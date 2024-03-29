Экс-агент Чалова: «Федор останется в ЦСКА. Немного остановился в развитии, весной в трех турах – ни одного мяча»
Виктор Панченко считает, что Федор Чалов не покинет ЦСКА.
— Раньше вы представляли интересы Чалова. Ваш прогноз: где он окажется летом?
— Останется в ЦСКА.
— Неужели?
— Да. Практически в этом уверен. Вероятность — 90 процентов, если не больше. Мне кажется, он немного остановился в своем развитии. Весной в трех турах – ни одного мяча.
С другой стороны, пожалуй, и шансов отличиться у него с каждым сезоном все меньше и меньше. В общем, продолжит выступать за армейцев. А куда ему уходить? В «Зените» его не будет.
— Но он мечтает поиграть в крепком европейском клубе.
— В это я не особо верю. Все-таки не тот у него уровень, – сказал экс-агент Чалова, бывший спортивный директор ЦСКА.
Но если бы он был не бывшим наверняка карьера Чалова сложилась бы по другому...
Очень подвержен перепадам настроения и ему нужен тренер, умеющий встроить его в игру.