем развитии. Весной в трех турах – ни одного мяча. 

С другой стороны, пожалуй, и шансов отличиться у него с каждым сезоном все меньше и меньше. В общем, продолжит выступать за армейцев. А куда ему уходить? В «Зените» его не будет.

— Но он мечтает поиграть в крепком европейском клубе.

— В это я не особо верю. Все-таки не тот у него уровень, – сказал экс-агент Чалова, бывший спортивный директор ЦСКА.

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7 комментариев
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Что ещё мог сказать бывший агент..
Но если бы он был не бывшим наверняка карьера Чалова сложилась бы по другому...
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Я бы сказал иначе: он творческий футболист и вовсе не классический форвард. Его вклад в игру измеряется не только голами.
Очень подвержен перепадам настроения и ему нужен тренер, умеющий встроить его в игру.
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Ответ Вячеслав Припузов
Что ещё мог сказать бывший агент.. Но если бы он был не бывшим наверняка карьера Чалова сложилась бы по другому...
Вы - нынешний агент Чалова судя по всему....
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Похоже, в отсутствии европейской карьеры Федор винит агента, а не себя)
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